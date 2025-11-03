01111010011110000110001001110100 (01111010011110000110001001110100) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00220037 24h alacsony $ 0.00252014 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.01755527 Legalacsonyabb ár $ 0 Árváltozás (1H) -3.53% Árváltozás (1D) -9.90% Árváltozás (7D) +5.54%

01111010011110000110001001110100 (01111010011110000110001001110100) valós idejű ár: $0.00218155. Az elmúlt 24 órában, a(z)01111010011110000110001001110100 legalacsonyabb ára $ 0.00220037, legmagasabb ára pedig $ 0.00252014 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) 01111010011110000110001001110100 valaha volt legmagasabb ára $ 0.01755527, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) 01111010011110000110001001110100 változása a következő volt: -3.53% az elmúlt órában, -9.90% az elmúlt 24 órában, és +5.54% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

01111010011110000110001001110100 (01111010011110000110001001110100) piaci információk

Piaci érték $ 2.24M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 2.24M Forgalomban lévő készlet 1.00B Teljes tokenszám 1,000,000,000.0

A(z) 01111010011110000110001001110100 jelenlegi piaci plafonja $ 2.24M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) 01111010011110000110001001110100 keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.24M.