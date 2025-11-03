YLDS (YLDS) árelőrejelzés (USD)

YLDS (YLDS) árelőrejelzés 2025-2050 USD

YLDS (YLDS) árelőrejelzés 2025-ben (idén)
Az előrejelzésed alapján a(z) YLDS ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.999962.

YLDS (YLDS) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre)
Az előrejelzésed alapján a(z) YLDS ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 1.0499.

YLDS (YLDS) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva)
Az árelőrejelzési modul szerint a(z) YLDS 2027-re jelzett ára $ 1.1024 10.25% növekedési aránnyal.

YLDS (YLDS) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva)
Az árelőrejelzési modul szerint a(z) YLDS 2028-ra jelzett ára $ 1.1575 15.76% növekedési aránnyal.

YLDS (YLDS) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva)
A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) YLDS 2029-es célára $ 1.2154 21.55% növekedési aránnyal.

YLDS (YLDS) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva)
A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) YLDS 2030-as célára $ 1.2762 27.63% növekedési aránnyal.

YLDS (YLDS) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva)
A(z) YLDS ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 2.0788.

YLDS (YLDS) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva)
A(z) YLDS ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 3.3862.

2026 $ 1.0499 5.00%

2027 $ 1.1024 10.25%

2028 $ 1.1575 15.76%

2029 $ 1.2154 21.55%

2030 $ 1.2762 27.63%

2031 $ 1.3400 34.01%

2032 $ 1.4070 40.71% Év Ár Növekedés 2033 $ 1.4773 47.75%

2034 $ 1.5512 55.13%

2035 $ 1.6288 62.89%

2036 $ 1.7102 71.03%

2037 $ 1.7957 79.59%

2038 $ 1.8855 88.56%

2039 $ 1.9798 97.99%

A(z) YLDS rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül

November 4, 2025(Holnap) $ 1.0000 0.01%

November 10, 2025(E hét) $ 1.0009 0.10%

YLDS (YLDS) árelőrejelzése ma
A(z) YLDS előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.999962 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról.

YLDS (YLDS) árelőrejelzése holnap
November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) YLDS árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $1.0000 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan.

YLDS (YLDS) árelőrejelzés ezen a héten
November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) YLDS árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $1.0009 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről.

YLDS (YLDS) 30 napos árelőrejelzés
Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) YLDS előrejelzett ára $1.0040 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális YLDS árstatisztikák

A legfrissebb YLDS ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) YLDS 3.42M keringésben lévő tokenszámmal és $ 3.42M teljes piaci kapitalizációval rendelkezik.

YLDS Korábbi ár

A(z) YLDS élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) YLDS jelenlegi ára 0.999962USD. A(z) YLDS (YLDS) forgalomban lévő kínálata 3.42M YLDS , így piaci kapitalizációja $3,416,029 .

7 nap 0.00% $ 0 $ -- $ --

24 órás teljesítmény
Az elmúlt 24 órában a(z) YLDS árfolyama $0 értékben változott, ami 0.00% -os értékváltozást tükröz.

7 napos teljesítmény
Az elmúlt 7 napban a(z) YLDS legmagasabb kereskedési értéke $-- , míg a legalacsonyabb $-- volt. Az árváltozás mértéke 0.00% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) YLDS további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon.

30 napos teljesítmény
Az elmúlt hónapban a(z) YLDS 0.00% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $0 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) YLDS esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) YLDS (YLDS) árelőrejelzési modul? A(z) YLDS árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) YLDS lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) YLDS következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) YLDS tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) YLDS árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) YLDS jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) YLDS lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) YLDS jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) YLDS árelőrejelzés?

YLDS Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK): Érdemes most befektetni a következőbe: YLDS? Az előrejelzéseid szerint a(z) YLDS -- árat érhet el ekkorra: undefined , így megfontolásra érdemes token. Mi a(z) YLDS árelőrejelzése a következő hónapra? A(z) YLDS (YLDS) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett YLDS ár -- összeget érhet el ekkor: undefined . Mennyibe fog kerülni 1 YLDS 2026-ban? 1 YLDS (YLDS) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) YLDS 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: -- . Mi a(z) YLDS előre jelzett ára 2027-ben? A(z) YLDS (YLDS) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 YLDS 2027-ig. Mi a(z) YLDS becsült árcélja 2028-ban? Az árelőrejelzésed szerint a(z) YLDS (YLDS) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban. Mi a(z) YLDS becsült árcélja 2029-ben? Az árelőrejelzésed szerint a(z) YLDS (YLDS) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben. Mennyibe fog kerülni 1 YLDS 2030-ban? 1 YLDS (YLDS) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) YLDS 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: -- . Mi a(z) YLDS árelőrejelzése 2040-re? A(z) YLDS (YLDS) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 YLDS 2040-ig. Regisztráljon most