Virgen (VIRGEN) árelőrejelzés (USD)

A(z) Virgen árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) VIRGEN a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Virgen árát
%

*Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul.

Virgen árfolyam előrejelzés
--
----
0.00%
USD
Tényleges
Előrejelzés
Utolsó frissítés: 2025-11-03 20:24:07 (UTC+8)

Virgen árelőrejelzése 2025-2050 USD

Virgen (VIRGEN) árelőrejelzés 2025-ben (idén)

Az előrejelzésed alapján a(z) Virgen ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.001306.

Virgen (VIRGEN) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre)

Az előrejelzésed alapján a(z) Virgen ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.001372.

Virgen (VIRGEN) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) VIRGEN 2027-re jelzett ára $ 0.001440 10.25% növekedési aránnyal.

Virgen (VIRGEN) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) VIRGEN 2028-ra jelzett ára $ 0.001512 15.76% növekedési aránnyal.

Virgen (VIRGEN) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) VIRGEN 2029-es célára $ 0.001588 21.55% növekedési aránnyal.

Virgen (VIRGEN) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) VIRGEN 2030-as célára $ 0.001668 27.63% növekedési aránnyal.

Virgen (VIRGEN) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva)

A(z) Virgen ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.002717.

Virgen (VIRGEN) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva)

A(z) Virgen ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.004425.

Év
Ár
Növekedés
  • 2025
    $ 0.001306
    0.00%
  • 2026
    $ 0.001372
    5.00%
  • 2027
    $ 0.001440
    10.25%
  • 2028
    $ 0.001512
    15.76%
  • 2029
    $ 0.001588
    21.55%
  • 2030
    $ 0.001668
    27.63%
  • 2031
    $ 0.001751
    34.01%
  • 2032
    $ 0.001839
    40.71%
Év
Ár
Növekedés
  • 2033
    $ 0.001930
    47.75%
  • 2034
    $ 0.002027
    55.13%
  • 2035
    $ 0.002128
    62.89%
  • 2036
    $ 0.002235
    71.03%
  • 2037
    $ 0.002347
    79.59%
  • 2038
    $ 0.002464
    88.56%
  • 2039
    $ 0.002587
    97.99%
  • 2040
    $ 0.002717
    107.89%
Továbbiak megjelenítése

A(z) Virgen rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül

Dátum
Árelőrejelzés
Növekedés
  • November 3, 2025(Ma)
    $ 0.001306
    0.00%
  • November 4, 2025(Holnap)
    $ 0.001307
    0.01%
  • November 10, 2025(E hét)
    $ 0.001308
    0.10%
  • December 3, 2025(30 nap)
    $ 0.001312
    0.41%
Virgen (VIRGEN) árelőrejelzése ma

A(z) VIRGEN előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.001306. Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról.

Virgen (VIRGEN) árelőrejelzése holnap

November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) VIRGEN árelőrejelzése 5%-os éves növekedési inputot számolva $0.001307. Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan.

Virgen (VIRGEN) árelőrejelzés ezen a héten

November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) VIRGEN árelőrejelzése 5%-os éves növekedési aránnyal számolva $0.001308. Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről.

Virgen (VIRGEN) 30 napos árelőrejelzés

Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) VIRGEN előrejelzett ára $0.001312. Ez az előrejelzés 5%-os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Virgen árstatisztikák

--
----

--

$ 1.30M
$ 1.30M$ 1.30M

1.00B
1.00B 1.00B

--
----

--

A legfrissebb VIRGEN ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel.
Továbbá a(z) VIRGEN 1.00B keringésben lévő tokenszámmal és $ 1.30M teljes piaci kapitalizációval rendelkezik.

Virgen Korábbi ár

A(z) Virgen élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Virgen jelenlegi ára 0.001306USD. A(z) Virgen (VIRGEN) forgalomban lévő kínálata 1.00B VIRGEN, így piaci kapitalizációja $1,302,123.

