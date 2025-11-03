MEXC-tőzsde / Kriptovalutákkal kapcsolatos árelőrejelzés / Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) /

Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) árelőrejelzés (USD)

A(z) Wrapped Aave Gnosis GNO árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) WAGNOGNO a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Wrapped Aave Gnosis GNO árát % Kiszámítás *Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul. -- -- -- 0.00% USD Tényleges Előrejelzés Wrapped Aave Gnosis GNO árelőrejelzése 2025-2050 USD Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) Wrapped Aave Gnosis GNO ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 127.56. Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) Wrapped Aave Gnosis GNO ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 133.9380. Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) WAGNOGNO 2027-re jelzett ára $ 140.6349 10.25% növekedési aránnyal. Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) WAGNOGNO 2028-ra jelzett ára $ 147.6666 15.76% növekedési aránnyal. Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) WAGNOGNO 2029-es célára $ 155.0499 21.55% növekedési aránnyal. Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) WAGNOGNO 2030-as célára $ 162.8024 27.63% növekedési aránnyal. Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) Wrapped Aave Gnosis GNO ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 265.1880. Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) Wrapped Aave Gnosis GNO ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 431.9634. Év Ár Növekedés 2025 $ 127.56 0.00%

2026 $ 133.9380 5.00%

2027 $ 140.6349 10.25%

2028 $ 147.6666 15.76%

2029 $ 155.0499 21.55%

2030 $ 162.8024 27.63%

2031 $ 170.9425 34.01%

2032 $ 179.4897 40.71% Év Ár Növekedés 2033 $ 188.4642 47.75%

2034 $ 197.8874 55.13%

2035 $ 207.7817 62.89%

2036 $ 218.1708 71.03%

2037 $ 229.0794 79.59%

2038 $ 240.5334 88.56%

2039 $ 252.5600 97.99%

2040 $ 265.1880 107.89% Továbbiak megjelenítése A(z) Wrapped Aave Gnosis GNO rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül Dátum Árelőrejelzés Növekedés November 3, 2025(Ma) $ 127.56 0.00%

November 4, 2025(Holnap) $ 127.5774 0.01%

November 10, 2025(E hét) $ 127.6823 0.10%

December 3, 2025(30 nap) $ 128.0842 0.41% Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) árelőrejelzése ma A(z) WAGNOGNO előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $127.56 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) WAGNOGNO árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $127.5774 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) WAGNOGNO árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $127.6823 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) WAGNOGNO előrejelzett ára $128.0842 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Wrapped Aave Gnosis GNO árstatisztikák Jelenlegi ár ---- -- Árváltozás (24 óra) -- Piaci plafon $ 123.31K$ 123.31K $ 123.31K Forgalomban lévő készlet 966.74 966.74 966.74 Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- A legfrissebb WAGNOGNO ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) WAGNOGNO 966.74 keringésben lévő tokenszámmal és $ 123.31K teljes piaci kapitalizációval rendelkezik. Élő WAGNOGNO ár megtekintése

Wrapped Aave Gnosis GNO Korábbi ár A(z) Wrapped Aave Gnosis GNO élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Wrapped Aave Gnosis GNO jelenlegi ára 127.56USD. A(z) Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) forgalomban lévő kínálata 966.74 WAGNOGNO , így piaci kapitalizációja $123,314 . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra -2.71% $ -3.5580 $ 134.78 $ 127.22

7 nap -8.43% $ -10.7659 $ 152.8074 $ 126.1295

30 nap -16.26% $ -20.7480 $ 152.8074 $ 126.1295 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) Wrapped Aave Gnosis GNO árfolyama $-3.5580 értékben változott, ami -2.71% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) Wrapped Aave Gnosis GNO legmagasabb kereskedési értéke $152.8074 , míg a legalacsonyabb $126.1295 volt. Az árváltozás mértéke -8.43% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) WAGNOGNO további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) Wrapped Aave Gnosis GNO -16.26% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $-20.7480 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) WAGNOGNO esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) árelőrejelzési modul? A(z) Wrapped Aave Gnosis GNO árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) WAGNOGNO lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Wrapped Aave Gnosis GNO következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) WAGNOGNO tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Wrapped Aave Gnosis GNO árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) WAGNOGNO jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) WAGNOGNO lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Wrapped Aave Gnosis GNO jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) WAGNOGNO árelőrejelzés?

WAGNOGNO Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK): Érdemes most befektetni a következőbe: WAGNOGNO? Az előrejelzéseid szerint a(z) WAGNOGNO -- árat érhet el ekkorra: undefined , így megfontolásra érdemes token. Mi a(z) WAGNOGNO árelőrejelzése a következő hónapra? A(z) Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett WAGNOGNO ár -- összeget érhet el ekkor: undefined . Mennyibe fog kerülni 1 WAGNOGNO 2026-ban? 1 Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) WAGNOGNO 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: -- . Mi a(z) WAGNOGNO előre jelzett ára 2027-ben? A(z) Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 WAGNOGNO 2027-ig. Mi a(z) WAGNOGNO becsült árcélja 2028-ban? Az árelőrejelzésed szerint a(z) Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban. Mi a(z) WAGNOGNO becsült árcélja 2029-ben? Az árelőrejelzésed szerint a(z) Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben. Mennyibe fog kerülni 1 WAGNOGNO 2030-ban? 1 Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) WAGNOGNO 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: -- . Mi a(z) WAGNOGNO árelőrejelzése 2040-re? A(z) Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 WAGNOGNO 2040-ig.