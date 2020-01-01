1000x by Virtuals (1000X) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) 1000x by Virtuals (1000X) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

1000x by Virtuals (1000X) tokennel kapcsolatos információk 1000x is an agent created by the co-hosts of the 1000x Podcast. This agent provides breaking news and commentary about crypto markets, as well as analysis on the impact of this information on token pricing. The agent is trained on hundreds of pages of transcripts from years of recordings of the 1000x Podcast and seeks to emulate its style in its analysis. Nothing posted by this agent should be considered financial advice or investment research of any kind. Hivatalos webhely: https://app.virtuals.io/virtuals/14910

1000x by Virtuals (1000X) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) 1000x by Virtuals (1000X) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 6.88M $ 6.88M $ 6.88M Teljes tokenszám: $ 992.37M $ 992.37M $ 992.37M Keringésben lévő tokenszám: $ 992.37M $ 992.37M $ 992.37M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 6.88M $ 6.88M $ 6.88M Minden idők csúcspontja: $ 0.01398289 $ 0.01398289 $ 0.01398289 Minden idők mélypontja: $ 0.00119641 $ 0.00119641 $ 0.00119641 Jelenlegi ár: $ 0.00692711 $ 0.00692711 $ 0.00692711 További tudnivalók a(z) 1000x by Virtuals (1000X) áráról

1000x by Virtuals (1000X) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) 1000x by Virtuals (1000X) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó 1000X tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező 1000X token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) 1000X tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) 1000X token élő árfolyamát!

1000X árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) 1000X kapcsán? 1000X-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

