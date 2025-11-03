VIDT DAO (VIDT) árelőrejelzés (USD)

A(z) VIDT DAO árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) VIDT a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

VIDT vásárlása

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) VIDT DAO árát % Kiszámítás *Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul. -- -- -- 0.00% USD Tényleges Előrejelzés VIDT DAO árelőrejelzése 2025-2050 USD VIDT DAO (VIDT) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) VIDT DAO ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.000387. VIDT DAO (VIDT) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) VIDT DAO ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.000406. VIDT DAO (VIDT) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) VIDT 2027-re jelzett ára $ 0.000427 10.25% növekedési aránnyal. VIDT DAO (VIDT) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) VIDT 2028-ra jelzett ára $ 0.000448 15.76% növekedési aránnyal. VIDT DAO (VIDT) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) VIDT 2029-es célára $ 0.000470 21.55% növekedési aránnyal. VIDT DAO (VIDT) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) VIDT 2030-as célára $ 0.000494 27.63% növekedési aránnyal. VIDT DAO (VIDT) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) VIDT DAO ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.000805. VIDT DAO (VIDT) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) VIDT DAO ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.001312. Év Ár Növekedés 2025 $ 0.000387 0.00%

2026 $ 0.000406 5.00%

2027 $ 0.000427 10.25%

2028 $ 0.000448 15.76%

2029 $ 0.000470 21.55%

2030 $ 0.000494 27.63%

2031 $ 0.000519 34.01%

2032 $ 0.000545 40.71% Év Ár Növekedés 2033 $ 0.000572 47.75%

2034 $ 0.000601 55.13%

2035 $ 0.000631 62.89%

2036 $ 0.000662 71.03%

2037 $ 0.000695 79.59%

2038 $ 0.000730 88.56%

2039 $ 0.000767 97.99%

2040 $ 0.000805 107.89% Továbbiak megjelenítése A(z) VIDT DAO rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül Dátum Árelőrejelzés Növekedés November 3, 2025(Ma) $ 0.000387 0.00%

November 4, 2025(Holnap) $ 0.000387 0.01%

November 10, 2025(E hét) $ 0.000387 0.10%

December 3, 2025(30 nap) $ 0.000389 0.41% VIDT DAO (VIDT) árelőrejelzése ma A(z) VIDT előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.000387 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. VIDT DAO (VIDT) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) VIDT árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $0.000387 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. VIDT DAO (VIDT) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) VIDT árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $0.000387 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. VIDT DAO (VIDT) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) VIDT előrejelzett ára $0.000389 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális VIDT DAO árstatisztikák Jelenlegi ár ---- -- Árváltozás (24 óra) -- Piaci plafon $ 337.03K$ 337.03K $ 337.03K Forgalomban lévő készlet 869.80M 869.80M 869.80M Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- A legfrissebb VIDT ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) VIDT 869.80M keringésben lévő tokenszámmal és $ 337.03K teljes piaci kapitalizációval rendelkezik. Élő VIDT ár megtekintése

VIDT DAO Korábbi ár A(z) VIDT DAO élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) VIDT DAO jelenlegi ára 0.000387USD. A(z) VIDT DAO (VIDT) forgalomban lévő kínálata 869.80M VIDT , így piaci kapitalizációja $337,025 . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 nap 392.61% $ 0.001521 $ 0.000387 $ 0.000015

30 nap 399.68% $ 0.001548 $ 0.000387 $ 0.000015 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) VIDT DAO árfolyama $0 értékben változott, ami 0.00% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) VIDT DAO legmagasabb kereskedési értéke $0.000387 , míg a legalacsonyabb $0.000015 volt. Az árváltozás mértéke 392.61% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) VIDT további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) VIDT DAO 399.68% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $0.001548 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) VIDT esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) VIDT DAO (VIDT) árelőrejelzési modul? A(z) VIDT DAO árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) VIDT lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) VIDT DAO következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) VIDT tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) VIDT DAO árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) VIDT jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) VIDT lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) VIDT DAO jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) VIDT árelőrejelzés?

VIDT Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK): Érdemes most befektetni a következőbe: VIDT? Az előrejelzéseid szerint a(z) VIDT -- árat érhet el ekkorra: undefined , így megfontolásra érdemes token. Mi a(z) VIDT árelőrejelzése a következő hónapra? A(z) VIDT DAO (VIDT) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett VIDT ár -- összeget érhet el ekkor: undefined . Mennyibe fog kerülni 1 VIDT 2026-ban? 1 VIDT DAO (VIDT) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) VIDT 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: -- . Mi a(z) VIDT előre jelzett ára 2027-ben? A(z) VIDT DAO (VIDT) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 VIDT 2027-ig. Mi a(z) VIDT becsült árcélja 2028-ban? Az árelőrejelzésed szerint a(z) VIDT DAO (VIDT) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban. Mi a(z) VIDT becsült árcélja 2029-ben? Az árelőrejelzésed szerint a(z) VIDT DAO (VIDT) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben. Mennyibe fog kerülni 1 VIDT 2030-ban? 1 VIDT DAO (VIDT) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) VIDT 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: -- . Mi a(z) VIDT árelőrejelzése 2040-re? A(z) VIDT DAO (VIDT) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 VIDT 2040-ig. Regisztráljon most