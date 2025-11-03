VIDT DAO (VIDT) árelőrejelzés (USD)

A(z) VIDT DAO árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) VIDT a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) VIDT DAO árát
%

*Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul.

VIDT DAO árfolyam előrejelzés
Utolsó frissítés: 2025-11-03 22:25:36 (UTC+8)

VIDT DAO árelőrejelzése 2025-2050 USD

VIDT DAO (VIDT) árelőrejelzés 2025-ben (idén)

Az előrejelzésed alapján a(z) VIDT DAO ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.000387.

VIDT DAO (VIDT) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre)

Az előrejelzésed alapján a(z) VIDT DAO ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.000406.

VIDT DAO (VIDT) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) VIDT 2027-re jelzett ára $ 0.000427 10.25% növekedési aránnyal.

VIDT DAO (VIDT) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) VIDT 2028-ra jelzett ára $ 0.000448 15.76% növekedési aránnyal.

VIDT DAO (VIDT) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) VIDT 2029-es célára $ 0.000470 21.55% növekedési aránnyal.

VIDT DAO (VIDT) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) VIDT 2030-as célára $ 0.000494 27.63% növekedési aránnyal.

VIDT DAO (VIDT) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva)

A(z) VIDT DAO ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.000805.

VIDT DAO (VIDT) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva)

A(z) VIDT DAO ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.001312.

Év
Ár
Növekedés
  • 2025
    $ 0.000387
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000406
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000427
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000448
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000470
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000494
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000519
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000545
    40.71%
Év
Ár
Növekedés
  • 2033
    $ 0.000572
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000601
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000631
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000662
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000695
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000730
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000767
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000805
    107.89%
Továbbiak megjelenítése

A(z) VIDT DAO rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül

Dátum
Árelőrejelzés
Növekedés
  • November 3, 2025(Ma)
    $ 0.000387
    0.00%
  • November 4, 2025(Holnap)
    $ 0.000387
    0.01%
  • November 10, 2025(E hét)
    $ 0.000387
    0.10%
  • December 3, 2025(30 nap)
    $ 0.000389
    0.41%
VIDT DAO (VIDT) árelőrejelzése ma

A(z) VIDT előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.000387. Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról.

VIDT DAO (VIDT) árelőrejelzése holnap

November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) VIDT árelőrejelzése 5%-os éves növekedési inputot számolva $0.000387. Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan.

VIDT DAO (VIDT) árelőrejelzés ezen a héten

November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) VIDT árelőrejelzése 5%-os éves növekedési aránnyal számolva $0.000387. Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről.

VIDT DAO (VIDT) 30 napos árelőrejelzés

Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) VIDT előrejelzett ára $0.000389. Ez az előrejelzés 5%-os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális VIDT DAO árstatisztikák

--
----

--

$ 337.03K
$ 337.03K$ 337.03K

869.80M
869.80M 869.80M

--
----

--

A legfrissebb VIDT ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel.
Továbbá a(z) VIDT 869.80M keringésben lévő tokenszámmal és $ 337.03K teljes piaci kapitalizációval rendelkezik.

VIDT DAO Korábbi ár

A(z) VIDT DAO élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) VIDT DAO jelenlegi ára 0.000387USD. A(z) VIDT DAO (VIDT) forgalomban lévő kínálata 869.80M VIDT, így piaci kapitalizációja $337,025.

Időszak
Változás(%)
Változás(USD)
Magas
Alacsony
  • 24 óra
    0.00%
    $ 0
    $ 0
    $ 0
  • 7 nap
    392.61%
    $ 0.001521
    $ 0.000387
    $ 0.000015
  • 30 nap
    399.68%
    $ 0.001548
    $ 0.000387
    $ 0.000015
24 órás teljesítmény

Az elmúlt 24 órában a(z) VIDT DAO árfolyama $0 értékben változott, ami 0.00%-os értékváltozást tükröz.

7 napos teljesítmény

Az elmúlt 7 napban a(z) VIDT DAO legmagasabb kereskedési értéke $0.000387, míg a legalacsonyabb $0.000015 volt. Az árváltozás mértéke 392.61% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) VIDT további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon.

30 napos teljesítmény

Az elmúlt hónapban a(z) VIDT DAO 399.68%-os változást tapasztalt, ami körülbelül $0.001548 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) VIDT esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) VIDT DAO (VIDT) árelőrejelzési modul?

A(z) VIDT DAO árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) VIDT lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére.

1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet

Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) VIDT DAO következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat.

2. Számítsd ki a jövőbeli árat

Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) VIDT tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával.

3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket

Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) VIDT DAO árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát.

4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés

A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) VIDT jövőjét.

Technikai mutatók az árelőrejelzéshez

Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak:

Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba.

Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása.

Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) VIDT lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e.

Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) VIDT DAO jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) VIDT árelőrejelzés?

VIDT Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK):

Érdemes most befektetni a következőbe: VIDT?
Az előrejelzéseid szerint a(z) VIDT -- árat érhet el ekkorra: undefined, így megfontolásra érdemes token.
Mi a(z) VIDT árelőrejelzése a következő hónapra?
A(z) VIDT DAO (VIDT) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett VIDT ár -- összeget érhet el ekkor: undefined.
Mennyibe fog kerülni 1 VIDT 2026-ban?
1 VIDT DAO (VIDT) ára ma --. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) VIDT 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: --.
Mi a(z) VIDT előre jelzett ára 2027-ben?
A(z) VIDT DAO (VIDT) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 VIDT 2027-ig.
Mi a(z) VIDT becsült árcélja 2028-ban?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) VIDT DAO (VIDT) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban.
Mi a(z) VIDT becsült árcélja 2029-ben?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) VIDT DAO (VIDT) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben.
Mennyibe fog kerülni 1 VIDT 2030-ban?
1 VIDT DAO (VIDT) ára ma --. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) VIDT 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: --.
Mi a(z) VIDT árelőrejelzése 2040-re?
A(z) VIDT DAO (VIDT) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 VIDT 2040-ig.
Jogi nyilatkozat

A kriptográfiai ár-előrejelzési oldalainkon közzétett tartalom a MEXC-felhasználóktól és/vagy más harmadik féltől származó információkon és visszajelzéseken alapul. „Ahogy van” alapon, kizárólag tájékoztatási és szemléltetési célokat szolgál, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. Fontos megjegyezni, hogy a bemutatott árelőrejelzések nem biztos, hogy pontosak, és nem lehet ezeket ekként kezelni. A jövőbeli árak jelentősen eltérhetnek a bemutatott előrejelzésektől, ezért nem szabad rájuk hagyatkozni a befektetési döntéseknél.

Továbbá, ez a tartalom nem értelmezhető pénzügyi tanácsként, és nem is arra irányul, hogy egy adott termék vagy szolgáltatás megvételét javasolja. A MEXC semmilyen módon nem vállal felelősséget veled szemben semmilyen veszteségért, melyet a kriptovaluta árelőrejelzési oldalainkon közzétett tartalom hivatkozása, használata és/vagy arra való támaszkodása eredményezhet. Fontos tudni, hogy a digitális eszközök ára magas piaci kockázatnak és áringadozásnak van kitéve. A befektetés értéke csökkenhet és nőhet is, és nincs garancia arra, hogy visszakapd az eredetileg befektetett összeget. Végső soron kizárólag Te felelsz a befektetési döntésekért, és a MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. Ne feledd, hogy a múltbeli hozam nem megbízható előrejelzője a jövőbeli hozamnak. Csak olyan termékekbe fektess be, melyeket ismersz, és megérted a kapcsolódó kockázatokat. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetési döntés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval.