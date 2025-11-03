MEXC-tőzsde / Kriptovalutákkal kapcsolatos árelőrejelzés / Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) /

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Wrapped Aave Avalanche SAVAX árát % Kiszámítás *Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul. -- -- -- 0.00% USD Tényleges Előrejelzés Wrapped Aave Avalanche SAVAX árelőrejelzése 2025-2050 USD Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) Wrapped Aave Avalanche SAVAX ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 21.76. Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) Wrapped Aave Avalanche SAVAX ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 22.8480. Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) WAAVASAVAX 2027-re jelzett ára $ 23.9904 10.25% növekedési aránnyal. Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) WAAVASAVAX 2028-ra jelzett ára $ 25.1899 15.76% növekedési aránnyal. Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) WAAVASAVAX 2029-es célára $ 26.4494 21.55% növekedési aránnyal. Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) WAAVASAVAX 2030-as célára $ 27.7718 27.63% növekedési aránnyal. Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) Wrapped Aave Avalanche SAVAX ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 45.2374. Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) Wrapped Aave Avalanche SAVAX ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 73.6870. Év Ár Növekedés 2025 $ 21.76 0.00%

2026 $ 22.8480 5.00%

2027 $ 23.9904 10.25%

2028 $ 25.1899 15.76%

2029 $ 26.4494 21.55%

2030 $ 27.7718 27.63%

2031 $ 29.1604 34.01%

2032 $ 30.6185 40.71% Év Ár Növekedés 2033 $ 32.1494 47.75%

2034 $ 33.7569 55.13%

2035 $ 35.4447 62.89%

2036 $ 37.2169 71.03%

2037 $ 39.0778 79.59%

2038 $ 41.0317 88.56%

2039 $ 43.0833 97.99%

2040 $ 45.2374 107.89% Továbbiak megjelenítése A(z) Wrapped Aave Avalanche SAVAX rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül Dátum Árelőrejelzés Növekedés November 3, 2025(Ma) $ 21.76 0.00%

November 4, 2025(Holnap) $ 21.7629 0.01%

November 10, 2025(E hét) $ 21.7808 0.10%

December 3, 2025(30 nap) $ 21.8494 0.41% Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) árelőrejelzése ma A(z) WAAVASAVAX előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $21.76 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) WAAVASAVAX árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $21.7629 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) WAAVASAVAX árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $21.7808 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) WAAVASAVAX előrejelzett ára $21.8494 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Wrapped Aave Avalanche SAVAX árstatisztikák Jelenlegi ár ---- -- Árváltozás (24 óra) -- Piaci plafon $ 207.13K$ 207.13K $ 207.13K Forgalomban lévő készlet 9.56K 9.56K 9.56K Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- A legfrissebb WAAVASAVAX ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) WAAVASAVAX 9.56K keringésben lévő tokenszámmal és $ 207.13K teljes piaci kapitalizációval rendelkezik. Élő WAAVASAVAX ár megtekintése

Wrapped Aave Avalanche SAVAX Korábbi ár A(z) Wrapped Aave Avalanche SAVAX élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Wrapped Aave Avalanche SAVAX jelenlegi ára 21.76USD. A(z) Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) forgalomban lévő kínálata 9.56K WAAVASAVAX , így piaci kapitalizációja $207,130 . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra -6.32% $ -1.4702 $ 23.26 $ 21.25

7 nap -15.25% $ -3.3189 $ 38.1573 $ 21.3244

30 nap -42.97% $ -9.3514 $ 38.1573 $ 21.3244 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) Wrapped Aave Avalanche SAVAX árfolyama $-1.4702 értékben változott, ami -6.32% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) Wrapped Aave Avalanche SAVAX legmagasabb kereskedési értéke $38.1573 , míg a legalacsonyabb $21.3244 volt. Az árváltozás mértéke -15.25% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) WAAVASAVAX további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) Wrapped Aave Avalanche SAVAX -42.97% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $-9.3514 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) WAAVASAVAX esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) árelőrejelzési modul? A(z) Wrapped Aave Avalanche SAVAX árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) WAAVASAVAX lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Wrapped Aave Avalanche SAVAX következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) WAAVASAVAX tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Wrapped Aave Avalanche SAVAX árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) WAAVASAVAX jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) WAAVASAVAX lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Wrapped Aave Avalanche SAVAX jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) WAAVASAVAX árelőrejelzés?

WAAVASAVAX Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK): Érdemes most befektetni a következőbe: WAAVASAVAX? Az előrejelzéseid szerint a(z) WAAVASAVAX -- árat érhet el ekkorra: undefined , így megfontolásra érdemes token. Mi a(z) WAAVASAVAX árelőrejelzése a következő hónapra? A(z) Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett WAAVASAVAX ár -- összeget érhet el ekkor: undefined . Mennyibe fog kerülni 1 WAAVASAVAX 2026-ban? 1 Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) WAAVASAVAX 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: -- . Mi a(z) WAAVASAVAX előre jelzett ára 2027-ben? A(z) Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 WAAVASAVAX 2027-ig. Mi a(z) WAAVASAVAX becsült árcélja 2028-ban? Az árelőrejelzésed szerint a(z) Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban. Mi a(z) WAAVASAVAX becsült árcélja 2029-ben? Az árelőrejelzésed szerint a(z) Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben. Mennyibe fog kerülni 1 WAAVASAVAX 2030-ban? 1 Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) WAAVASAVAX 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: -- . Mi a(z) WAAVASAVAX árelőrejelzése 2040-re? A(z) Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 WAAVASAVAX 2040-ig.