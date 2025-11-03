Xrpatriot (XRPATRIOT) árelőrejelzés (USD)

A(z) Xrpatriot árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) XRPATRIOT a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Xrpatriot árát
%

*Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul.

Xrpatriot árfolyam előrejelzés
0.00%
USD
Tényleges
Előrejelzés
Utolsó frissítés: 2025-11-03 19:16:02 (UTC+8)

Xrpatriot árelőrejelzése 2025-2050 USD

Xrpatriot (XRPATRIOT) árelőrejelzés 2025-ben (idén)

Az előrejelzésed alapján a(z) Xrpatriot ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.068922.

Xrpatriot (XRPATRIOT) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre)

Az előrejelzésed alapján a(z) Xrpatriot ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.072368.

Xrpatriot (XRPATRIOT) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) XRPATRIOT 2027-re jelzett ára $ 0.075986 10.25% növekedési aránnyal.

Xrpatriot (XRPATRIOT) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) XRPATRIOT 2028-ra jelzett ára $ 0.079785 15.76% növekedési aránnyal.

Xrpatriot (XRPATRIOT) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) XRPATRIOT 2029-es célára $ 0.083775 21.55% növekedési aránnyal.

Xrpatriot (XRPATRIOT) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) XRPATRIOT 2030-as célára $ 0.087963 27.63% növekedési aránnyal.

Xrpatriot (XRPATRIOT) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva)

A(z) Xrpatriot ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.143283.

Xrpatriot (XRPATRIOT) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva)

A(z) Xrpatriot ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.233394.

Év
Ár
Növekedés
  • 2025
    $ 0.068922
    0.00%
  • 2026
    $ 0.072368
    5.00%
  • 2027
    $ 0.075986
    10.25%
  • 2028
    $ 0.079785
    15.76%
  • 2029
    $ 0.083775
    21.55%
  • 2030
    $ 0.087963
    27.63%
  • 2031
    $ 0.092362
    34.01%
  • 2032
    $ 0.096980
    40.71%
Év
Ár
Növekedés
  • 2033
    $ 0.101829
    47.75%
  • 2034
    $ 0.106920
    55.13%
  • 2035
    $ 0.112266
    62.89%
  • 2036
    $ 0.117880
    71.03%
  • 2037
    $ 0.123774
    79.59%
  • 2038
    $ 0.129962
    88.56%
  • 2039
    $ 0.136460
    97.99%
  • 2040
    $ 0.143283
    107.89%
Továbbiak megjelenítése

A(z) Xrpatriot rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül

Dátum
Árelőrejelzés
Növekedés
  • November 3, 2025(Ma)
    $ 0.068922
    0.00%
  • November 4, 2025(Holnap)
    $ 0.068931
    0.01%
  • November 10, 2025(E hét)
    $ 0.068988
    0.10%
  • December 3, 2025(30 nap)
    $ 0.069205
    0.41%
Xrpatriot (XRPATRIOT) árelőrejelzése ma

A(z) XRPATRIOT előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.068922. Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról.

Xrpatriot (XRPATRIOT) árelőrejelzése holnap

November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) XRPATRIOT árelőrejelzése 5%-os éves növekedési inputot számolva $0.068931. Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan.

Xrpatriot (XRPATRIOT) árelőrejelzés ezen a héten

November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) XRPATRIOT árelőrejelzése 5%-os éves növekedési aránnyal számolva $0.068988. Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről.

Xrpatriot (XRPATRIOT) 30 napos árelőrejelzés

Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) XRPATRIOT előrejelzett ára $0.069205. Ez az előrejelzés 5%-os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Xrpatriot árstatisztikák

----

--

$ 1.22M
$ 1.22M$ 1.22M

17.76M
17.76M 17.76M

A legfrissebb XRPATRIOT ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel.
Továbbá a(z) XRPATRIOT 17.76M keringésben lévő tokenszámmal és $ 1.22M teljes piaci kapitalizációval rendelkezik.

Xrpatriot Korábbi ár

A(z) Xrpatriot élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Xrpatriot jelenlegi ára 0.068922USD. A(z) Xrpatriot (XRPATRIOT) forgalomban lévő kínálata 17.76M XRPATRIOT, így piaci kapitalizációja $1,224,059.

