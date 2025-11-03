Vies Token (VIES) árelőrejelzés (USD)

A(z) Vies Token árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) VIES a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Vies Token árát % Kiszámítás *Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul. -- -- -- 0.00% USD Tényleges Előrejelzés Vies Token árelőrejelzése 2025-2050 USD Vies Token (VIES) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) Vies Token ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0. Vies Token (VIES) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) Vies Token ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0. Vies Token (VIES) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) VIES 2027-re jelzett ára $ 0 10.25% növekedési aránnyal. Vies Token (VIES) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) VIES 2028-ra jelzett ára $ 0 15.76% növekedési aránnyal. Vies Token (VIES) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) VIES 2029-es célára $ 0 21.55% növekedési aránnyal. Vies Token (VIES) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) VIES 2030-as célára $ 0 27.63% növekedési aránnyal. Vies Token (VIES) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) Vies Token ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0. Vies Token (VIES) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) Vies Token ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0. Év Ár Növekedés 2025 $ 0 0.00%

2026 $ 0 5.00%

2027 $ 0 10.25%

2028 $ 0 15.76%

2029 $ 0 21.55%

2030 $ 0 27.63%

2031 $ 0 34.01%

2032 $ 0 40.71% Év Ár Növekedés 2033 $ 0 47.75%

2034 $ 0 55.13%

2035 $ 0 62.89%

2036 $ 0 71.03%

2037 $ 0 79.59%

2038 $ 0 88.56%

2039 $ 0 97.99%

2040 $ 0 107.89% Továbbiak megjelenítése A(z) Vies Token rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül Dátum Árelőrejelzés Növekedés November 3, 2025(Ma) $ 0 0.00%

November 4, 2025(Holnap) $ 0 0.01%

November 10, 2025(E hét) $ 0 0.10%

December 3, 2025(30 nap) $ 0 0.41% Vies Token (VIES) árelőrejelzése ma A(z) VIES előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. Vies Token (VIES) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) VIES árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $0 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. Vies Token (VIES) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) VIES árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $0 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. Vies Token (VIES) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) VIES előrejelzett ára $0 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Vies Token árstatisztikák Jelenlegi ár ---- -- Árváltozás (24 óra) -- Piaci plafon $ 548.59K$ 548.59K $ 548.59K Forgalomban lévő készlet 806.38M 806.38M 806.38M Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- A legfrissebb VIES ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) VIES 806.38M keringésben lévő tokenszámmal és $ 548.59K teljes piaci kapitalizációval rendelkezik. Élő VIES ár megtekintése

Vies Token Korábbi ár A(z) Vies Token élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Vies Token jelenlegi ára 0USD. A(z) Vies Token (VIES) forgalomban lévő kínálata 806.38M VIES , így piaci kapitalizációja $548,587 . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra -6.10% $ 0 $ 0 $ 0

7 nap -29.61% $ 0 $ 0.002341 $ 0.000677

30 nap -70.96% $ 0 $ 0.002341 $ 0.000677 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) Vies Token árfolyama $0 értékben változott, ami -6.10% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) Vies Token legmagasabb kereskedési értéke $0.002341 , míg a legalacsonyabb $0.000677 volt. Az árváltozás mértéke -29.61% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) VIES további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) Vies Token -70.96% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $0 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) VIES esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Vies Token (VIES) árelőrejelzési modul? A(z) Vies Token árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) VIES lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Vies Token következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) VIES tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Vies Token árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) VIES jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) VIES lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Vies Token jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) VIES árelőrejelzés?

VIES Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK): Érdemes most befektetni a következőbe: VIES? Az előrejelzéseid szerint a(z) VIES -- árat érhet el ekkorra: undefined , így megfontolásra érdemes token. Mi a(z) VIES árelőrejelzése a következő hónapra? A(z) Vies Token (VIES) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett VIES ár -- összeget érhet el ekkor: undefined . Mennyibe fog kerülni 1 VIES 2026-ban? 1 Vies Token (VIES) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) VIES 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: -- . Mi a(z) VIES előre jelzett ára 2027-ben? A(z) Vies Token (VIES) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 VIES 2027-ig. Mi a(z) VIES becsült árcélja 2028-ban? Az árelőrejelzésed szerint a(z) Vies Token (VIES) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban. Mi a(z) VIES becsült árcélja 2029-ben? Az árelőrejelzésed szerint a(z) Vies Token (VIES) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben. Mennyibe fog kerülni 1 VIES 2030-ban? 1 Vies Token (VIES) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) VIES 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: -- . Mi a(z) VIES árelőrejelzése 2040-re? A(z) Vies Token (VIES) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 VIES 2040-ig.