000 Capital (000) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) 000 Capital (000) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

000 Capital (000) tokennel kapcsolatos információk 000 Capital is utilizing the Aixbt terminal to provide hand-picked alpha and an edge in the crypto market. We provide users with access to a holder-only TG channel and are actively working on other revenue streams that will be shared with holders. Some of the revenue streams are: Trading, LPing, Refs, RWAs etc. We also have a deal flow for private deals coming soon. The capital will be managed by the core group of 000, while every holder will be rewarded. Currently we are actively and successfully trading and farming already while the RWA partnerships and projects are close to being finished Hivatalos webhely: https://000.capital Vásárolj most 000 tokent!

000 Capital (000) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) 000 Capital (000) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 182.17K $ 182.17K $ 182.17K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 182.17K $ 182.17K $ 182.17K Minden idők csúcspontja: $ 0.00244654 $ 0.00244654 $ 0.00244654 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00018217 $ 0.00018217 $ 0.00018217 További tudnivalók a(z) 000 Capital (000) áráról

000 Capital (000) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) 000 Capital (000) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó 000 tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező 000 token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) 000 tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) 000 token élő árfolyamát!

000 árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) 000 kapcsán? 000-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) 000 tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