Időszak
Változás(%)
Változás(USD)
Magas
Alacsony
  • 24 óra
    0.00%
    $ 0
    $ 0
    $ 0
  • 7 nap
    -7.48%
    $ -0.005159
    $ 0.121703
    $ 0.067366
  • 30 nap
    -43.31%
    $ -0.029856
    $ 0.121703
    $ 0.067366
24 órás teljesítmény

Az elmúlt 24 órában a(z) Xrpatriot árfolyama $0 értékben változott, ami 0.00%-os értékváltozást tükröz.

7 napos teljesítmény

Az elmúlt 7 napban a(z) Xrpatriot legmagasabb kereskedési értéke $0.121703, míg a legalacsonyabb $0.067366 volt. Az árváltozás mértéke -7.48% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) XRPATRIOT további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon.

30 napos teljesítmény

Az elmúlt hónapban a(z) Xrpatriot -43.31%-os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.029856 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) XRPATRIOT esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Xrpatriot (XRPATRIOT) árelőrejelzési modul?

A(z) Xrpatriot árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) XRPATRIOT lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére.

1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet

Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Xrpatriot következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat.

2. Számítsd ki a jövőbeli árat

Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) XRPATRIOT tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával.

3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket

Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Xrpatriot árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát.

4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés

A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) XRPATRIOT jövőjét.

Technikai mutatók az árelőrejelzéshez

Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak:

Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba.

Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása.

Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) XRPATRIOT lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e.

Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Xrpatriot jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) XRPATRIOT árelőrejelzés?

XRPATRIOT Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK):

Érdemes most befektetni a következőbe: XRPATRIOT?
Az előrejelzéseid szerint a(z) XRPATRIOT -- árat érhet el ekkorra: undefined, így megfontolásra érdemes token.
Mi a(z) XRPATRIOT árelőrejelzése a következő hónapra?
A(z) Xrpatriot (XRPATRIOT) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett XRPATRIOT ár -- összeget érhet el ekkor: undefined.
Mennyibe fog kerülni 1 XRPATRIOT 2026-ban?
1 Xrpatriot (XRPATRIOT) ára ma --. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) XRPATRIOT 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: --.
Mi a(z) XRPATRIOT előre jelzett ára 2027-ben?
A(z) Xrpatriot (XRPATRIOT) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 XRPATRIOT 2027-ig.
Mi a(z) XRPATRIOT becsült árcélja 2028-ban?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Xrpatriot (XRPATRIOT) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban.
Mi a(z) XRPATRIOT becsült árcélja 2029-ben?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Xrpatriot (XRPATRIOT) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben.
Mennyibe fog kerülni 1 XRPATRIOT 2030-ban?
1 Xrpatriot (XRPATRIOT) ára ma --. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) XRPATRIOT 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: --.
Mi a(z) XRPATRIOT árelőrejelzése 2040-re?
A(z) Xrpatriot (XRPATRIOT) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 XRPATRIOT 2040-ig.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 19:16:02 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptográfiai ár-előrejelzési oldalainkon közzétett tartalom a MEXC-felhasználóktól és/vagy más harmadik féltől származó információkon és visszajelzéseken alapul. „Ahogy van” alapon, kizárólag tájékoztatási és szemléltetési célokat szolgál, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. Fontos megjegyezni, hogy a bemutatott árelőrejelzések nem biztos, hogy pontosak, és nem lehet ezeket ekként kezelni. A jövőbeli árak jelentősen eltérhetnek a bemutatott előrejelzésektől, ezért nem szabad rájuk hagyatkozni a befektetési döntéseknél.

Továbbá, ez a tartalom nem értelmezhető pénzügyi tanácsként, és nem is arra irányul, hogy egy adott termék vagy szolgáltatás megvételét javasolja. A MEXC semmilyen módon nem vállal felelősséget veled szemben semmilyen veszteségért, melyet a kriptovaluta árelőrejelzési oldalainkon közzétett tartalom hivatkozása, használata és/vagy arra való támaszkodása eredményezhet. Fontos tudni, hogy a digitális eszközök ára magas piaci kockázatnak és áringadozásnak van kitéve. A befektetés értéke csökkenhet és nőhet is, és nincs garancia arra, hogy visszakapd az eredetileg befektetett összeget. Végső soron kizárólag Te felelsz a befektetési döntésekért, és a MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. Ne feledd, hogy a múltbeli hozam nem megbízható előrejelzője a jövőbeli hozamnak. Csak olyan termékekbe fektess be, melyeket ismersz, és megérted a kapcsolódó kockázatokat. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetési döntés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval.