TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFuturesGOLDEarnEsemények
Több
A(z) Ucan fix life in1day mai élő ára 0.00342 USD. A(z) 1 piaci plafonja 3,420,000 USD. Kövesd nyomon a(z) 1 - USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást!A(z) Ucan fix life in1day mai élő ára 0.00342 USD. A(z) 1 piaci plafonja 3,420,000 USD. Kövesd nyomon a(z) 1 - USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást!

További információk a következőről: 1

1 árinformációk

Mi a(z) 1

1 hivatalos webhely

1 tokenomikai adatai

1 árelőrejelzés

1 előzmények

1 Vásárlási útmutató

1-fiat valutaváltó

1 spot

1 USDT-M futuresügyletek

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Ucan fix life in1day Logó

Ucan fix life in1day árfolyam(1)

1 1-USD élő ár:

$0.00342
$0.00342$0.00342
+9.30%1D
USD
Ucan fix life in1day (1) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2026-01-23 02:22:48 (UTC+8)

Ucan fix life in1day mai ára

A(z) Ucan fix life in1day (1) élő árfolyama ma $ 0.00342, az elmúlt 24 órában 9.30% változással. A jelenlegi 1 - USD átváltási árfolyam $ 0.00342/1.

A(z) Ucan fix life in1day jelenleg 1293. helyen áll a piaci kapitalizáció alapján ($ 3.42M), 1.00B 1 keringésben lévő tokenszámmal. Az elmúlt 24 órában a(z) 1 $ 0.002943 (alacsony) és $ 0.007378 (magas) között kereskedett, ami a piaci aktivitást tükrözi. Az eddigi legmagasabb értéke $ 0.017344509630410575 volt, míg az eddigi legalacsonyabb értéke $ 0.001408711790331318.

A rövid távú teljesítmény tekintetében a(z) 1 +1.57% mozgást ért el az elmúlt órában és +14.00% mozgást az elmúlt 7 napban. Az elmúlt nap folyamán a teljes kereskedési volumen elérte a következőt: $ 73.76K.

Ucan fix life in1day (1) piaci információk

No.1293

$ 3.42M
$ 3.42M$ 3.42M

$ 73.76K
$ 73.76K$ 73.76K

$ 3.42M
$ 3.42M$ 3.42M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

BSC

A(z) Ucan fix life in1day jelenlegi piaci plafonja $ 3.42M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 73.76K. A(z) 1 keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 3.42M.

Ucan fix life in1day árelőzmények USD

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.002943
$ 0.002943$ 0.002943
24h alacsony
$ 0.007378
$ 0.007378$ 0.007378
24h magas

$ 0.002943
$ 0.002943$ 0.002943

$ 0.007378
$ 0.007378$ 0.007378

$ 0.017344509630410575
$ 0.017344509630410575$ 0.017344509630410575

$ 0.001408711790331318
$ 0.001408711790331318$ 0.001408711790331318

+1.57%

+9.30%

+14.00%

+14.00%

Ucan fix life in1day (1) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Ucan fix life in1day mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.000291+9.30%
30 nap$ +0.00042+14.00%
60 nap$ +0.00042+14.00%
90 nap$ +0.00042+14.00%
Ucan fix life in1day árváltozása ma

A mai napon a(z) 1 ára $ +0.000291 (+9.30%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Ucan fix life in1day 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ +0.00042 (+14.00%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Ucan fix life in1day 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) 1 ára $ +0.00042 (+14.00%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Ucan fix life in1day 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.00042 (+14.00%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Ucan fix life in1day (1) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Ucan fix life in1day árelőzmények oldalt most.

A(z) Ucan fix life in1day árelőrejelzése

Ucan fix life in1day (1) árelőrejelzés 2030-ban (4 év múlva)
A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) 1 2030-as célára $ -- 0.00% növekedési aránnyal.
Ucan fix life in1day (1) árelőrejelzés 2040-ben (14 év múlva)

A(z) Ucan fix life in1day ára 2040-re 0.00% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ --.

