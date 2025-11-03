Uranus DEX (URA) árelőrejelzés (USD)

A(z) Uranus DEX árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) URA a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Uranus DEX árát % Kiszámítás *Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul. Uranus DEX árelőrejelzése 2025-2050 USD Uranus DEX (URA) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) Uranus DEX ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.001348. Uranus DEX (URA) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) Uranus DEX ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.001416. Uranus DEX (URA) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) URA 2027-re jelzett ára $ 0.001487 10.25% növekedési aránnyal. Uranus DEX (URA) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) URA 2028-ra jelzett ára $ 0.001561 15.76% növekedési aránnyal. Uranus DEX (URA) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) URA 2029-es célára $ 0.001639 21.55% növekedési aránnyal. Uranus DEX (URA) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) URA 2030-as célára $ 0.001721 27.63% növekedési aránnyal. Uranus DEX (URA) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) Uranus DEX ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.002804. Uranus DEX (URA) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) Uranus DEX ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.004567.

A(z) Uranus DEX rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül Dátum Árelőrejelzés Növekedés November 3, 2025(Ma) $ 0.001348 0.00%

Aktuális Uranus DEX árstatisztikák Jelenlegi ár ---- -- Árváltozás (24 óra) -- Piaci plafon $ 1.34M$ 1.34M $ 1.34M Forgalomban lévő készlet 999.91M 999.91M 999.91M Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- A legfrissebb URA ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) URA 999.91M keringésben lévő tokenszámmal és $ 1.34M teljes piaci kapitalizációval rendelkezik. Élő URA ár megtekintése

Uranus DEX Korábbi ár A(z) Uranus DEX élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Uranus DEX jelenlegi ára 0.001348USD. A(z) Uranus DEX (URA) forgalomban lévő kínálata 999.91M URA , így piaci kapitalizációja $1,344,826 . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra -7.72% $ -0.000112 $ 0.001636 $ 0.001336

7 nap -20.02% $ -0.000270 $ 0.005421 $ 0.001335

30 nap -73.00% $ -0.000984 $ 0.005421 $ 0.001335 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) Uranus DEX árfolyama $-0.000112 értékben változott, ami -7.72% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) Uranus DEX legmagasabb kereskedési értéke $0.005421 , míg a legalacsonyabb $0.001335 volt. Az árváltozás mértéke -20.02% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) URA további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) Uranus DEX -73.00% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.000984 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) URA esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Uranus DEX (URA) árelőrejelzési modul? A(z) Uranus DEX árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) URA lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Uranus DEX következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) URA tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Uranus DEX árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) URA jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) URA lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Uranus DEX jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) URA árelőrejelzés?

URA Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK): Érdemes most befektetni a következőbe: URA? Az előrejelzéseid szerint a(z) URA -- árat érhet el ekkorra: undefined , így megfontolásra érdemes token. Mi a(z) URA árelőrejelzése a következő hónapra? A(z) Uranus DEX (URA) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett URA ár -- összeget érhet el ekkor: undefined . Mennyibe fog kerülni 1 URA 2026-ban? 1 Uranus DEX (URA) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) URA 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: -- . Mi a(z) URA előre jelzett ára 2027-ben? A(z) Uranus DEX (URA) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 URA 2027-ig. Mi a(z) URA becsült árcélja 2028-ban? Az árelőrejelzésed szerint a(z) Uranus DEX (URA) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban. Mi a(z) URA becsült árcélja 2029-ben? Az árelőrejelzésed szerint a(z) Uranus DEX (URA) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben. Mennyibe fog kerülni 1 URA 2030-ban? 1 Uranus DEX (URA) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) URA 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: -- . Mi a(z) URA árelőrejelzése 2040-re? A(z) Uranus DEX (URA) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 URA 2040-ig. Regisztráljon most