Ucan fix life in1day mai ára

A(z) Ucan fix life in1day (1) élő árfolyama ma $ 0.00342, az elmúlt 24 órában 9.30% változással. A jelenlegi 1 - USD átváltási árfolyam $ 0.00342/1.

A(z) Ucan fix life in1day jelenleg 1293. helyen áll a piaci kapitalizáció alapján ($ 3.42M), 1.00B 1 keringésben lévő tokenszámmal. Az elmúlt 24 órában a(z) 1 $ 0.002943 (alacsony) és $ 0.007378 (magas) között kereskedett, ami a piaci aktivitást tükrözi. Az eddigi legmagasabb értéke $ 0.017344509630410575 volt, míg az eddigi legalacsonyabb értéke $ 0.001408711790331318.

A rövid távú teljesítmény tekintetében a(z) 1 +1.57% mozgást ért el az elmúlt órában és +14.00% mozgást az elmúlt 7 napban. Az elmúlt nap folyamán a teljes kereskedési volumen elérte a következőt: $ 73.76K.

Ucan fix life in1day (1) piaci információk

Helyezés No.1293 Piaci érték $ 3.42M$ 3.42M $ 3.42M Volumen (24H) $ 73.76K$ 73.76K $ 73.76K Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 3.42M$ 3.42M $ 3.42M Forgalomban lévő készlet 1.00B 1.00B 1.00B Max. tokenszám 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Teljes tokenszám 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Forgalomban lévő arány 100.00% Nyilvános blokklánc BSC

A(z) Ucan fix life in1day jelenlegi piaci plafonja $ 3.42M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 73.76K. A(z) 1 keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 3.42M.