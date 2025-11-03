Virgen (VIRGEN) árelőrejelzés (USD)

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Virgen árát % Kiszámítás *Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul. -- -- -- 0.00% USD Tényleges Előrejelzés Virgen árelőrejelzése 2025-2050 USD Virgen (VIRGEN) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) Virgen ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.001306. Virgen (VIRGEN) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) Virgen ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.001372. Virgen (VIRGEN) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) VIRGEN 2027-re jelzett ára $ 0.001440 10.25% növekedési aránnyal. Virgen (VIRGEN) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) VIRGEN 2028-ra jelzett ára $ 0.001512 15.76% növekedési aránnyal. Virgen (VIRGEN) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) VIRGEN 2029-es célára $ 0.001588 21.55% növekedési aránnyal. Virgen (VIRGEN) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) VIRGEN 2030-as célára $ 0.001668 27.63% növekedési aránnyal. Virgen (VIRGEN) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) Virgen ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.002717. Virgen (VIRGEN) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) Virgen ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.004425. Év Ár Növekedés 2025 $ 0.001306 0.00%

2026 $ 0.001372 5.00%

2027 $ 0.001440 10.25%

2028 $ 0.001512 15.76%

2029 $ 0.001588 21.55%

2030 $ 0.001668 27.63%

2031 $ 0.001751 34.01%

2032 $ 0.001839 40.71% Év Ár Növekedés 2033 $ 0.001930 47.75%

2034 $ 0.002027 55.13%

2035 $ 0.002128 62.89%

2036 $ 0.002235 71.03%

2037 $ 0.002347 79.59%

2038 $ 0.002464 88.56%

2039 $ 0.002587 97.99%

2040 $ 0.002717 107.89% Továbbiak megjelenítése A(z) Virgen rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül Dátum Árelőrejelzés Növekedés November 3, 2025(Ma) $ 0.001306 0.00%

November 4, 2025(Holnap) $ 0.001307 0.01%

November 10, 2025(E hét) $ 0.001308 0.10%

December 3, 2025(30 nap) $ 0.001312 0.41% Virgen (VIRGEN) árelőrejelzése ma A(z) VIRGEN előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.001306 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. Virgen (VIRGEN) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) VIRGEN árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $0.001307 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. Virgen (VIRGEN) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) VIRGEN árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $0.001308 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. Virgen (VIRGEN) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) VIRGEN előrejelzett ára $0.001312 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Virgen árstatisztikák Jelenlegi ár ---- -- Árváltozás (24 óra) -- Piaci plafon $ 1.30M$ 1.30M $ 1.30M Forgalomban lévő készlet 1.00B 1.00B 1.00B Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- A legfrissebb VIRGEN ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) VIRGEN 1.00B keringésben lévő tokenszámmal és $ 1.30M teljes piaci kapitalizációval rendelkezik. Élő VIRGEN ár megtekintése

Virgen Korábbi ár A(z) Virgen élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Virgen jelenlegi ára 0.001306USD. A(z) Virgen (VIRGEN) forgalomban lévő kínálata 1.00B VIRGEN , így piaci kapitalizációja $1,302,123 . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra -29.79% $ -0.000554 $ 0.001904 $ 0.001115

7 nap 72.07% $ 0.000941 $ 0.002778 $ 0.000436

30 nap 189.26% $ 0.002473 $ 0.002778 $ 0.000436 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) Virgen árfolyama $-0.000554 értékben változott, ami -29.79% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) Virgen legmagasabb kereskedési értéke $0.002778 , míg a legalacsonyabb $0.000436 volt. Az árváltozás mértéke 72.07% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) VIRGEN további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) Virgen 189.26% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $0.002473 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) VIRGEN esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Virgen (VIRGEN) árelőrejelzési modul? A(z) Virgen árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) VIRGEN lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Virgen következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) VIRGEN tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Virgen árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) VIRGEN jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) VIRGEN lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Virgen jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) VIRGEN árelőrejelzés?

VIRGEN Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK): Érdemes most befektetni a következőbe: VIRGEN? Az előrejelzéseid szerint a(z) VIRGEN -- árat érhet el ekkorra: undefined , így megfontolásra érdemes token. Mi a(z) VIRGEN árelőrejelzése a következő hónapra? A(z) Virgen (VIRGEN) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett VIRGEN ár -- összeget érhet el ekkor: undefined . Mennyibe fog kerülni 1 VIRGEN 2026-ban? 1 Virgen (VIRGEN) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) VIRGEN 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: -- . Mi a(z) VIRGEN előre jelzett ára 2027-ben? A(z) Virgen (VIRGEN) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 VIRGEN 2027-ig. Mi a(z) VIRGEN becsült árcélja 2028-ban? Az árelőrejelzésed szerint a(z) Virgen (VIRGEN) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban. Mi a(z) VIRGEN becsült árcélja 2029-ben? Az árelőrejelzésed szerint a(z) Virgen (VIRGEN) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben. Mennyibe fog kerülni 1 VIRGEN 2030-ban? 1 Virgen (VIRGEN) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) VIRGEN 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: -- . Mi a(z) VIRGEN árelőrejelzése 2040-re? A(z) Virgen (VIRGEN) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 VIRGEN 2040-ig.