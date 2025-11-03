World Cat (WORLD CAT) árelőrejelzés (USD)

2026 $ 0.017896 5.00%

2027 $ 0.018790 10.25%

2028 $ 0.019730 15.76%

2029 $ 0.020716 21.55%

2030 $ 0.021752 27.63%

2031 $ 0.022840 34.01%

2032 $ 0.023982 40.71% Év Ár Növekedés 2033 $ 0.025181 47.75%

2034 $ 0.026440 55.13%

2035 $ 0.027762 62.89%

2036 $ 0.029150 71.03%

2037 $ 0.030608 79.59%

2038 $ 0.032138 88.56%

2039 $ 0.033745 97.99%

2040 $ 0.035432 107.89% Továbbiak megjelenítése A(z) World Cat rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül Dátum Árelőrejelzés Növekedés November 3, 2025(Ma) $ 0.017043 0.00%

November 4, 2025(Holnap) $ 0.017046 0.01%

November 10, 2025(E hét) $ 0.017060 0.10%

December 3, 2025(30 nap) $ 0.017113 0.41% World Cat (WORLD CAT) árelőrejelzése ma A(z) WORLD CAT előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.017043 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. World Cat (WORLD CAT) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) WORLD CAT árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $0.017046 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. World Cat (WORLD CAT) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) WORLD CAT árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $0.017060 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. World Cat (WORLD CAT) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) WORLD CAT előrejelzett ára $0.017113 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális World Cat árstatisztikák Jelenlegi ár ---- -- Árváltozás (24 óra) -- Piaci plafon $ 1.36M$ 1.36M $ 1.36M Forgalomban lévő készlet 80.00M 80.00M 80.00M Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- A legfrissebb WORLD CAT ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) WORLD CAT 80.00M keringésben lévő tokenszámmal és $ 1.36M teljes piaci kapitalizációval rendelkezik. Élő WORLD CAT ár megtekintése

World Cat Korábbi ár A(z) World Cat élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) World Cat jelenlegi ára 0.017043USD. A(z) World Cat (WORLD CAT) forgalomban lévő kínálata 80.00M WORLD CAT , így piaci kapitalizációja $1,363,618 . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra -18.74% $ -0.003932 $ 0.021260 $ 0.017028

7 nap -34.99% $ -0.005964 $ 0.049855 $ 0.017364

30 nap -66.37% $ -0.011312 $ 0.049855 $ 0.017364 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) World Cat árfolyama $-0.003932 értékben változott, ami -18.74% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) World Cat legmagasabb kereskedési értéke $0.049855 , míg a legalacsonyabb $0.017364 volt. Az árváltozás mértéke -34.99% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) WORLD CAT további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) World Cat -66.37% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.011312 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) WORLD CAT esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) World Cat (WORLD CAT) árelőrejelzési modul? A(z) World Cat árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) WORLD CAT lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) World Cat következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) WORLD CAT tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) World Cat árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) WORLD CAT jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) WORLD CAT lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) World Cat jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) WORLD CAT árelőrejelzés?

WORLD CAT Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK): Érdemes most befektetni a következőbe: WORLD CAT? Az előrejelzéseid szerint a(z) WORLD CAT -- árat érhet el ekkorra: undefined , így megfontolásra érdemes token. Mi a(z) WORLD CAT árelőrejelzése a következő hónapra? A(z) World Cat (WORLD CAT) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett WORLD CAT ár -- összeget érhet el ekkor: undefined . Mennyibe fog kerülni 1 WORLD CAT 2026-ban? 1 World Cat (WORLD CAT) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) WORLD CAT 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: -- . Mi a(z) WORLD CAT előre jelzett ára 2027-ben? A(z) World Cat (WORLD CAT) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 WORLD CAT 2027-ig. Mi a(z) WORLD CAT becsült árcélja 2028-ban? Az árelőrejelzésed szerint a(z) World Cat (WORLD CAT) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban. Mi a(z) WORLD CAT becsült árcélja 2029-ben? Az árelőrejelzésed szerint a(z) World Cat (WORLD CAT) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben. Mennyibe fog kerülni 1 WORLD CAT 2030-ban? 1 World Cat (WORLD CAT) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) WORLD CAT 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: -- . Mi a(z) WORLD CAT árelőrejelzése 2040-re? A(z) World Cat (WORLD CAT) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 WORLD CAT 2040-ig.