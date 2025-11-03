Tycoon by Shareland (TYCOON) árelőrejelzés (USD)

A(z) Tycoon by Shareland árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) TYCOON a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Tycoon by Shareland árát % Kiszámítás *Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul. -- -- -- 0.00% USD Tényleges Előrejelzés Tycoon by Shareland árelőrejelzése 2025-2050 USD Tycoon by Shareland (TYCOON) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) Tycoon by Shareland ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.003557. Tycoon by Shareland (TYCOON) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) Tycoon by Shareland ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.003735. Tycoon by Shareland (TYCOON) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) TYCOON 2027-re jelzett ára $ 0.003921 10.25% növekedési aránnyal. Tycoon by Shareland (TYCOON) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) TYCOON 2028-ra jelzett ára $ 0.004117 15.76% növekedési aránnyal. Tycoon by Shareland (TYCOON) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) TYCOON 2029-es célára $ 0.004323 21.55% növekedési aránnyal. Tycoon by Shareland (TYCOON) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) TYCOON 2030-as célára $ 0.004540 27.63% növekedési aránnyal. Tycoon by Shareland (TYCOON) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) Tycoon by Shareland ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.007395. Tycoon by Shareland (TYCOON) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) Tycoon by Shareland ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.012046. Év Ár Növekedés 2025 $ 0.003557 0.00%

2026 $ 0.003735 5.00%

2027 $ 0.003921 10.25%

2028 $ 0.004117 15.76%

2029 $ 0.004323 21.55%

2030 $ 0.004540 27.63%

2031 $ 0.004767 34.01%

2032 $ 0.005005 40.71% Év Ár Növekedés 2033 $ 0.005255 47.75%

2034 $ 0.005518 55.13%

2035 $ 0.005794 62.89%

2036 $ 0.006084 71.03%

2037 $ 0.006388 79.59%

2038 $ 0.006707 88.56%

2039 $ 0.007043 97.99%

2040 $ 0.007395 107.89% Továbbiak megjelenítése A(z) Tycoon by Shareland rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül Dátum Árelőrejelzés Növekedés November 3, 2025(Ma) $ 0.003557 0.00%

November 4, 2025(Holnap) $ 0.003557 0.01%

November 10, 2025(E hét) $ 0.003560 0.10%

December 3, 2025(30 nap) $ 0.003571 0.41% Tycoon by Shareland (TYCOON) árelőrejelzése ma A(z) TYCOON előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.003557 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. Tycoon by Shareland (TYCOON) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) TYCOON árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $0.003557 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. Tycoon by Shareland (TYCOON) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) TYCOON árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $0.003560 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. Tycoon by Shareland (TYCOON) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) TYCOON előrejelzett ára $0.003571 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Tycoon by Shareland árstatisztikák
Jelenlegi ár ----
Árváltozás (24 óra) --
Piaci plafon $ 824.39K
Forgalomban lévő készlet 233.79M
Volumen (24H) ----
A legfrissebb TYCOON ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) TYCOON 233.79M keringésben lévő tokenszámmal és $ 824.39K teljes piaci kapitalizációval rendelkezik.

Tycoon by Shareland Korábbi ár A(z) Tycoon by Shareland élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Tycoon by Shareland jelenlegi ára 0.003557USD. A(z) Tycoon by Shareland (TYCOON) forgalomban lévő kínálata 233.79M TYCOON , így piaci kapitalizációja $824,388 . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra -17.58% $ -0.000758 $ 0.004597 $ 0.003451

7 nap 85.49% $ 0.003041 $ 0.009300 $ 0.001199

30 nap 36.83% $ 0.001309 $ 0.009300 $ 0.001199 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) Tycoon by Shareland árfolyama $-0.000758 értékben változott, ami -17.58% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) Tycoon by Shareland legmagasabb kereskedési értéke $0.009300 , míg a legalacsonyabb $0.001199 volt. Az árváltozás mértéke 85.49% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) TYCOON további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) Tycoon by Shareland 36.83% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $0.001309 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) TYCOON esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Tycoon by Shareland (TYCOON) árelőrejelzési modul? A(z) Tycoon by Shareland árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) TYCOON lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Tycoon by Shareland következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) TYCOON tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Tycoon by Shareland árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) TYCOON jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) TYCOON lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Tycoon by Shareland jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) TYCOON árelőrejelzés?

TYCOON Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

