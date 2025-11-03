0xy (0XY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.02373256 $ 0.02373256 $ 0.02373256 24h alacsony $ 0.02483562 $ 0.02483562 $ 0.02483562 24h magas 24h alacsony $ 0.02373256$ 0.02373256 $ 0.02373256 24h magas $ 0.02483562$ 0.02483562 $ 0.02483562 Minden idők csúcspontja $ 0.108905$ 0.108905 $ 0.108905 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) +0.30% Árváltozás (1D) +0.01% Árváltozás (7D) -0.87% Árváltozás (7D) -0.87%

0xy (0XY) valós idejű ár: $0.02425868. Az elmúlt 24 órában, a(z)0XY legalacsonyabb ára $ 0.02373256, legmagasabb ára pedig $ 0.02483562 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) 0XY valaha volt legmagasabb ára $ 0.108905, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) 0XY változása a következő volt: +0.30% az elmúlt órában, +0.01% az elmúlt 24 órában, és -0.87% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

0xy (0XY) piaci információk

Piaci érték $ 24.26M$ 24.26M $ 24.26M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 24.26M$ 24.26M $ 24.26M Forgalomban lévő készlet 1000.00M 1000.00M 1000.00M Teljes tokenszám 999,999,997.467258 999,999,997.467258 999,999,997.467258

A(z) 0xy jelenlegi piaci plafonja $ 24.26M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) 0XY keringésben lévő tokenszáma 1000.00M, és a teljes tokenszám 999999997.467258. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 24.26M.