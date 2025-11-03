Worthless Coin (WORTHLESS) árelőrejelzés (USD)

A(z) Worthless Coin árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) WORTHLESS a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Worthless Coin árát % Kiszámítás *Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul. -- -- -- 0.00% USD Tényleges Előrejelzés Worthless Coin árelőrejelzése 2025-2050 USD Worthless Coin (WORTHLESS) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) Worthless Coin ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.000196. Worthless Coin (WORTHLESS) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) Worthless Coin ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.000206. Worthless Coin (WORTHLESS) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) WORTHLESS 2027-re jelzett ára $ 0.000216 10.25% növekedési aránnyal. Worthless Coin (WORTHLESS) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) WORTHLESS 2028-ra jelzett ára $ 0.000227 15.76% növekedési aránnyal. Worthless Coin (WORTHLESS) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) WORTHLESS 2029-es célára $ 0.000238 21.55% növekedési aránnyal. Worthless Coin (WORTHLESS) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) WORTHLESS 2030-as célára $ 0.000250 27.63% növekedési aránnyal. Worthless Coin (WORTHLESS) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) Worthless Coin ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.000408. Worthless Coin (WORTHLESS) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) Worthless Coin ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.000665. Év Ár Növekedés 2025 $ 0.000196 0.00%

2026 $ 0.000206 5.00%

2027 $ 0.000216 10.25%

2028 $ 0.000227 15.76%

2029 $ 0.000238 21.55%

2030 $ 0.000250 27.63%

2031 $ 0.000263 34.01%

2032 $ 0.000276 40.71% Év Ár Növekedés 2033 $ 0.000290 47.75%

2034 $ 0.000304 55.13%

2035 $ 0.000320 62.89%

2036 $ 0.000336 71.03%

2037 $ 0.000352 79.59%

2038 $ 0.000370 88.56%

2039 $ 0.000389 97.99%

2040 $ 0.000408 107.89% Továbbiak megjelenítése A(z) Worthless Coin rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül Dátum Árelőrejelzés Növekedés November 3, 2025(Ma) $ 0.000196 0.00%

November 4, 2025(Holnap) $ 0.000196 0.01%

November 10, 2025(E hét) $ 0.000196 0.10%

December 3, 2025(30 nap) $ 0.000197 0.41% Worthless Coin (WORTHLESS) árelőrejelzése ma A(z) WORTHLESS előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.000196 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. Worthless Coin (WORTHLESS) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) WORTHLESS árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $0.000196 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. Worthless Coin (WORTHLESS) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) WORTHLESS árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $0.000196 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. Worthless Coin (WORTHLESS) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) WORTHLESS előrejelzett ára $0.000197 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Worthless Coin árstatisztikák Jelenlegi ár ---- -- Árváltozás (24 óra) -- Piaci plafon $ 196.45K$ 196.45K $ 196.45K Forgalomban lévő készlet 999.92M 999.92M 999.92M Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- A legfrissebb WORTHLESS ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) WORTHLESS 999.92M keringésben lévő tokenszámmal és $ 196.45K teljes piaci kapitalizációval rendelkezik. Élő WORTHLESS ár megtekintése

Worthless Coin Korábbi ár A(z) Worthless Coin élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Worthless Coin jelenlegi ára 0.000196USD. A(z) Worthless Coin (WORTHLESS) forgalomban lévő kínálata 999.92M WORTHLESS , így piaci kapitalizációja $196,454 . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra -12.62% $ 0 $ 0.000231 $ 0.000182

7 nap -20.80% $ -0.000040 $ 0.006177 $ 0.000187

30 nap -96.78% $ -0.000190 $ 0.006177 $ 0.000187 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) Worthless Coin árfolyama $0 értékben változott, ami -12.62% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) Worthless Coin legmagasabb kereskedési értéke $0.006177 , míg a legalacsonyabb $0.000187 volt. Az árváltozás mértéke -20.80% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) WORTHLESS további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) Worthless Coin -96.78% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.000190 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) WORTHLESS esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Worthless Coin (WORTHLESS) árelőrejelzési modul? A(z) Worthless Coin árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) WORTHLESS lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Worthless Coin következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) WORTHLESS tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Worthless Coin árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) WORTHLESS jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) WORTHLESS lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Worthless Coin jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) WORTHLESS árelőrejelzés?

WORTHLESS Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK): Érdemes most befektetni a következőbe: WORTHLESS? Az előrejelzéseid szerint a(z) WORTHLESS -- árat érhet el ekkorra: undefined , így megfontolásra érdemes token. Mi a(z) WORTHLESS árelőrejelzése a következő hónapra? A(z) Worthless Coin (WORTHLESS) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett WORTHLESS ár -- összeget érhet el ekkor: undefined . Mennyibe fog kerülni 1 WORTHLESS 2026-ban? 1 Worthless Coin (WORTHLESS) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) WORTHLESS 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: -- . Mi a(z) WORTHLESS előre jelzett ára 2027-ben? A(z) Worthless Coin (WORTHLESS) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 WORTHLESS 2027-ig. Mi a(z) WORTHLESS becsült árcélja 2028-ban? Az árelőrejelzésed szerint a(z) Worthless Coin (WORTHLESS) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban. Mi a(z) WORTHLESS becsült árcélja 2029-ben? Az árelőrejelzésed szerint a(z) Worthless Coin (WORTHLESS) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben. Mennyibe fog kerülni 1 WORTHLESS 2030-ban? 1 Worthless Coin (WORTHLESS) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) WORTHLESS 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: -- . Mi a(z) WORTHLESS árelőrejelzése 2040-re? A(z) Worthless Coin (WORTHLESS) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 WORTHLESS 2040-ig. Regisztráljon most