MEXC-eszközök
A valós idejű forgatókönyv-előrejelzések és személyre szabottabb elemzés érdekében a felhasználók használhatják a MEXC árelőrejelzési eszközét és az MI piaci betekintéseket.
Jogi nyilatkozat: Ezek a forgatókönyvek illusztratívak és tanulságosak; a kriptovaluták volatilisek - végezz saját kutatást (DYOR) a döntés meghozása előtt.
Szeretnéd tudni, milyen árat fog elérni a(z) Ucan fix life in1day 2026 és 2027 között? Látogass el az Árelőrejelzési oldalunkra a(z) 1 2026 és 2027közötti árelőrejelzéseiért a(z) Ucan fix life in1day árelőrejelzés lehetőségre kattintással.

A(z) Ucan fix life in1day vásárlása és befektetése

Készen állsz a kezdésre a következővel: Ucan fix life in1day? A(z) 1 vásárlása gyors és kezdőbarát a MEXC-n. Az első vásárlás után azonnal elkezdheted a kereskedést. Ha többet szeretnél megtudni, tekintse meg a(z) Ucan fix life in1day vásárlására vonatkozó teljes útmutatót. Az alábbiakban egy rövid, 5 lépésből álló áttekintés segít a(z) Ucan fix life in1day (1) vásárlásának megkezdésében.

1. lépés

Regisztrálj egy számlát, és hajtsd végre a KYC-t

Először is regisztrálj egy számlát, és hajtsd végre a KYC-t a MEXC-n. Ezt a MEXC hivatalos webhelyén vagy a MEXC alkalmazásban teheted meg a telefonszámoddal vagy az e-mail-címeddel.
2. lépés

Adj hozzá USDT-t, USDC-t vagy USDE-t a tárcádhoz

Az USDT, USDC és USDE megkönnyíti a kereskedést a MEXC-n. USDT, USDC és USDE banki utalással, OTC-vel vagy P2P-kereskedéssel vásárolható meg.
3. lépés

Irány a spotkereskedési oldal

A MEXC webhelyén kattintson a Spot lehetőségre a felső sávban, és keresd meg az általad előnyben részesített tokeneket.
4. lépés

Válassz zsetonokat

Mivel több mint -- token érhető el, könnyen vásárolhatsz bitcoint, ethereumot és népszerű tokeneket.
5. lépés

Hajtsd végre a vásárlást

Add meg a zsetonok összegét vagy annak ellenértékét a helyi pénznemben. Kattints a Vásárlás gombra, és a(z) Ucan fix life in1day azonnal jóváírásra kerül a tárcádban.
Útmutató a(z) Ucan fix life in1day (1) vásárlásához

Mire használható a(z) Ucan fix life in1day

A(z) Ucan fix life in1day birtoklásával több ajtót nyithatsz meg, mintha csak megvásárolnád és tartanád. Több száz piacon kereskedhetsz BTC-vel, passzív jutalmakat szerezhetsz a rugalmas stake-elési és megtakarítási termékeken keresztül, vagy kihasználhatod a professzionális kereskedési eszközöket, hogy növeld a vagyonodat. Akár kezdő, akár profi, tapasztalt befektető vagy, a MEXC megkönnyíti a kriptovaluták potenciáljának maximalizálását. Az alábbiakban bemutatjuk a négy legfontosabb módszert, amellyel a legtöbbet hozhatod ki a Bitcoin tokenjeidből

  • Fedezd fel a MEXC spotpiacát

    Fedezd fel a MEXC spotpiacát

    Kereskedjen több mint 2,800 tokennel rendkívül alacsony díjakkal.

    Futureskereskedés

    Futureskereskedés

    Kereskedj akár 500x tőkeáttétellel és mély likviditással.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake-elj tokeneket, és szerezz hihetetlen airdropokat.

