Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) árelőrejelzés (USD)

A(z) Wrapped Aave Plasma USDe árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) WAPLAUSDE a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Wrapped Aave Plasma USDe árát
%

*Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul.

Wrapped Aave Plasma USDe árfolyam előrejelzés
--
----
0.00%
USD
Tényleges
Előrejelzés
Utolsó frissítés: 2025-11-03 19:13:30 (UTC+8)

Wrapped Aave Plasma USDe árelőrejelzése 2025-2050 USD

Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) árelőrejelzés 2025-ben (idén)

Az előrejelzésed alapján a(z) Wrapped Aave Plasma USDe ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.998575.

Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre)

Az előrejelzésed alapján a(z) Wrapped Aave Plasma USDe ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 1.0485.

Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) WAPLAUSDE 2027-re jelzett ára $ 1.1009 10.25% növekedési aránnyal.

Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) WAPLAUSDE 2028-ra jelzett ára $ 1.1559 15.76% növekedési aránnyal.

Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) WAPLAUSDE 2029-es célára $ 1.2137 21.55% növekedési aránnyal.

Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) WAPLAUSDE 2030-as célára $ 1.2744 27.63% növekedési aránnyal.

Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva)

A(z) Wrapped Aave Plasma USDe ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 2.0759.

Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva)

A(z) Wrapped Aave Plasma USDe ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 3.3815.

Év
Ár
Növekedés
  • 2025
    $ 0.998575
    0.00%
  • 2026
    $ 1.0485
    5.00%
  • 2027
    $ 1.1009
    10.25%
  • 2028
    $ 1.1559
    15.76%
  • 2029
    $ 1.2137
    21.55%
  • 2030
    $ 1.2744
    27.63%
  • 2031
    $ 1.3381
    34.01%
  • 2032
    $ 1.4050
    40.71%
Év
Ár
Növekedés
  • 2033
    $ 1.4753
    47.75%
  • 2034
    $ 1.5491
    55.13%
  • 2035
    $ 1.6265
    62.89%
  • 2036
    $ 1.7079
    71.03%
  • 2037
    $ 1.7932
    79.59%
  • 2038
    $ 1.8829
    88.56%
  • 2039
    $ 1.9771
    97.99%
  • 2040
    $ 2.0759
    107.89%
Továbbiak megjelenítése

A(z) Wrapped Aave Plasma USDe rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül

Dátum
Árelőrejelzés
Növekedés
  • November 3, 2025(Ma)
    $ 0.998575
    0.00%
  • November 4, 2025(Holnap)
    $ 0.998711
    0.01%
  • November 10, 2025(E hét)
    $ 0.999532
    0.10%
  • December 3, 2025(30 nap)
    $ 1.0026
    0.41%
Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) árelőrejelzése ma

A(z) WAPLAUSDE előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.998575. Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról.

Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) árelőrejelzése holnap

November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) WAPLAUSDE árelőrejelzése 5%-os éves növekedési inputot számolva $0.998711. Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan.

Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) árelőrejelzés ezen a héten

November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) WAPLAUSDE árelőrejelzése 5%-os éves növekedési aránnyal számolva $0.999532. Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről.

Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) 30 napos árelőrejelzés

Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) WAPLAUSDE előrejelzett ára $1.0026. Ez az előrejelzés 5%-os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Wrapped Aave Plasma USDe árstatisztikák

--
----

--

$ 465.66K
$ 465.66K$ 465.66K

466.11K
466.11K 466.11K

--
----

--

A legfrissebb WAPLAUSDE ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel.
Továbbá a(z) WAPLAUSDE 466.11K keringésben lévő tokenszámmal és $ 465.66K teljes piaci kapitalizációval rendelkezik.

Wrapped Aave Plasma USDe Korábbi ár

A(z) Wrapped Aave Plasma USDe élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Wrapped Aave Plasma USDe jelenlegi ára 0.998575USD. A(z) Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) forgalomban lévő kínálata 466.11K WAPLAUSDE, így piaci kapitalizációja $465,663.