Időszak
Változás(%)
Változás(USD)
Magas
Alacsony
  • 24 óra
    -29.79%
    $ -0.000554
    $ 0.001904
    $ 0.001115
  • 7 nap
    72.07%
    $ 0.000941
    $ 0.002778
    $ 0.000436
  • 30 nap
    189.26%
    $ 0.002473
    $ 0.002778
    $ 0.000436
24 órás teljesítmény

Az elmúlt 24 órában a(z) Virgen árfolyama $-0.000554 értékben változott, ami -29.79%-os értékváltozást tükröz.

7 napos teljesítmény

Az elmúlt 7 napban a(z) Virgen legmagasabb kereskedési értéke $0.002778, míg a legalacsonyabb $0.000436 volt. Az árváltozás mértéke 72.07% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) VIRGEN további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon.

30 napos teljesítmény

Az elmúlt hónapban a(z) Virgen 189.26%-os változást tapasztalt, ami körülbelül $0.002473 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) VIRGEN esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Virgen (VIRGEN) árelőrejelzési modul?

A(z) Virgen árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) VIRGEN lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére.

1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet

Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Virgen következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat.

2. Számítsd ki a jövőbeli árat

Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) VIRGEN tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával.

3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket

Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Virgen árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát.

4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés

A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) VIRGEN jövőjét.

Technikai mutatók az árelőrejelzéshez

Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak:

Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba.

Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása.

Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) VIRGEN lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e.

Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Virgen jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) VIRGEN árelőrejelzés?

VIRGEN Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK):

Érdemes most befektetni a következőbe: VIRGEN?
Az előrejelzéseid szerint a(z) VIRGEN -- árat érhet el ekkorra: undefined, így megfontolásra érdemes token.
Mi a(z) VIRGEN árelőrejelzése a következő hónapra?
A(z) Virgen (VIRGEN) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett VIRGEN ár -- összeget érhet el ekkor: undefined.
Mennyibe fog kerülni 1 VIRGEN 2026-ban?
1 Virgen (VIRGEN) ára ma --. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) VIRGEN 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: --.
Mi a(z) VIRGEN előre jelzett ára 2027-ben?
A(z) Virgen (VIRGEN) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 VIRGEN 2027-ig.
Mi a(z) VIRGEN becsült árcélja 2028-ban?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Virgen (VIRGEN) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban.
Mi a(z) VIRGEN becsült árcélja 2029-ben?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Virgen (VIRGEN) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben.
Mennyibe fog kerülni 1 VIRGEN 2030-ban?
1 Virgen (VIRGEN) ára ma --. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) VIRGEN 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: --.
Mi a(z) VIRGEN árelőrejelzése 2040-re?
A(z) Virgen (VIRGEN) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 VIRGEN 2040-ig.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 20:24:07 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptográfiai ár-előrejelzési oldalainkon közzétett tartalom a MEXC-felhasználóktól és/vagy más harmadik féltől származó információkon és visszajelzéseken alapul. „Ahogy van” alapon, kizárólag tájékoztatási és szemléltetési célokat szolgál, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. Fontos megjegyezni, hogy a bemutatott árelőrejelzések nem biztos, hogy pontosak, és nem lehet ezeket ekként kezelni. A jövőbeli árak jelentősen eltérhetnek a bemutatott előrejelzésektől, ezért nem szabad rájuk hagyatkozni a befektetési döntéseknél.

Továbbá, ez a tartalom nem értelmezhető pénzügyi tanácsként, és nem is arra irányul, hogy egy adott termék vagy szolgáltatás megvételét javasolja. A MEXC semmilyen módon nem vállal felelősséget veled szemben semmilyen veszteségért, melyet a kriptovaluta árelőrejelzési oldalainkon közzétett tartalom hivatkozása, használata és/vagy arra való támaszkodása eredményezhet. Fontos tudni, hogy a digitális eszközök ára magas piaci kockázatnak és áringadozásnak van kitéve. A befektetés értéke csökkenhet és nőhet is, és nincs garancia arra, hogy visszakapd az eredetileg befektetett összeget. Végső soron kizárólag Te felelsz a befektetési döntésekért, és a MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. Ne feledd, hogy a múltbeli hozam nem megbízható előrejelzője a jövőbeli hozamnak. Csak olyan termékekbe fektess be, melyeket ismersz, és megérted a kapcsolódó kockázatokat. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetési döntés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval.