Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) árelőrejelzés (USD)

A(z) Wrapped Aave Gnosis GNO árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) WAGNOGNO a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Wrapped Aave Gnosis GNO árát
%

*Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul.

Wrapped Aave Gnosis GNO árfolyam előrejelzés
Utolsó frissítés: 2025-11-03 19:13:10 (UTC+8)

Wrapped Aave Gnosis GNO árelőrejelzése 2025-2050 USD

Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) árelőrejelzés 2025-ben (idén)

Az előrejelzésed alapján a(z) Wrapped Aave Gnosis GNO ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 127.56.

Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre)

Az előrejelzésed alapján a(z) Wrapped Aave Gnosis GNO ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 133.9380.

Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) WAGNOGNO 2027-re jelzett ára $ 140.6349 10.25% növekedési aránnyal.

Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) WAGNOGNO 2028-ra jelzett ára $ 147.6666 15.76% növekedési aránnyal.

Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) WAGNOGNO 2029-es célára $ 155.0499 21.55% növekedési aránnyal.

Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) WAGNOGNO 2030-as célára $ 162.8024 27.63% növekedési aránnyal.

Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva)

A(z) Wrapped Aave Gnosis GNO ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 265.1880.

Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva)

A(z) Wrapped Aave Gnosis GNO ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 431.9634.

  • 2025
    $ 127.56
    0.00%
  • 2026
    $ 133.9380
    5.00%
  • 2027
    $ 140.6349
    10.25%
  • 2028
    $ 147.6666
    15.76%
  • 2029
    $ 155.0499
    21.55%
  • 2030
    $ 162.8024
    27.63%
  • 2031
    $ 170.9425
    34.01%
  • 2032
    $ 179.4897
    40.71%
  • 2033
    $ 188.4642
    47.75%
  • 2034
    $ 197.8874
    55.13%
  • 2035
    $ 207.7817
    62.89%
  • 2036
    $ 218.1708
    71.03%
  • 2037
    $ 229.0794
    79.59%
  • 2038
    $ 240.5334
    88.56%
  • 2039
    $ 252.5600
    97.99%
  • 2040
    $ 265.1880
    107.89%
Továbbiak megjelenítése

A(z) Wrapped Aave Gnosis GNO rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül

  • November 3, 2025(Ma)
    $ 127.56
    0.00%
  • November 4, 2025(Holnap)
    $ 127.5774
    0.01%
  • November 10, 2025(E hét)
    $ 127.6823
    0.10%
  • December 3, 2025(30 nap)
    $ 128.0842
    0.41%
Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) árelőrejelzése ma

A(z) WAGNOGNO előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $127.56. Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról.

Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) árelőrejelzése holnap

November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) WAGNOGNO árelőrejelzése 5%-os éves növekedési inputot számolva $127.5774. Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan.

Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) árelőrejelzés ezen a héten

November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) WAGNOGNO árelőrejelzése 5%-os éves növekedési aránnyal számolva $127.6823. Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről.

Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) 30 napos árelőrejelzés

Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) WAGNOGNO előrejelzett ára $128.0842. Ez az előrejelzés 5%-os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Wrapped Aave Gnosis GNO árstatisztikák

--

$ 123.31K
$ 123.31K$ 123.31K

966.74
966.74 966.74

A legfrissebb WAGNOGNO ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel.
Továbbá a(z) WAGNOGNO 966.74 keringésben lévő tokenszámmal és $ 123.31K teljes piaci kapitalizációval rendelkezik.

Wrapped Aave Gnosis GNO Korábbi ár

A(z) Wrapped Aave Gnosis GNO élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Wrapped Aave Gnosis GNO jelenlegi ára 127.56USD. A(z) Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) forgalomban lévő kínálata 966.74 WAGNOGNO, így piaci kapitalizációja $123,314.

Időszak
Változás(%)
Változás(USD)
Magas
Alacsony
  • 24 óra
    -2.71%
    $ -3.5580
    $ 134.78
    $ 127.22
  • 7 nap
    -8.43%
    $ -10.7659
    $ 152.8074
    $ 126.1295
  • 30 nap
    -16.26%
    $ -20.7480
    $ 152.8074
    $ 126.1295
24 órás teljesítmény

Az elmúlt 24 órában a(z) Wrapped Aave Gnosis GNO árfolyama $-3.5580 értékben változott, ami -2.71%-os értékváltozást tükröz.

7 napos teljesítmény

Az elmúlt 7 napban a(z) Wrapped Aave Gnosis GNO legmagasabb kereskedési értéke $152.8074, míg a legalacsonyabb $126.1295 volt. Az árváltozás mértéke -8.43% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) WAGNOGNO további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon.

30 napos teljesítmény

Az elmúlt hónapban a(z) Wrapped Aave Gnosis GNO -16.26%-os változást tapasztalt, ami körülbelül $-20.7480 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) WAGNOGNO esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) árelőrejelzési modul?

A(z) Wrapped Aave Gnosis GNO árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) WAGNOGNO lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére.

1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet

Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Wrapped Aave Gnosis GNO következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat.

2. Számítsd ki a jövőbeli árat

Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) WAGNOGNO tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával.

3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket

Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Wrapped Aave Gnosis GNO árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát.

4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés

A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) WAGNOGNO jövőjét.

Technikai mutatók az árelőrejelzéshez

Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak:

Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba.

Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása.

Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) WAGNOGNO lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e.

Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Wrapped Aave Gnosis GNO jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) WAGNOGNO árelőrejelzés?

WAGNOGNO Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK):

Érdemes most befektetni a következőbe: WAGNOGNO?
Az előrejelzéseid szerint a(z) WAGNOGNO -- árat érhet el ekkorra: undefined, így megfontolásra érdemes token.
Mi a(z) WAGNOGNO árelőrejelzése a következő hónapra?
A(z) Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett WAGNOGNO ár -- összeget érhet el ekkor: undefined.
Mennyibe fog kerülni 1 WAGNOGNO 2026-ban?
1 Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) ára ma --. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) WAGNOGNO 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: --.
Mi a(z) WAGNOGNO előre jelzett ára 2027-ben?
A(z) Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 WAGNOGNO 2027-ig.
Mi a(z) WAGNOGNO becsült árcélja 2028-ban?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban.
Mi a(z) WAGNOGNO becsült árcélja 2029-ben?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben.
Mennyibe fog kerülni 1 WAGNOGNO 2030-ban?
1 Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) ára ma --. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) WAGNOGNO 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: --.
Mi a(z) WAGNOGNO árelőrejelzése 2040-re?
A(z) Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 WAGNOGNO 2040-ig.
Jogi nyilatkozat

A kriptográfiai ár-előrejelzési oldalainkon közzétett tartalom a MEXC-felhasználóktól és/vagy más harmadik féltől származó információkon és visszajelzéseken alapul. „Ahogy van” alapon, kizárólag tájékoztatási és szemléltetési célokat szolgál, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. Fontos megjegyezni, hogy a bemutatott árelőrejelzések nem biztos, hogy pontosak, és nem lehet ezeket ekként kezelni. A jövőbeli árak jelentősen eltérhetnek a bemutatott előrejelzésektől, ezért nem szabad rájuk hagyatkozni a befektetési döntéseknél.

Továbbá, ez a tartalom nem értelmezhető pénzügyi tanácsként, és nem is arra irányul, hogy egy adott termék vagy szolgáltatás megvételét javasolja. A MEXC semmilyen módon nem vállal felelősséget veled szemben semmilyen veszteségért, melyet a kriptovaluta árelőrejelzési oldalainkon közzétett tartalom hivatkozása, használata és/vagy arra való támaszkodása eredményezhet. Fontos tudni, hogy a digitális eszközök ára magas piaci kockázatnak és áringadozásnak van kitéve. A befektetés értéke csökkenhet és nőhet is, és nincs garancia arra, hogy visszakapd az eredetileg befektetett összeget. Végső soron kizárólag Te felelsz a befektetési döntésekért, és a MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. Ne feledd, hogy a múltbeli hozam nem megbízható előrejelzője a jövőbeli hozamnak. Csak olyan termékekbe fektess be, melyeket ismersz, és megérted a kapcsolódó kockázatokat. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetési döntés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval.