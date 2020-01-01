10 figs (FIGS) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) 10 figs (FIGS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

10 figs (FIGS) tokennel kapcsolatos információk 10 figs is literally 10 figs limited supply of ten delicious figs symbol of wealth & prosperity for centuries, now available on Solana. wtf is 10 figs? $figs is an entirely original meta let’s break it down 👇 figs is commonly used slang by CT shitposters, even normie traders and 9-to-5ers 6 figs, 7 figs, 8 figs, 9 figs, 10 figs what you earn, what you hold, what you’re worth, what you fumble, It’s all measured and discussed in figs tokenomics: tl:dr there are only 10 $figs Unlike your average 1,000,000,000 supply dogs, cats and stonks. Only 10 figs were created, and there will only ever be 10 memes part 1: beyond numbers & tokenomics… figs is a just a f****** fruit figs are frequently mentioned in the bible, symbolizing knowledge, prosperity & enlightenment. In ancient greece figs were considered a sacred fruit. memes part 2: fig heads we’re all just degens trying to make more figs. figs are on the mind, always. The fig head is a symbol of the degen, figga chads, political & cultural figgas. memes part 3: fig season As a new meta unlike any other, its time will come. Figgas are humble fig farmers, they plant seeds, tend to their crops, work for their bags and wait patiently to harvest figs when most ripe fig season is coming. memes part 4: fig brained = high IQ + retardio A unique meta, that is also super retarded, the perfect recipe for any memecoin. the community: what is a meme without a community? Their day one figgas and new holders alike stay, look out for each other and raid hard. Cooking up 500+ original memes, gifs, videos and stickers in the process it’s always a sunny day on the farm, so lock in Hivatalos webhely: https://www.10figs.xyz/ Vásárolj most FIGS tokent!

10 figs (FIGS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) 10 figs (FIGS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 50.00K $ 50.00K $ 50.00K Teljes tokenszám: $ 10.00 $ 10.00 $ 10.00 Keringésben lévő tokenszám: $ 10.00 $ 10.00 $ 10.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 50.00K $ 50.00K $ 50.00K Minden idők csúcspontja: $ 117,193 $ 117,193 $ 117,193 Minden idők mélypontja: $ 3,359.95 $ 3,359.95 $ 3,359.95 Jelenlegi ár: $ 5,000.09 $ 5,000.09 $ 5,000.09 További tudnivalók a(z) 10 figs (FIGS) áráról

10 figs (FIGS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) 10 figs (FIGS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó FIGS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező FIGS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) FIGS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) FIGS token élő árfolyamát!

FIGS árelőrejelzése

