Wrapped XOC (WXOC) árelőrejelzés (USD)

A(z) Wrapped XOC árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) WXOC a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Wrapped XOC árát
%

*Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul.

Wrapped XOC árfolyam előrejelzés
0.00%
USD
Tényleges
Előrejelzés
Wrapped XOC árelőrejelzése 2025-2050 USD

Wrapped XOC (WXOC) árelőrejelzés 2025-ben (idén)

Az előrejelzésed alapján a(z) Wrapped XOC ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.223665.

Wrapped XOC (WXOC) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre)

Az előrejelzésed alapján a(z) Wrapped XOC ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.234848.

Wrapped XOC (WXOC) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) WXOC 2027-re jelzett ára $ 0.246590 10.25% növekedési aránnyal.

Wrapped XOC (WXOC) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) WXOC 2028-ra jelzett ára $ 0.258920 15.76% növekedési aránnyal.

Wrapped XOC (WXOC) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) WXOC 2029-es célára $ 0.271866 21.55% növekedési aránnyal.

Wrapped XOC (WXOC) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) WXOC 2030-as célára $ 0.285459 27.63% növekedési aránnyal.

Wrapped XOC (WXOC) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva)

A(z) Wrapped XOC ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.464983.

Wrapped XOC (WXOC) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva)

A(z) Wrapped XOC ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.757409.

Év
Ár
Növekedés
  • 2025
    $ 0.223665
    0.00%
  • 2026
    $ 0.234848
    5.00%
  • 2027
    $ 0.246590
    10.25%
  • 2028
    $ 0.258920
    15.76%
  • 2029
    $ 0.271866
    21.55%
  • 2030
    $ 0.285459
    27.63%
  • 2031
    $ 0.299732
    34.01%
  • 2032
    $ 0.314719
    40.71%
Év
Ár
Növekedés
  • 2033
    $ 0.330455
    47.75%
  • 2034
    $ 0.346977
    55.13%
  • 2035
    $ 0.364326
    62.89%
  • 2036
    $ 0.382543
    71.03%
  • 2037
    $ 0.401670
    79.59%
  • 2038
    $ 0.421753
    88.56%
  • 2039
    $ 0.442841
    97.99%
  • 2040
    $ 0.464983
    107.89%
A(z) Wrapped XOC rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül

Dátum
Árelőrejelzés
Növekedés
  • November 3, 2025(Ma)
    $ 0.223665
    0.00%
  • November 4, 2025(Holnap)
    $ 0.223695
    0.01%
  • November 10, 2025(E hét)
    $ 0.223879
    0.10%
  • December 3, 2025(30 nap)
    $ 0.224584
    0.41%
Wrapped XOC (WXOC) árelőrejelzése ma

A(z) WXOC előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.223665. Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról.

Wrapped XOC (WXOC) árelőrejelzése holnap

November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) WXOC árelőrejelzése 5%-os éves növekedési inputot számolva $0.223695. Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan.

Wrapped XOC (WXOC) árelőrejelzés ezen a héten

November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) WXOC árelőrejelzése 5%-os éves növekedési aránnyal számolva $0.223879. Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről.

Wrapped XOC (WXOC) 30 napos árelőrejelzés

Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) WXOC előrejelzett ára $0.224584. Ez az előrejelzés 5%-os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Wrapped XOC árstatisztikák

--

$ 3.75M
$ 3.75M$ 3.75M

16.67M
16.67M 16.67M

--

A legfrissebb WXOC ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel.
Továbbá a(z) WXOC 16.67M keringésben lévő tokenszámmal és $ 3.75M teljes piaci kapitalizációval rendelkezik.

Wrapped XOC Korábbi ár

A(z) Wrapped XOC élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Wrapped XOC jelenlegi ára 0.223665USD. A(z) Wrapped XOC (WXOC) forgalomban lévő kínálata 16.67M WXOC, így piaci kapitalizációja $3,749,308.