Időszak
Változás(%)
Változás(USD)
Magas
Alacsony
  • 24 óra
    -0.12%
    $ -0.001211
    $ 1.001
    $ 0.997451
  • 7 nap
    -0.05%
    $ -0.000500
    $ 1.0121
    $ 0.997419
  • 30 nap
    -0.15%
    $ -0.001572
    $ 1.0121
    $ 0.997419
24 órás teljesítmény

Az elmúlt 24 órában a(z) Wrapped Aave Plasma USDe árfolyama $-0.001211 értékben változott, ami -0.12%-os értékváltozást tükröz.

7 napos teljesítmény

Az elmúlt 7 napban a(z) Wrapped Aave Plasma USDe legmagasabb kereskedési értéke $1.0121, míg a legalacsonyabb $0.997419 volt. Az árváltozás mértéke -0.05% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) WAPLAUSDE további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon.

30 napos teljesítmény

Az elmúlt hónapban a(z) Wrapped Aave Plasma USDe -0.15%-os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.001572 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) WAPLAUSDE esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) árelőrejelzési modul?

A(z) Wrapped Aave Plasma USDe árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) WAPLAUSDE lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére.

1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet

Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Wrapped Aave Plasma USDe következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat.

2. Számítsd ki a jövőbeli árat

Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) WAPLAUSDE tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával.

3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket

Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Wrapped Aave Plasma USDe árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát.

4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés

A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) WAPLAUSDE jövőjét.

Technikai mutatók az árelőrejelzéshez

Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak:

Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba.

Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása.

Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) WAPLAUSDE lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e.

Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Wrapped Aave Plasma USDe jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) WAPLAUSDE árelőrejelzés?

WAPLAUSDE Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK):

Érdemes most befektetni a következőbe: WAPLAUSDE?
Az előrejelzéseid szerint a(z) WAPLAUSDE -- árat érhet el ekkorra: undefined, így megfontolásra érdemes token.
Mi a(z) WAPLAUSDE árelőrejelzése a következő hónapra?
A(z) Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett WAPLAUSDE ár -- összeget érhet el ekkor: undefined.
Mennyibe fog kerülni 1 WAPLAUSDE 2026-ban?
1 Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) ára ma --. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) WAPLAUSDE 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: --.
Mi a(z) WAPLAUSDE előre jelzett ára 2027-ben?
A(z) Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 WAPLAUSDE 2027-ig.
Mi a(z) WAPLAUSDE becsült árcélja 2028-ban?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban.
Mi a(z) WAPLAUSDE becsült árcélja 2029-ben?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben.
Mennyibe fog kerülni 1 WAPLAUSDE 2030-ban?
1 Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) ára ma --. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) WAPLAUSDE 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: --.
Mi a(z) WAPLAUSDE árelőrejelzése 2040-re?
A(z) Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 WAPLAUSDE 2040-ig.
Jogi nyilatkozat

A kriptográfiai ár-előrejelzési oldalainkon közzétett tartalom a MEXC-felhasználóktól és/vagy más harmadik féltől származó információkon és visszajelzéseken alapul. „Ahogy van” alapon, kizárólag tájékoztatási és szemléltetési célokat szolgál, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. Fontos megjegyezni, hogy a bemutatott árelőrejelzések nem biztos, hogy pontosak, és nem lehet ezeket ekként kezelni. A jövőbeli árak jelentősen eltérhetnek a bemutatott előrejelzésektől, ezért nem szabad rájuk hagyatkozni a befektetési döntéseknél.

Továbbá, ez a tartalom nem értelmezhető pénzügyi tanácsként, és nem is arra irányul, hogy egy adott termék vagy szolgáltatás megvételét javasolja. A MEXC semmilyen módon nem vállal felelősséget veled szemben semmilyen veszteségért, melyet a kriptovaluta árelőrejelzési oldalainkon közzétett tartalom hivatkozása, használata és/vagy arra való támaszkodása eredményezhet. Fontos tudni, hogy a digitális eszközök ára magas piaci kockázatnak és áringadozásnak van kitéve. A befektetés értéke csökkenhet és nőhet is, és nincs garancia arra, hogy visszakapd az eredetileg befektetett összeget. Végső soron kizárólag Te felelsz a befektetési döntésekért, és a MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. Ne feledd, hogy a múltbeli hozam nem megbízható előrejelzője a jövőbeli hozamnak. Csak olyan termékekbe fektess be, melyeket ismersz, és megérted a kapcsolódó kockázatokat. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetési döntés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval.