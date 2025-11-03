VERONICA by Virtuals (VERONICA) árelőrejelzés (USD)

A(z) VERONICA by Virtuals árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) VERONICA a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

VERONICA vásárlása

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) VERONICA by Virtuals árát % Kiszámítás *Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul. -- -- -- 0.00% USD Tényleges Előrejelzés VERONICA by Virtuals árelőrejelzése 2025-2050 USD VERONICA by Virtuals (VERONICA) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) VERONICA by Virtuals ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.001109. VERONICA by Virtuals (VERONICA) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) VERONICA by Virtuals ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.001164. VERONICA by Virtuals (VERONICA) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) VERONICA 2027-re jelzett ára $ 0.001223 10.25% növekedési aránnyal. VERONICA by Virtuals (VERONICA) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) VERONICA 2028-ra jelzett ára $ 0.001284 15.76% növekedési aránnyal. VERONICA by Virtuals (VERONICA) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) VERONICA 2029-es célára $ 0.001348 21.55% növekedési aránnyal. VERONICA by Virtuals (VERONICA) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) VERONICA 2030-as célára $ 0.001415 27.63% növekedési aránnyal. VERONICA by Virtuals (VERONICA) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) VERONICA by Virtuals ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.002306. VERONICA by Virtuals (VERONICA) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) VERONICA by Virtuals ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.003756. Év Ár Növekedés 2025 $ 0.001109 0.00%

2026 $ 0.001164 5.00%

2027 $ 0.001223 10.25%

2028 $ 0.001284 15.76%

2029 $ 0.001348 21.55%

2030 $ 0.001415 27.63%

2031 $ 0.001486 34.01%

2032 $ 0.001561 40.71% Év Ár Növekedés 2033 $ 0.001639 47.75%

2034 $ 0.001721 55.13%

2035 $ 0.001807 62.89%

2036 $ 0.001897 71.03%

2037 $ 0.001992 79.59%

2038 $ 0.002091 88.56%

2039 $ 0.002196 97.99%

2040 $ 0.002306 107.89% Továbbiak megjelenítése A(z) VERONICA by Virtuals rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül Dátum Árelőrejelzés Növekedés November 3, 2025(Ma) $ 0.001109 0.00%

November 4, 2025(Holnap) $ 0.001109 0.01%

November 10, 2025(E hét) $ 0.001110 0.10%

December 3, 2025(30 nap) $ 0.001113 0.41% VERONICA by Virtuals (VERONICA) árelőrejelzése ma A(z) VERONICA előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.001109 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. VERONICA by Virtuals (VERONICA) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) VERONICA árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $0.001109 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. VERONICA by Virtuals (VERONICA) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) VERONICA árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $0.001110 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. VERONICA by Virtuals (VERONICA) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) VERONICA előrejelzett ára $0.001113 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális VERONICA by Virtuals árstatisztikák Jelenlegi ár ---- -- Árváltozás (24 óra) -- Piaci plafon $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Forgalomban lévő készlet 1.00B 1.00B 1.00B Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- A legfrissebb VERONICA ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) VERONICA 1.00B keringésben lévő tokenszámmal és $ 1.11M teljes piaci kapitalizációval rendelkezik. Élő VERONICA ár megtekintése

VERONICA by Virtuals Korábbi ár A(z) VERONICA by Virtuals élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) VERONICA by Virtuals jelenlegi ára 0.001109USD. A(z) VERONICA by Virtuals (VERONICA) forgalomban lévő kínálata 1.00B VERONICA , így piaci kapitalizációja $1,108,387 . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra -13.31% $ -0.000170 $ 0.001314 $ 0.001081

7 nap -19.63% $ -0.000217 $ 0.001541 $ 0.001084

30 nap -15.99% $ -0.000177 $ 0.001541 $ 0.001084 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) VERONICA by Virtuals árfolyama $-0.000170 értékben változott, ami -13.31% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) VERONICA by Virtuals legmagasabb kereskedési értéke $0.001541 , míg a legalacsonyabb $0.001084 volt. Az árváltozás mértéke -19.63% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) VERONICA további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) VERONICA by Virtuals -15.99% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.000177 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) VERONICA esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) VERONICA by Virtuals (VERONICA) árelőrejelzési modul? A(z) VERONICA by Virtuals árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) VERONICA lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) VERONICA by Virtuals következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) VERONICA tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) VERONICA by Virtuals árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) VERONICA jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) VERONICA lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) VERONICA by Virtuals jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) VERONICA árelőrejelzés?

VERONICA Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK): Érdemes most befektetni a következőbe: VERONICA? Az előrejelzéseid szerint a(z) VERONICA -- árat érhet el ekkorra: undefined , így megfontolásra érdemes token. Mi a(z) VERONICA árelőrejelzése a következő hónapra? A(z) VERONICA by Virtuals (VERONICA) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett VERONICA ár -- összeget érhet el ekkor: undefined . Mennyibe fog kerülni 1 VERONICA 2026-ban? 1 VERONICA by Virtuals (VERONICA) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) VERONICA 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: -- . Mi a(z) VERONICA előre jelzett ára 2027-ben? A(z) VERONICA by Virtuals (VERONICA) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 VERONICA 2027-ig. Mi a(z) VERONICA becsült árcélja 2028-ban? Az árelőrejelzésed szerint a(z) VERONICA by Virtuals (VERONICA) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban. Mi a(z) VERONICA becsült árcélja 2029-ben? Az árelőrejelzésed szerint a(z) VERONICA by Virtuals (VERONICA) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben. Mennyibe fog kerülni 1 VERONICA 2030-ban? 1 VERONICA by Virtuals (VERONICA) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) VERONICA 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: -- . Mi a(z) VERONICA árelőrejelzése 2040-re? A(z) VERONICA by Virtuals (VERONICA) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 VERONICA 2040-ig. Regisztráljon most