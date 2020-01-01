0xPrivacy (0XP) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) 0xPrivacy (0XP) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

0xPrivacy (0XP) tokennel kapcsolatos információk 0xPrivacy is an innovative token on the Ethereum blockchain, designed to offer a comprehensive suite of privacy and safety tools for its users. A unique feature of this project is its commitment to sharing all revenue generated from these tools with token holders, ensuring a fair and equitable distribution of value among the community. With 0xPrivacy, users can enjoy enhanced security while benefiting financially from the project’s success. Hivatalos webhely: https://0xprivacy.network/ Vásárolj most 0XP tokent!

0xPrivacy (0XP) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) 0xPrivacy (0XP) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 14.23K $ 14.23K $ 14.23K Teljes tokenszám: $ 120.00M $ 120.00M $ 120.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 120.00M $ 120.00M $ 120.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 14.23K $ 14.23K $ 14.23K Minden idők csúcspontja: $ 0.00394401 $ 0.00394401 $ 0.00394401 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00011862 $ 0.00011862 $ 0.00011862 További tudnivalók a(z) 0xPrivacy (0XP) áráról

0xPrivacy (0XP) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) 0xPrivacy (0XP) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó 0XP tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező 0XP token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) 0XP tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) 0XP token élő árfolyamát!

0XP árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) 0XP kapcsán? 0XP-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) 0XP tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

