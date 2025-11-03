MEXC-tőzsde / Kriptovalutákkal kapcsolatos árelőrejelzés / Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) /

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Wrapped Aave Avalanche WAVAX árát % Kiszámítás *Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul. -- -- -- 0.00% USD Tényleges Előrejelzés Wrapped Aave Avalanche WAVAX árelőrejelzése 2025-2050 USD Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) Wrapped Aave Avalanche WAVAX ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 18.79. Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) Wrapped Aave Avalanche WAVAX ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 19.7295. Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) WAAVAWAVAX 2027-re jelzett ára $ 20.7159 10.25% növekedési aránnyal. Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) WAAVAWAVAX 2028-ra jelzett ára $ 21.7517 15.76% növekedési aránnyal. Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) WAAVAWAVAX 2029-es célára $ 22.8393 21.55% növekedési aránnyal. Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) WAAVAWAVAX 2030-as célára $ 23.9813 27.63% növekedési aránnyal. Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) Wrapped Aave Avalanche WAVAX ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 39.0630. Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) Wrapped Aave Avalanche WAVAX ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 63.6296. Év Ár Növekedés 2025 $ 18.79 0.00%

2026 $ 19.7295 5.00%

2027 $ 20.7159 10.25%

2028 $ 21.7517 15.76%

2029 $ 22.8393 21.55%

2030 $ 23.9813 27.63%

2031 $ 25.1803 34.01%

2032 $ 26.4394 40.71% Év Ár Növekedés 2033 $ 27.7613 47.75%

2034 $ 29.1494 55.13%

2035 $ 30.6069 62.89%

2036 $ 32.1372 71.03%

2037 $ 33.7441 79.59%

2038 $ 35.4313 88.56%

2039 $ 37.2029 97.99%

2040 $ 39.0630 107.89% Továbbiak megjelenítése A(z) Wrapped Aave Avalanche WAVAX rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül Dátum Árelőrejelzés Növekedés November 3, 2025(Ma) $ 18.79 0.00%

November 4, 2025(Holnap) $ 18.7925 0.01%

November 10, 2025(E hét) $ 18.8080 0.10%

December 3, 2025(30 nap) $ 18.8672 0.41% Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) árelőrejelzése ma A(z) WAAVAWAVAX előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $18.79 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) WAAVAWAVAX árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $18.7925 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) WAAVAWAVAX árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $18.8080 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) WAAVAWAVAX előrejelzett ára $18.8672 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Wrapped Aave Avalanche WAVAX árstatisztikák Jelenlegi ár ---- -- Árváltozás (24 óra) -- Piaci plafon $ 109.53K$ 109.53K $ 109.53K Forgalomban lévő készlet 5.84K 5.84K 5.84K Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- A legfrissebb WAAVAWAVAX ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) WAAVAWAVAX 5.84K keringésben lévő tokenszámmal és $ 109.53K teljes piaci kapitalizációval rendelkezik. Élő WAAVAWAVAX ár megtekintése

Wrapped Aave Avalanche WAVAX Korábbi ár A(z) Wrapped Aave Avalanche WAVAX élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Wrapped Aave Avalanche WAVAX jelenlegi ára 18.79USD. A(z) Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) forgalomban lévő kínálata 5.84K WAAVAWAVAX , így piaci kapitalizációja $109,529 . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra -4.91% $ -0.970609 $ 20.2 $ 18.4

7 nap -14.29% $ -2.6855 $ 32.1472 $ 18.4129

30 nap -42.41% $ -7.9696 $ 32.1472 $ 18.4129 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) Wrapped Aave Avalanche WAVAX árfolyama $-0.970609 értékben változott, ami -4.91% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) Wrapped Aave Avalanche WAVAX legmagasabb kereskedési értéke $32.1472 , míg a legalacsonyabb $18.4129 volt. Az árváltozás mértéke -14.29% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) WAAVAWAVAX további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) Wrapped Aave Avalanche WAVAX -42.41% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $-7.9696 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) WAAVAWAVAX esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) árelőrejelzési modul? A(z) Wrapped Aave Avalanche WAVAX árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) WAAVAWAVAX lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Wrapped Aave Avalanche WAVAX következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) WAAVAWAVAX tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Wrapped Aave Avalanche WAVAX árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) WAAVAWAVAX jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) WAAVAWAVAX lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Wrapped Aave Avalanche WAVAX jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) WAAVAWAVAX árelőrejelzés?

WAAVAWAVAX Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK): Érdemes most befektetni a következőbe: WAAVAWAVAX? Az előrejelzéseid szerint a(z) WAAVAWAVAX -- árat érhet el ekkorra: undefined , így megfontolásra érdemes token. Mi a(z) WAAVAWAVAX árelőrejelzése a következő hónapra? A(z) Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett WAAVAWAVAX ár -- összeget érhet el ekkor: undefined . Mennyibe fog kerülni 1 WAAVAWAVAX 2026-ban? 1 Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) WAAVAWAVAX 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: -- . Mi a(z) WAAVAWAVAX előre jelzett ára 2027-ben? A(z) Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 WAAVAWAVAX 2027-ig. Mi a(z) WAAVAWAVAX becsült árcélja 2028-ban? Az árelőrejelzésed szerint a(z) Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban. Mi a(z) WAAVAWAVAX becsült árcélja 2029-ben? Az árelőrejelzésed szerint a(z) Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben. Mennyibe fog kerülni 1 WAAVAWAVAX 2030-ban? 1 Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) WAAVAWAVAX 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: -- . Mi a(z) WAAVAWAVAX árelőrejelzése 2040-re? A(z) Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 WAAVAWAVAX 2040-ig.