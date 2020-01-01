1INCH (1INCH) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) 1INCH (1INCH) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

1INCH (1INCH) tokennel kapcsolatos információk The 1INCH is a functional token issued by the 1INCH trading platform. The purpose of the 1INCH is to ensure that the agreement on the aggregator is integrated to maintain a permiscible state, to protect the development ecosystem and to reward governance, and also to staking for network security. 1Inch stresses that 1Inch is not an investment, but a tool to help the platform build a decentralized, permissively licensed network. 1Inch stressed that the 1Inch tokens would not be sold to users, but as a reward for using the 1Inch, and said the system would be a virtuous circle from which users could benefit. Hivatalos webhely: https://1inch.linktr.sh/ Fehér könyv: https://1inch.linktr.sh/documentation Block Explorer: https://solscan.io/token/AjkPkq3nsyDe1yKcbyZT7N4aK4Evv9om9tzhQD3wsRC Vásárolj most 1INCH tokent!

1INCH (1INCH) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) 1INCH (1INCH) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 340.23M $ 340.23M $ 340.23M Teljes tokenszám: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.40B $ 1.40B $ 1.40B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 365.55M $ 365.55M $ 365.55M Minden idők csúcspontja: $ 8.3 $ 8.3 $ 8.3 Minden idők mélypontja: $ 0.1494993160665512 $ 0.1494993160665512 $ 0.1494993160665512 Jelenlegi ár: $ 0.2437 $ 0.2437 $ 0.2437 További tudnivalók a(z) 1INCH (1INCH) áráról

1INCH (1INCH) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) 1INCH (1INCH) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó 1INCH tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező 1INCH token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) 1INCH tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) 1INCH token élő árfolyamát!

1INCH (1INCH) árelőzményei A felhasználók a(z) 1INCH árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) 1INCH árelőzményeivel!

1INCH árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) 1INCH kapcsán? 1INCH-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) 1INCH tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