Időszak
Változás(%)
Változás(USD)
Magas
Alacsony
  • 24 óra
    -4.03%
    $ -0.009414
    $ 0.233802
    $ 0.223783
  • 7 nap
    -6.51%
    $ -0.014576
    $ 0.247524
    $ 0.222528
  • 30 nap
    -8.42%
    $ -0.018834
    $ 0.247524
    $ 0.222528
24 órás teljesítmény

Az elmúlt 24 órában a(z) Wrapped XOC árfolyama $-0.009414 értékben változott, ami -4.03%-os értékváltozást tükröz.

7 napos teljesítmény

Az elmúlt 7 napban a(z) Wrapped XOC legmagasabb kereskedési értéke $0.247524, míg a legalacsonyabb $0.222528 volt. Az árváltozás mértéke -6.51% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) WXOC további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon.

30 napos teljesítmény

Az elmúlt hónapban a(z) Wrapped XOC -8.42%-os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.018834 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) WXOC esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Wrapped XOC (WXOC) árelőrejelzési modul?

A(z) Wrapped XOC árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) WXOC lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére.

1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet

Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Wrapped XOC következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat.

2. Számítsd ki a jövőbeli árat

Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) WXOC tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával.

3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket

Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Wrapped XOC árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát.

4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés

A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) WXOC jövőjét.

Technikai mutatók az árelőrejelzéshez

Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak:

Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba.

Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása.

Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) WXOC lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e.

Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Wrapped XOC jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) WXOC árelőrejelzés?

WXOC Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK):

Érdemes most befektetni a következőbe: WXOC?
Az előrejelzéseid szerint a(z) WXOC -- árat érhet el ekkorra: undefined, így megfontolásra érdemes token.
Mi a(z) WXOC árelőrejelzése a következő hónapra?
A(z) Wrapped XOC (WXOC) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett WXOC ár -- összeget érhet el ekkor: undefined.
Mennyibe fog kerülni 1 WXOC 2026-ban?
1 Wrapped XOC (WXOC) ára ma --. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) WXOC 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: --.
Mi a(z) WXOC előre jelzett ára 2027-ben?
A(z) Wrapped XOC (WXOC) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 WXOC 2027-ig.
Mi a(z) WXOC becsült árcélja 2028-ban?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Wrapped XOC (WXOC) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban.
Mi a(z) WXOC becsült árcélja 2029-ben?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Wrapped XOC (WXOC) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben.
Mennyibe fog kerülni 1 WXOC 2030-ban?
1 Wrapped XOC (WXOC) ára ma --. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) WXOC 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: --.
Mi a(z) WXOC árelőrejelzése 2040-re?
A(z) Wrapped XOC (WXOC) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 WXOC 2040-ig.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 19:14:34 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptográfiai ár-előrejelzési oldalainkon közzétett tartalom a MEXC-felhasználóktól és/vagy más harmadik féltől származó információkon és visszajelzéseken alapul. „Ahogy van” alapon, kizárólag tájékoztatási és szemléltetési célokat szolgál, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. Fontos megjegyezni, hogy a bemutatott árelőrejelzések nem biztos, hogy pontosak, és nem lehet ezeket ekként kezelni. A jövőbeli árak jelentősen eltérhetnek a bemutatott előrejelzésektől, ezért nem szabad rájuk hagyatkozni a befektetési döntéseknél.

Továbbá, ez a tartalom nem értelmezhető pénzügyi tanácsként, és nem is arra irányul, hogy egy adott termék vagy szolgáltatás megvételét javasolja. A MEXC semmilyen módon nem vállal felelősséget veled szemben semmilyen veszteségért, melyet a kriptovaluta árelőrejelzési oldalainkon közzétett tartalom hivatkozása, használata és/vagy arra való támaszkodása eredményezhet. Fontos tudni, hogy a digitális eszközök ára magas piaci kockázatnak és áringadozásnak van kitéve. A befektetés értéke csökkenhet és nőhet is, és nincs garancia arra, hogy visszakapd az eredetileg befektetett összeget. Végső soron kizárólag Te felelsz a befektetési döntésekért, és a MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. Ne feledd, hogy a múltbeli hozam nem megbízható előrejelzője a jövőbeli hozamnak. Csak olyan termékekbe fektess be, melyeket ismersz, és megérted a kapcsolódó kockázatokat. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetési döntés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval.