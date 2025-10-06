Ucan fix life in1day árfolyam(1)
A(z) Ucan fix life in1day (1) élő árfolyama ma $ 0.00342, az elmúlt 24 órában 9.30% változással. A jelenlegi 1 - USD átváltási árfolyam $ 0.00342/1.
A(z) Ucan fix life in1day jelenleg 1293. helyen áll a piaci kapitalizáció alapján ($ 3.42M), 1.00B 1 keringésben lévő tokenszámmal. Az elmúlt 24 órában a(z) 1 $ 0.002943 (alacsony) és $ 0.007378 (magas) között kereskedett, ami a piaci aktivitást tükrözi. Az eddigi legmagasabb értéke $ 0.017344509630410575 volt, míg az eddigi legalacsonyabb értéke $ 0.001408711790331318.
A rövid távú teljesítmény tekintetében a(z) 1 +1.57% mozgást ért el az elmúlt órában és +14.00% mozgást az elmúlt 7 napban. Az elmúlt nap folyamán a teljes kereskedési volumen elérte a következőt: $ 73.76K.
No.1293
100.00%
BSC
A(z) Ucan fix life in1day jelenlegi piaci plafonja $ 3.42M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 73.76K. A(z) 1 keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 3.42M.
+1.57%
+9.30%
+14.00%
+14.00%
Kövesd nyomon a Ucan fix life in1day mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:
|Időszak
|Változás (USD)
|Változás (%)
|Ma
|$ +0.000291
|+9.30%
|30 nap
|$ +0.00042
|+14.00%
|60 nap
|$ +0.00042
|+14.00%
|90 nap
|$ +0.00042
|+14.00%
A mai napon a(z) 1 ára $ +0.000291 (+9.30%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.
Az elmúlt 30 napban a(z) $ +0.00042 (+14.00%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.
Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) 1 ára $ +0.00042 (+14.00%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.
A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.00042 (+14.00%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.
Szeretnéd megismerni a(z) Ucan fix life in1day (1) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?
Keresd fel a(z) Ucan fix life in1day árelőzmények oldalt most.
A(z) Ucan fix life in1day ára 2040-re 0.00% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ --.
A(z) Ucan fix life in1day alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:
Összeg
1 1 = 0.00342 USD