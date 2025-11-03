Wrapped SOMI (WSOMI) árelőrejelzés (USD)

A(z) Wrapped SOMI árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) WSOMI a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Wrapped SOMI árát
%

*Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul.

Wrapped SOMI árfolyam előrejelzés
--
----
0.00%
USD
Tényleges
Előrejelzés
Utolsó frissítés: 2025-11-03 19:14:13 (UTC+8)

Wrapped SOMI árelőrejelzése 2025-2050 USD

Wrapped SOMI (WSOMI) árelőrejelzés 2025-ben (idén)

Az előrejelzésed alapján a(z) Wrapped SOMI ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.366794.

Wrapped SOMI (WSOMI) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre)

Az előrejelzésed alapján a(z) Wrapped SOMI ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.385133.

Wrapped SOMI (WSOMI) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) WSOMI 2027-re jelzett ára $ 0.404390 10.25% növekedési aránnyal.

Wrapped SOMI (WSOMI) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) WSOMI 2028-ra jelzett ára $ 0.424609 15.76% növekedési aránnyal.

Wrapped SOMI (WSOMI) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) WSOMI 2029-es célára $ 0.445840 21.55% növekedési aránnyal.

Wrapped SOMI (WSOMI) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) WSOMI 2030-as célára $ 0.468132 27.63% növekedési aránnyal.

Wrapped SOMI (WSOMI) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva)

A(z) Wrapped SOMI ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.762538.

Wrapped SOMI (WSOMI) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva)

A(z) Wrapped SOMI ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 1.2420.

Év
Ár
Növekedés
  • 2025
    $ 0.366794
    0.00%
  • 2026
    $ 0.385133
    5.00%
  • 2027
    $ 0.404390
    10.25%
  • 2028
    $ 0.424609
    15.76%
  • 2029
    $ 0.445840
    21.55%
  • 2030
    $ 0.468132
    27.63%
  • 2031
    $ 0.491539
    34.01%
  • 2032
    $ 0.516115
    40.71%
Év
Ár
Növekedés
  • 2033
    $ 0.541921
    47.75%
  • 2034
    $ 0.569017
    55.13%
  • 2035
    $ 0.597468
    62.89%
  • 2036
    $ 0.627342
    71.03%
  • 2037
    $ 0.658709
    79.59%
  • 2038
    $ 0.691644
    88.56%
  • 2039
    $ 0.726227
    97.99%
  • 2040
    $ 0.762538
    107.89%
Továbbiak megjelenítése

A(z) Wrapped SOMI rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül

Dátum
Árelőrejelzés
Növekedés
  • November 3, 2025(Ma)
    $ 0.366794
    0.00%
  • November 4, 2025(Holnap)
    $ 0.366844
    0.01%
  • November 10, 2025(E hét)
    $ 0.367145
    0.10%
  • December 3, 2025(30 nap)
    $ 0.368301
    0.41%
Wrapped SOMI (WSOMI) árelőrejelzése ma

A(z) WSOMI előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.366794. Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról.

Wrapped SOMI (WSOMI) árelőrejelzése holnap

November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) WSOMI árelőrejelzése 5%-os éves növekedési inputot számolva $0.366844. Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan.

Wrapped SOMI (WSOMI) árelőrejelzés ezen a héten

November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) WSOMI árelőrejelzése 5%-os éves növekedési aránnyal számolva $0.367145. Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről.

Wrapped SOMI (WSOMI) 30 napos árelőrejelzés

Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) WSOMI előrejelzett ára $0.368301. Ez az előrejelzés 5%-os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Wrapped SOMI árstatisztikák

--
----

--

$ 15.06M
$ 15.06M$ 15.06M

41.15M
41.15M 41.15M

--
----

--

A legfrissebb WSOMI ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel.
Továbbá a(z) WSOMI 41.15M keringésben lévő tokenszámmal és $ 15.06M teljes piaci kapitalizációval rendelkezik.

Wrapped SOMI Korábbi ár

A(z) Wrapped SOMI élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Wrapped SOMI jelenlegi ára 0.366794USD. A(z) Wrapped SOMI (WSOMI) forgalomban lévő kínálata 41.15M WSOMI, így piaci kapitalizációja $15,063,518.

