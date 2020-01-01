0xBitcoin (0XBTC) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) 0xBitcoin (0XBTC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

0xBitcoin (0XBTC) tokennel kapcsolatos információk The first pure mined ERC20 Token for Ethereum, using the soliditySHA3 hashing algorithm. This is a smart contract which follows the original Satoshi Nakamoto whitepaper to form a fundamentally sound trustless currency. This combines the scarcity and fair distribution model of Bitcoin with the speed and extensibility of the Ethereum network. Thus, it is named 0xBitcoin or 0xBTC where 0x represents the Ethereum Network and ecosystem. Hivatalos webhely: https://0xbitcoin.org/ Vásárolj most 0XBTC tokent!

0xBitcoin (0XBTC) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) 0xBitcoin (0XBTC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 2.15M $ 2.15M $ 2.15M Teljes tokenszám: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 10.84M $ 10.84M $ 10.84M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 4.16M $ 4.16M $ 4.16M Minden idők csúcspontja: $ 4.66 $ 4.66 $ 4.66 Minden idők mélypontja: $ 0.03406293 $ 0.03406293 $ 0.03406293 Jelenlegi ár: $ 0.198402 $ 0.198402 $ 0.198402 További tudnivalók a(z) 0xBitcoin (0XBTC) áráról

0xBitcoin (0XBTC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) 0xBitcoin (0XBTC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó 0XBTC tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező 0XBTC token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) 0XBTC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) 0XBTC token élő árfolyamát!

0XBTC árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) 0XBTC kapcsán? 0XBTC-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) 0XBTC tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

