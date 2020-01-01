Bitcoin Cats (1CAT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Bitcoin Cats (1CAT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Bitcoin Cats (1CAT) tokennel kapcsolatos információk Bitcoin Cats is the GameFi platform for the Bitcoin Ecosystem. Through mapping the Bitcoin Assets (BRC20, Ordinals NFT and others) to Ethereum (and other Layer2) networks, Bitcoin Cats brings many new elements to the Bitcoin Assets, including but not limited to Play2Earn, Staking, Farmland, SocialFi and many others. Hivatalos webhely: https://www.bitcoincats.world/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x508e00d5cef397b02d260d035e5ee80775e4c821 Vásárolj most 1CAT tokent!

Bitcoin Cats (1CAT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Bitcoin Cats (1CAT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.12M $ 1.12M $ 1.12M Minden idők csúcspontja: $ 0.01688 $ 0.01688 $ 0.01688 Minden idők mélypontja: $ 0.000194261263790231 $ 0.000194261263790231 $ 0.000194261263790231 Jelenlegi ár: $ 0.0002232 $ 0.0002232 $ 0.0002232 További tudnivalók a(z) Bitcoin Cats (1CAT) áráról

Bitcoin Cats (1CAT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Bitcoin Cats (1CAT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó 1CAT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező 1CAT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) 1CAT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) 1CAT token élő árfolyamát!

A(z) 1CAT vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Bitcoin Cats (1CAT) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) 1CAT megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz 1CAT tokent a MEXC-n!

Bitcoin Cats (1CAT) árelőzményei A felhasználók a(z) 1CAT árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) 1CAT árelőzményeivel!

1CAT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) 1CAT kapcsán? 1CAT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) 1CAT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