Időszak
Változás(%)
Változás(USD)
Magas
Alacsony
  • 24 óra
    -6.91%
    $ -0.027265
    $ 0.397252
    $ 0.356325
  • 7 nap
    -26.74%
    $ -0.098088
    $ 0.964325
    $ 0.358671
  • 30 nap
    -61.65%
    $ -0.226140
    $ 0.964325
    $ 0.358671
24 órás teljesítmény

Az elmúlt 24 órában a(z) Wrapped SOMI árfolyama $-0.027265 értékben változott, ami -6.91%-os értékváltozást tükröz.

7 napos teljesítmény

Az elmúlt 7 napban a(z) Wrapped SOMI legmagasabb kereskedési értéke $0.964325, míg a legalacsonyabb $0.358671 volt. Az árváltozás mértéke -26.74% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) WSOMI további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon.

30 napos teljesítmény

Az elmúlt hónapban a(z) Wrapped SOMI -61.65%-os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.226140 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) WSOMI esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Wrapped SOMI (WSOMI) árelőrejelzési modul?

A(z) Wrapped SOMI árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) WSOMI lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére.

1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet

Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Wrapped SOMI következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat.

2. Számítsd ki a jövőbeli árat

Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) WSOMI tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával.

3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket

Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Wrapped SOMI árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát.

4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés

A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) WSOMI jövőjét.

Technikai mutatók az árelőrejelzéshez

Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak:

Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba.

Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása.

Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) WSOMI lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e.

Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Wrapped SOMI jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) WSOMI árelőrejelzés?

WSOMI Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK):

Érdemes most befektetni a következőbe: WSOMI?
Az előrejelzéseid szerint a(z) WSOMI -- árat érhet el ekkorra: undefined, így megfontolásra érdemes token.
Mi a(z) WSOMI árelőrejelzése a következő hónapra?
A(z) Wrapped SOMI (WSOMI) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett WSOMI ár -- összeget érhet el ekkor: undefined.
Mennyibe fog kerülni 1 WSOMI 2026-ban?
1 Wrapped SOMI (WSOMI) ára ma --. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) WSOMI 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: --.
Mi a(z) WSOMI előre jelzett ára 2027-ben?
A(z) Wrapped SOMI (WSOMI) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 WSOMI 2027-ig.
Mi a(z) WSOMI becsült árcélja 2028-ban?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Wrapped SOMI (WSOMI) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban.
Mi a(z) WSOMI becsült árcélja 2029-ben?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Wrapped SOMI (WSOMI) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben.
Mennyibe fog kerülni 1 WSOMI 2030-ban?
1 Wrapped SOMI (WSOMI) ára ma --. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) WSOMI 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: --.
Mi a(z) WSOMI árelőrejelzése 2040-re?
A(z) Wrapped SOMI (WSOMI) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 WSOMI 2040-ig.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 19:14:13 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptográfiai ár-előrejelzési oldalainkon közzétett tartalom a MEXC-felhasználóktól és/vagy más harmadik féltől származó információkon és visszajelzéseken alapul. „Ahogy van” alapon, kizárólag tájékoztatási és szemléltetési célokat szolgál, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. Fontos megjegyezni, hogy a bemutatott árelőrejelzések nem biztos, hogy pontosak, és nem lehet ezeket ekként kezelni. A jövőbeli árak jelentősen eltérhetnek a bemutatott előrejelzésektől, ezért nem szabad rájuk hagyatkozni a befektetési döntéseknél.

Továbbá, ez a tartalom nem értelmezhető pénzügyi tanácsként, és nem is arra irányul, hogy egy adott termék vagy szolgáltatás megvételét javasolja. A MEXC semmilyen módon nem vállal felelősséget veled szemben semmilyen veszteségért, melyet a kriptovaluta árelőrejelzési oldalainkon közzétett tartalom hivatkozása, használata és/vagy arra való támaszkodása eredményezhet. Fontos tudni, hogy a digitális eszközök ára magas piaci kockázatnak és áringadozásnak van kitéve. A befektetés értéke csökkenhet és nőhet is, és nincs garancia arra, hogy visszakapd az eredetileg befektetett összeget. Végső soron kizárólag Te felelsz a befektetési döntésekért, és a MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. Ne feledd, hogy a múltbeli hozam nem megbízható előrejelzője a jövőbeli hozamnak. Csak olyan termékekbe fektess be, melyeket ismersz, és megérted a kapcsolódó kockázatokat. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetési döntés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval.