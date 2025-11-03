Wrapped TAC (WTAC) árelőrejelzés (USD)

A(z) Wrapped TAC árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) WTAC a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Wrapped TAC árfolyam előrejelzés
Utolsó frissítés: 2025-11-03 19:14:27 (UTC+8)

Wrapped TAC árelőrejelzése 2025-2050 USD

Wrapped TAC (WTAC) árelőrejelzés 2025-ben (idén)

Az előrejelzésed alapján a(z) Wrapped TAC ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.004690.

Wrapped TAC (WTAC) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre)

Az előrejelzésed alapján a(z) Wrapped TAC ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.004925.

Wrapped TAC (WTAC) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) WTAC 2027-re jelzett ára $ 0.005171 10.25% növekedési aránnyal.

Wrapped TAC (WTAC) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) WTAC 2028-ra jelzett ára $ 0.005429 15.76% növekedési aránnyal.

Wrapped TAC (WTAC) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) WTAC 2029-es célára $ 0.005701 21.55% növekedési aránnyal.

Wrapped TAC (WTAC) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) WTAC 2030-as célára $ 0.005986 27.63% növekedési aránnyal.

Wrapped TAC (WTAC) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva)

A(z) Wrapped TAC ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.009751.

Wrapped TAC (WTAC) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva)

A(z) Wrapped TAC ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.015883.

A(z) Wrapped TAC rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül

Wrapped TAC (WTAC) árelőrejelzése ma

A(z) WTAC előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.004690. Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról.

Wrapped TAC (WTAC) árelőrejelzése holnap

November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) WTAC árelőrejelzése 5%-os éves növekedési inputot számolva $0.004691. Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan.

Wrapped TAC (WTAC) árelőrejelzés ezen a héten

November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) WTAC árelőrejelzése 5%-os éves növekedési aránnyal számolva $0.004694. Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről.

Wrapped TAC (WTAC) 30 napos árelőrejelzés

Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) WTAC előrejelzett ára $0.004709. Ez az előrejelzés 5%-os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Wrapped TAC árstatisztikák

Wrapped TAC Korábbi ár

A(z) Wrapped TAC élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Wrapped TAC jelenlegi ára 0.004690USD. A(z) Wrapped TAC (WTAC) forgalomban lévő kínálata 239.67M WTAC, így piaci kapitalizációja $1,124,183.

Időszak
Változás(%)
Változás(USD)
Magas
Alacsony
  • 24 óra
    -10.34%
    $ -0.000541
    $ 0.005527
    $ 0.004690
  • 7 nap
    -11.62%
    $ -0.000545
    $ 0.007259
    $ 0.004152
  • 30 nap
    -35.74%
    $ -0.001676
    $ 0.007259
    $ 0.004152
24 órás teljesítmény

Az elmúlt 24 órában a(z) Wrapped TAC árfolyama $-0.000541 értékben változott, ami -10.34%-os értékváltozást tükröz.

7 napos teljesítmény

Az elmúlt 7 napban a(z) Wrapped TAC legmagasabb kereskedési értéke $0.007259, míg a legalacsonyabb $0.004152 volt. Az árváltozás mértéke -11.62% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) WTAC további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon.

30 napos teljesítmény

Az elmúlt hónapban a(z) Wrapped TAC -35.74%-os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.001676 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) WTAC esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Wrapped TAC (WTAC) árelőrejelzési modul?

A(z) Wrapped TAC árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) WTAC lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére.

1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet

Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Wrapped TAC következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat.

2. Számítsd ki a jövőbeli árat

Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) WTAC tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával.

3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket

Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Wrapped TAC árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát.

4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés

A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) WTAC jövőjét.

Technikai mutatók az árelőrejelzéshez

Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak:

Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba.

Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása.

Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) WTAC lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e.

Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Wrapped TAC jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) WTAC árelőrejelzés?

WTAC Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK):

Érdemes most befektetni a következőbe: WTAC?
Az előrejelzéseid szerint a(z) WTAC -- árat érhet el ekkorra: undefined, így megfontolásra érdemes token.
Mi a(z) WTAC árelőrejelzése a következő hónapra?
A(z) Wrapped TAC (WTAC) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett WTAC ár -- összeget érhet el ekkor: undefined.
Mennyibe fog kerülni 1 WTAC 2026-ban?
1 Wrapped TAC (WTAC) ára ma --. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) WTAC 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: --.
Mi a(z) WTAC előre jelzett ára 2027-ben?
A(z) Wrapped TAC (WTAC) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 WTAC 2027-ig.
Mi a(z) WTAC becsült árcélja 2028-ban?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Wrapped TAC (WTAC) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban.
Mi a(z) WTAC becsült árcélja 2029-ben?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Wrapped TAC (WTAC) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben.
Mennyibe fog kerülni 1 WTAC 2030-ban?
1 Wrapped TAC (WTAC) ára ma --. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) WTAC 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: --.
Mi a(z) WTAC árelőrejelzése 2040-re?
A(z) Wrapped TAC (WTAC) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 WTAC 2040-ig.
Jogi nyilatkozat

A kriptográfiai ár-előrejelzési oldalainkon közzétett tartalom a MEXC-felhasználóktól és/vagy más harmadik féltől származó információkon és visszajelzéseken alapul. „Ahogy van” alapon, kizárólag tájékoztatási és szemléltetési célokat szolgál, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. Fontos megjegyezni, hogy a bemutatott árelőrejelzések nem biztos, hogy pontosak, és nem lehet ezeket ekként kezelni. A jövőbeli árak jelentősen eltérhetnek a bemutatott előrejelzésektől, ezért nem szabad rájuk hagyatkozni a befektetési döntéseknél.

Továbbá, ez a tartalom nem értelmezhető pénzügyi tanácsként, és nem is arra irányul, hogy egy adott termék vagy szolgáltatás megvételét javasolja. A MEXC semmilyen módon nem vállal felelősséget veled szemben semmilyen veszteségért, melyet a kriptovaluta árelőrejelzési oldalainkon közzétett tartalom hivatkozása, használata és/vagy arra való támaszkodása eredményezhet. Fontos tudni, hogy a digitális eszközök ára magas piaci kockázatnak és áringadozásnak van kitéve. A befektetés értéke csökkenhet és nőhet is, és nincs garancia arra, hogy visszakapd az eredetileg befektetett összeget. Végső soron kizárólag Te felelsz a befektetési döntésekért, és a MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. Ne feledd, hogy a múltbeli hozam nem megbízható előrejelzője a jövőbeli hozamnak. Csak olyan termékekbe fektess be, melyeket ismersz, és megérted a kapcsolódó kockázatokat. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetési döntés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval.