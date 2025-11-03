UniLend Finance (UFT) árelőrejelzés (USD)

A(z) UniLend Finance árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) UFT a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) UniLend Finance árát
%

*Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul.

UniLend Finance árfolyam előrejelzés
--
----
0.00%
USD
Tényleges
Előrejelzés
Utolsó frissítés: 2025-11-03 20:21:49 (UTC+8)

UniLend Finance árelőrejelzése 2025-2050 USD

UniLend Finance (UFT) árelőrejelzés 2025-ben (idén)

Az előrejelzésed alapján a(z) UniLend Finance ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.004211.

UniLend Finance (UFT) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre)

Az előrejelzésed alapján a(z) UniLend Finance ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.004422.

UniLend Finance (UFT) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) UFT 2027-re jelzett ára $ 0.004643 10.25% növekedési aránnyal.

UniLend Finance (UFT) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) UFT 2028-ra jelzett ára $ 0.004875 15.76% növekedési aránnyal.

UniLend Finance (UFT) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) UFT 2029-es célára $ 0.005119 21.55% növekedési aránnyal.

UniLend Finance (UFT) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) UFT 2030-as célára $ 0.005375 27.63% növekedési aránnyal.

UniLend Finance (UFT) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva)

A(z) UniLend Finance ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.008756.

UniLend Finance (UFT) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva)

A(z) UniLend Finance ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.014262.

Év
Ár
Növekedés
  • 2025
    $ 0.004211
    0.00%
  • 2026
    $ 0.004422
    5.00%
  • 2027
    $ 0.004643
    10.25%
  • 2028
    $ 0.004875
    15.76%
  • 2029
    $ 0.005119
    21.55%
  • 2030
    $ 0.005375
    27.63%
  • 2031
    $ 0.005644
    34.01%
  • 2032
    $ 0.005926
    40.71%
Év
Ár
Növekedés
  • 2033
    $ 0.006222
    47.75%
  • 2034
    $ 0.006533
    55.13%
  • 2035
    $ 0.006860
    62.89%
  • 2036
    $ 0.007203
    71.03%
  • 2037
    $ 0.007563
    79.59%
  • 2038
    $ 0.007942
    88.56%
  • 2039
    $ 0.008339
    97.99%
  • 2040
    $ 0.008756
    107.89%
Továbbiak megjelenítése

A(z) UniLend Finance rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül

Dátum
Árelőrejelzés
Növekedés
  • November 3, 2025(Ma)
    $ 0.004211
    0.00%
  • November 4, 2025(Holnap)
    $ 0.004212
    0.01%
  • November 10, 2025(E hét)
    $ 0.004215
    0.10%
  • December 3, 2025(30 nap)
    $ 0.004229
    0.41%
UniLend Finance (UFT) árelőrejelzése ma

A(z) UFT előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.004211. Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról.

UniLend Finance (UFT) árelőrejelzése holnap

November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) UFT árelőrejelzése 5%-os éves növekedési inputot számolva $0.004212. Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan.

UniLend Finance (UFT) árelőrejelzés ezen a héten

November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) UFT árelőrejelzése 5%-os éves növekedési aránnyal számolva $0.004215. Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről.

UniLend Finance (UFT) 30 napos árelőrejelzés

Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) UFT előrejelzett ára $0.004229. Ez az előrejelzés 5%-os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális UniLend Finance árstatisztikák

--
----

--

$ 419.61K
$ 419.61K$ 419.61K

100.00M
100.00M 100.00M

--
----

--

A legfrissebb UFT ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel.
Továbbá a(z) UFT 100.00M keringésben lévő tokenszámmal és $ 419.61K teljes piaci kapitalizációval rendelkezik.

UniLend Finance Korábbi ár

A(z) UniLend Finance élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) UniLend Finance jelenlegi ára 0.004211USD. A(z) UniLend Finance (UFT) forgalomban lévő kínálata 100.00M UFT, így piaci kapitalizációja $419,613.

Időszak
Változás(%)
Változás(USD)
Magas
Alacsony
  • 24 óra
    14.32%
    $ 0.000527
    $ 0.004415
    $ 0.003495
  • 7 nap
    10.38%
    $ 0.000437
    $ 0.004419
    $ 0.003506
  • 30 nap
    -4.07%
    $ -0.000171
    $ 0.004419
    $ 0.003506
24 órás teljesítmény

Az elmúlt 24 órában a(z) UniLend Finance árfolyama $0.000527 értékben változott, ami 14.32%-os értékváltozást tükröz.

7 napos teljesítmény

Az elmúlt 7 napban a(z) UniLend Finance legmagasabb kereskedési értéke $0.004419, míg a legalacsonyabb $0.003506 volt. Az árváltozás mértéke 10.38% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) UFT további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon.

30 napos teljesítmény

Az elmúlt hónapban a(z) UniLend Finance -4.07%-os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.000171 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) UFT esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) UniLend Finance (UFT) árelőrejelzési modul?

A(z) UniLend Finance árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) UFT lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére.

1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet

Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) UniLend Finance következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat.

2. Számítsd ki a jövőbeli árat

Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) UFT tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával.

3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket

Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) UniLend Finance árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát.

4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés

A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) UFT jövőjét.

Technikai mutatók az árelőrejelzéshez

Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak:

Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba.

Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása.

Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) UFT lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e.

Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) UniLend Finance jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) UFT árelőrejelzés?

UFT Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK):

Érdemes most befektetni a következőbe: UFT?
Az előrejelzéseid szerint a(z) UFT -- árat érhet el ekkorra: undefined, így megfontolásra érdemes token.
Mi a(z) UFT árelőrejelzése a következő hónapra?
A(z) UniLend Finance (UFT) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett UFT ár -- összeget érhet el ekkor: undefined.
Mennyibe fog kerülni 1 UFT 2026-ban?
1 UniLend Finance (UFT) ára ma --. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) UFT 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: --.
Mi a(z) UFT előre jelzett ára 2027-ben?
A(z) UniLend Finance (UFT) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 UFT 2027-ig.
Mi a(z) UFT becsült árcélja 2028-ban?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) UniLend Finance (UFT) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban.
Mi a(z) UFT becsült árcélja 2029-ben?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) UniLend Finance (UFT) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben.
Mennyibe fog kerülni 1 UFT 2030-ban?
1 UniLend Finance (UFT) ára ma --. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) UFT 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: --.
Mi a(z) UFT árelőrejelzése 2040-re?
A(z) UniLend Finance (UFT) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 UFT 2040-ig.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 20:21:49 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptográfiai ár-előrejelzési oldalainkon közzétett tartalom a MEXC-felhasználóktól és/vagy más harmadik féltől származó információkon és visszajelzéseken alapul. „Ahogy van” alapon, kizárólag tájékoztatási és szemléltetési célokat szolgál, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. Fontos megjegyezni, hogy a bemutatott árelőrejelzések nem biztos, hogy pontosak, és nem lehet ezeket ekként kezelni. A jövőbeli árak jelentősen eltérhetnek a bemutatott előrejelzésektől, ezért nem szabad rájuk hagyatkozni a befektetési döntéseknél.

Továbbá, ez a tartalom nem értelmezhető pénzügyi tanácsként, és nem is arra irányul, hogy egy adott termék vagy szolgáltatás megvételét javasolja. A MEXC semmilyen módon nem vállal felelősséget veled szemben semmilyen veszteségért, melyet a kriptovaluta árelőrejelzési oldalainkon közzétett tartalom hivatkozása, használata és/vagy arra való támaszkodása eredményezhet. Fontos tudni, hogy a digitális eszközök ára magas piaci kockázatnak és áringadozásnak van kitéve. A befektetés értéke csökkenhet és nőhet is, és nincs garancia arra, hogy visszakapd az eredetileg befektetett összeget. Végső soron kizárólag Te felelsz a befektetési döntésekért, és a MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. Ne feledd, hogy a múltbeli hozam nem megbízható előrejelzője a jövőbeli hozamnak. Csak olyan termékekbe fektess be, melyeket ismersz, és megérted a kapcsolódó kockázatokat. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetési döntés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval.