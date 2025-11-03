MEXC-tőzsde / Kriptovalutákkal kapcsolatos árelőrejelzés / Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH) /

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Wrapped Aave Base WETH árát % Kiszámítás *Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul. -- -- -- 0.00% USD Tényleges Előrejelzés Wrapped Aave Base WETH árelőrejelzése 2025-2050 USD Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) Wrapped Aave Base WETH ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 3,859.73. Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) Wrapped Aave Base WETH ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 4,052.7165. Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) WABASWETH 2027-re jelzett ára $ 4,255.3523 10.25% növekedési aránnyal. Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) WABASWETH 2028-ra jelzett ára $ 4,468.1199 15.76% növekedési aránnyal. Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) WABASWETH 2029-es célára $ 4,691.5259 21.55% növekedési aránnyal. Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) WABASWETH 2030-as célára $ 4,926.1022 27.63% növekedési aránnyal. Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) Wrapped Aave Base WETH ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 8,024.1014. Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) Wrapped Aave Base WETH ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 13,070.4157. Év Ár Növekedés 2025 $ 3,859.73 0.00%

2026 $ 4,052.7165 5.00%

2027 $ 4,255.3523 10.25%

2028 $ 4,468.1199 15.76%

2029 $ 4,691.5259 21.55%

2030 $ 4,926.1022 27.63%

2031 $ 5,172.4073 34.01%

2032 $ 5,431.0277 40.71% Év Ár Növekedés 2033 $ 5,702.5791 47.75%

2034 $ 5,987.7080 55.13%

2035 $ 6,287.0934 62.89%

2036 $ 6,601.4481 71.03%

2037 $ 6,931.5205 79.59%

2038 $ 7,278.0965 88.56%

2039 $ 7,642.0013 97.99%

2040 $ 8,024.1014 107.89% Továbbiak megjelenítése A(z) Wrapped Aave Base WETH rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül Dátum Árelőrejelzés Növekedés November 3, 2025(Ma) $ 3,859.73 0.00%

November 4, 2025(Holnap) $ 3,860.2587 0.01%

November 10, 2025(E hét) $ 3,863.4311 0.10%

December 3, 2025(30 nap) $ 3,875.5919 0.41% Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH) árelőrejelzése ma A(z) WABASWETH előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $3,859.73 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) WABASWETH árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $3,860.2587 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) WABASWETH árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $3,863.4311 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) WABASWETH előrejelzett ára $3,875.5919 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Wrapped Aave Base WETH árstatisztikák
Jelenlegi ár ----
Piaci plafon $ 1.00M
Forgalomban lévő készlet 260.63
A(z) WABASWETH 260.63 keringésben lévő tokenszámmal és $ 1.00M teljes piaci kapitalizációval rendelkezik.

Wrapped Aave Base WETH Korábbi ár A(z) Wrapped Aave Base WETH élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Wrapped Aave Base WETH jelenlegi ára 3,859.73USD. A(z) Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH) forgalomban lévő kínálata 260.63 WABASWETH , így piaci kapitalizációja $1,004,951 . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra -3.79% $ -152.4624 $ 4,015.61 $ 3,840.57

7 nap -8.09% $ -312.4466 $ 4,635.7872 $ 3,803.7608

30 nap -16.80% $ -648.6998 $ 4,635.7872 $ 3,803.7608 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) Wrapped Aave Base WETH árfolyama $-152.4624 értékben változott, ami -3.79% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) Wrapped Aave Base WETH legmagasabb kereskedési értéke $4,635.7872 , míg a legalacsonyabb $3,803.7608 volt. Az árváltozás mértéke -8.09% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) WABASWETH további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) Wrapped Aave Base WETH -16.80% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $-648.6998 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) WABASWETH esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH) árelőrejelzési modul? A(z) Wrapped Aave Base WETH árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) WABASWETH lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Wrapped Aave Base WETH következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) WABASWETH tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Wrapped Aave Base WETH árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) WABASWETH jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) WABASWETH lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Wrapped Aave Base WETH jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) WABASWETH árelőrejelzés?

WABASWETH Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