    MEXC piac előtti

    MEXC piac előtti

    Vásárolj és adj el új tokeneket, mielőtt azok hivatalosan listázásra kerülnek.

Kereskedj rendkívül alacsony díjakkal a MEXC-n

A(z) Ucan fix life in1day (1) MEXC-n történő vásárlása nagyobb értéket jelent a pénzedért. A MEXC a piac egyik legalacsonyabb díjú kriptovaluta-platformjaként segít csökkenteni a költségeket már az első kereskedéstől kezdve.

Spotkereskedési díjak:
--
Maker
--
Taker
Futureskereskedési díjak:
--
Maker
--
Taker

Nézd meg a MEXC versenyképes kereskedési díjait

Továbbá a MEXC nulla díjas fesztiválján teljesen díjmentesen kereskedhetsz a kiválasztott spottokenekkel.

Ucan fix life in1day Forrás

A(z) Ucan fix life in1day alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Hivatalos Ucan fix life in1day Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Ucan fix life in1day

Utolsó frissítés: 2026-01-23 02:22:48 (UTC+8)

Ucan fix life in1day (1) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
01-20 22:09:49Iparági frissítések
Spot gold surged in the short term, breaking through $4,740/oz, hitting a new high
01-20 13:14:57Iparági frissítések
Trump Comments on EU Tariffs, Gold Breaks New All-Time High, Bitcoin Drops Briefly
01-19 16:31:41Iparági frissítések
Privacy Sector Sees Relay Rally, DUSK Surges Over 120% in a Single Day
01-19 08:14:46Iparági frissítések
European and US Tariff Threats Resurface, Crypto Market 'Flash Crashes' Monday Morning
01-19 07:38:00Nemesfémek
Spot Gold and Silver Both Hit New All-time Highs
01-18 14:28:43Iparági frissítések
Crypto Market Sentiment Remains "Neutral," Showing Overall Recovery from Previous Levels

Ucan fix life in1day Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025
Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025
Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

További információk a(z) Ucan fix life in1day pénzeszközről

1 USDT (futureskereskedés)

1 long vagy short tőkeáttétellel. Fedezd fel a(z) 1 USDT futureskereskedést a MEXC-n, és használd ki a piaci ingadozásokat.

Ucan fix life in1day (1) piaci kereskedés a MEXC-n

Fedezd fel a spot- és futurespiacokat, tekintsd meg a(z) Ucan fix life in1day élő árát és volumenét, és kereskedjen közvetlenül.

Párok
Ár
24 órás változás
24 órás volumen
1/USDT
$0.00342
$0.00342$0.00342
+9.16%
0.00% (USDT)

További kriptovaluták felfedezése

A MEXC-n elérhető piaci adatokkal rendelkező, legnépszerűbb kriptovaluták

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
River

River

RIVER
Ethereum

Ethereum

ETH
Monero

Monero

XMR

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

Spacecoin

Spacecoin

SPACE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Immunefi

Immunefi

IMU

$0.01179
$0.01179$0.01179

+293.00%

Sentient

Sentient

SENT

$0.03006
$0.03006$0.03006

+200.60%

FIGHT

FIGHT

FIGHT

$0.02481
$0.02481$0.02481

+313.50%

Lazy Summer

Lazy Summer

SUMR

$0.01166
$0.01166$0.01166

+133.20%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

FIGHT

FIGHT

FIGHT

$0.02481
$0.02481$0.02481

+313.50%

Immunefi

Immunefi

IMU

$0.01179
$0.01179$0.01179

+293.00%

BLEXA

BLEXA

BLE

$0.0000000000063
$0.0000000000063$0.0000000000063

+270.58%

Sentient

Sentient

SENT

$0.03006
$0.03006$0.03006

+200.60%

Nullora

Nullora

NULLORA

$0.00000000002707
$0.00000000002707$0.00000000002707

+24.00%

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

1-USD kalkulátor

Összeg

1
1
USD
USD

1 1 = 0.00342 USD