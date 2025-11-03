MEXC-tőzsde / Kriptovalutákkal kapcsolatos árelőrejelzés / Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) /

Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) árelőrejelzés (USD)

A(z) Wrapped Aave Avalanche USDT árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) WAAVAUSDT a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

WAAVAUSDT vásárlása

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Wrapped Aave Avalanche USDT árát % Kiszámítás *Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul. -- -- -- 0.00% USD Tényleges Előrejelzés Wrapped Aave Avalanche USDT árelőrejelzése 2025-2050 USD Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) Wrapped Aave Avalanche USDT ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 1.19. Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) Wrapped Aave Avalanche USDT ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 1.2495. Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) WAAVAUSDT 2027-re jelzett ára $ 1.3119 10.25% növekedési aránnyal. Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) WAAVAUSDT 2028-ra jelzett ára $ 1.3775 15.76% növekedési aránnyal. Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) WAAVAUSDT 2029-es célára $ 1.4464 21.55% növekedési aránnyal. Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) WAAVAUSDT 2030-as célára $ 1.5187 27.63% növekedési aránnyal. Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) Wrapped Aave Avalanche USDT ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 2.4739. Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) Wrapped Aave Avalanche USDT ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 4.0297. Év Ár Növekedés 2025 $ 1.19 0.00%

2026 $ 1.2495 5.00%

2027 $ 1.3119 10.25%

2028 $ 1.3775 15.76%

2029 $ 1.4464 21.55%

2030 $ 1.5187 27.63%

2031 $ 1.5947 34.01%

2032 $ 1.6744 40.71% Év Ár Növekedés 2033 $ 1.7581 47.75%

2034 $ 1.8460 55.13%

2035 $ 1.9383 62.89%

2036 $ 2.0353 71.03%

2037 $ 2.1370 79.59%

2038 $ 2.2439 88.56%

2039 $ 2.3561 97.99%

2040 $ 2.4739 107.89% Továbbiak megjelenítése A(z) Wrapped Aave Avalanche USDT rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül Dátum Árelőrejelzés Növekedés November 3, 2025(Ma) $ 1.19 0.00%

November 4, 2025(Holnap) $ 1.1901 0.01%

November 10, 2025(E hét) $ 1.1911 0.10%

December 3, 2025(30 nap) $ 1.1948 0.41% Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) árelőrejelzése ma A(z) WAAVAUSDT előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $1.19 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) WAAVAUSDT árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $1.1901 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) WAAVAUSDT árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $1.1911 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) WAAVAUSDT előrejelzett ára $1.1948 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Wrapped Aave Avalanche USDT árstatisztikák Jelenlegi ár ---- -- Árváltozás (24 óra) -- Piaci plafon $ 126.13K$ 126.13K $ 126.13K Forgalomban lévő készlet 106.37K 106.37K 106.37K Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- A legfrissebb WAAVAUSDT ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) WAAVAUSDT 106.37K keringésben lévő tokenszámmal és $ 126.13K teljes piaci kapitalizációval rendelkezik. Élő WAAVAUSDT ár megtekintése

Wrapped Aave Avalanche USDT Korábbi ár A(z) Wrapped Aave Avalanche USDT élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Wrapped Aave Avalanche USDT jelenlegi ára 1.19USD. A(z) Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) forgalomban lévő kínálata 106.37K WAAVAUSDT , így piaci kapitalizációja $126,133 . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra -1.52% $ -0.018380 $ 1.2 $ 1.16

7 nap 0.22% $ 0.002621 $ 1.5260 $ 1.1600

30 nap 0.28% $ 0.003308 $ 1.5260 $ 1.1600 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) Wrapped Aave Avalanche USDT árfolyama $-0.018380 értékben változott, ami -1.52% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) Wrapped Aave Avalanche USDT legmagasabb kereskedési értéke $1.5260 , míg a legalacsonyabb $1.1600 volt. Az árváltozás mértéke 0.22% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) WAAVAUSDT további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) Wrapped Aave Avalanche USDT 0.28% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $0.003308 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) WAAVAUSDT esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) árelőrejelzési modul? A(z) Wrapped Aave Avalanche USDT árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) WAAVAUSDT lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Wrapped Aave Avalanche USDT következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) WAAVAUSDT tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Wrapped Aave Avalanche USDT árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) WAAVAUSDT jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) WAAVAUSDT lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Wrapped Aave Avalanche USDT jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) WAAVAUSDT árelőrejelzés?

WAAVAUSDT Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK): Érdemes most befektetni a következőbe: WAAVAUSDT? Az előrejelzéseid szerint a(z) WAAVAUSDT -- árat érhet el ekkorra: undefined , így megfontolásra érdemes token. Mi a(z) WAAVAUSDT árelőrejelzése a következő hónapra? A(z) Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett WAAVAUSDT ár -- összeget érhet el ekkor: undefined . Mennyibe fog kerülni 1 WAAVAUSDT 2026-ban? 1 Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) WAAVAUSDT 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: -- . Mi a(z) WAAVAUSDT előre jelzett ára 2027-ben? A(z) Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 WAAVAUSDT 2027-ig. Mi a(z) WAAVAUSDT becsült árcélja 2028-ban? Az árelőrejelzésed szerint a(z) Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban. Mi a(z) WAAVAUSDT becsült árcélja 2029-ben? Az árelőrejelzésed szerint a(z) Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben. Mennyibe fog kerülni 1 WAAVAUSDT 2030-ban? 1 Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) WAAVAUSDT 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: -- . Mi a(z) WAAVAUSDT árelőrejelzése 2040-re? A(z) Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 WAAVAUSDT 2040-ig. Regisztráljon most