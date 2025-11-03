USEFUL COIN (USEFUL) árelőrejelzés (USD)

A(z) USEFUL COIN árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) USEFUL a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) USEFUL COIN árát % Kiszámítás *Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul. -- -- -- 0.00% USD Tényleges Előrejelzés USEFUL COIN árelőrejelzése 2025-2050 USD USEFUL COIN (USEFUL) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) USEFUL COIN ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0. USEFUL COIN (USEFUL) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) USEFUL COIN ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0. USEFUL COIN (USEFUL) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) USEFUL 2027-re jelzett ára $ 0 10.25% növekedési aránnyal. USEFUL COIN (USEFUL) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) USEFUL 2028-ra jelzett ára $ 0 15.76% növekedési aránnyal. USEFUL COIN (USEFUL) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) USEFUL 2029-es célára $ 0 21.55% növekedési aránnyal. USEFUL COIN (USEFUL) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) USEFUL 2030-as célára $ 0 27.63% növekedési aránnyal. USEFUL COIN (USEFUL) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) USEFUL COIN ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0. USEFUL COIN (USEFUL) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) USEFUL COIN ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0. Év Ár Növekedés 2025 $ 0 0.00%

2026 $ 0 5.00%

2027 $ 0 10.25%

2028 $ 0 15.76%

2029 $ 0 21.55%

2030 $ 0 27.63%

2031 $ 0 34.01%

2032 $ 0 40.71% Év Ár Növekedés 2033 $ 0 47.75%

2034 $ 0 55.13%

2035 $ 0 62.89%

2036 $ 0 71.03%

2037 $ 0 79.59%

2038 $ 0 88.56%

2039 $ 0 97.99%

2040 $ 0 107.89% Továbbiak megjelenítése A(z) USEFUL COIN rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül Dátum Árelőrejelzés Növekedés November 3, 2025(Ma) $ 0 0.00%

November 4, 2025(Holnap) $ 0 0.01%

November 10, 2025(E hét) $ 0 0.10%

December 3, 2025(30 nap) $ 0 0.41% USEFUL COIN (USEFUL) árelőrejelzése ma A(z) USEFUL előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. USEFUL COIN (USEFUL) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) USEFUL árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $0 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. USEFUL COIN (USEFUL) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) USEFUL árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $0 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. USEFUL COIN (USEFUL) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) USEFUL előrejelzett ára $0 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális USEFUL COIN árstatisztikák Jelenlegi ár ---- -- Árváltozás (24 óra) -- Piaci plafon $ 105.51K$ 105.51K $ 105.51K Forgalomban lévő készlet 999.71M 999.71M 999.71M Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- A legfrissebb USEFUL ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) USEFUL 999.71M keringésben lévő tokenszámmal és $ 105.51K teljes piaci kapitalizációval rendelkezik. Élő USEFUL ár megtekintése

USEFUL COIN Korábbi ár A(z) USEFUL COIN élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) USEFUL COIN jelenlegi ára 0USD. A(z) USEFUL COIN (USEFUL) forgalomban lévő kínálata 999.71M USEFUL , így piaci kapitalizációja $105,513 . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra -14.38% $ 0 $ 0 $ 0

7 nap -23.00% $ 0 $ 0.000229 $ 0.000104

30 nap -54.02% $ 0 $ 0.000229 $ 0.000104 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) USEFUL COIN árfolyama $0 értékben változott, ami -14.38% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) USEFUL COIN legmagasabb kereskedési értéke $0.000229 , míg a legalacsonyabb $0.000104 volt. Az árváltozás mértéke -23.00% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) USEFUL további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) USEFUL COIN -54.02% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $0 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) USEFUL esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) USEFUL COIN (USEFUL) árelőrejelzési modul? A(z) USEFUL COIN árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) USEFUL lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) USEFUL COIN következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) USEFUL tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) USEFUL COIN árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) USEFUL jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) USEFUL lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) USEFUL COIN jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) USEFUL árelőrejelzés?

USEFUL Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

