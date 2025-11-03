Touch Grass (TOUCHGRASS) árelőrejelzés (USD)

A(z) Touch Grass árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) TOUCHGRASS a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Touch Grass árát
%

*Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul.

Touch Grass árfolyam előrejelzés
0.00%
USD
Tényleges
Előrejelzés
Touch Grass árelőrejelzése 2025-2050 USD

Touch Grass (TOUCHGRASS) árelőrejelzés 2025-ben (idén)

Az előrejelzésed alapján a(z) Touch Grass ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.000108.

Touch Grass (TOUCHGRASS) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre)

Az előrejelzésed alapján a(z) Touch Grass ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.000113.

Touch Grass (TOUCHGRASS) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) TOUCHGRASS 2027-re jelzett ára $ 0.000119 10.25% növekedési aránnyal.

Touch Grass (TOUCHGRASS) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) TOUCHGRASS 2028-ra jelzett ára $ 0.000125 15.76% növekedési aránnyal.

Touch Grass (TOUCHGRASS) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) TOUCHGRASS 2029-es célára $ 0.000131 21.55% növekedési aránnyal.

Touch Grass (TOUCHGRASS) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) TOUCHGRASS 2030-as célára $ 0.000138 27.63% növekedési aránnyal.

Touch Grass (TOUCHGRASS) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva)

A(z) Touch Grass ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.000225.

Touch Grass (TOUCHGRASS) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva)

A(z) Touch Grass ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.000366.

Év
Ár
Növekedés
  • 2025
    $ 0.000108
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000113
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000119
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000125
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000131
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000138
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000145
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000152
    40.71%
Év
Ár
Növekedés
  • 2033
    $ 0.000159
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000167
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000176
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000185
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000194
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000204
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000214
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000225
    107.89%
A(z) Touch Grass rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül

Dátum
Árelőrejelzés
Növekedés
  • November 3, 2025(Ma)
    $ 0.000108
    0.00%
  • November 4, 2025(Holnap)
    $ 0.000108
    0.01%
  • November 10, 2025(E hét)
    $ 0.000108
    0.10%
  • December 3, 2025(30 nap)
    $ 0.000108
    0.41%
Touch Grass (TOUCHGRASS) árelőrejelzése ma

A(z) TOUCHGRASS előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.000108. Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról.

Touch Grass (TOUCHGRASS) árelőrejelzése holnap

November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) TOUCHGRASS árelőrejelzése 5%-os éves növekedési inputot számolva $0.000108. Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan.

Touch Grass (TOUCHGRASS) árelőrejelzés ezen a héten

November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) TOUCHGRASS árelőrejelzése 5%-os éves növekedési aránnyal számolva $0.000108. Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről.

Touch Grass (TOUCHGRASS) 30 napos árelőrejelzés

Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) TOUCHGRASS előrejelzett ára $0.000108. Ez az előrejelzés 5%-os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Touch Grass árstatisztikák

$ 106.67K
$ 106.67K$ 106.67K

986.49M
986.49M 986.49M

A legfrissebb TOUCHGRASS ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel.
Továbbá a(z) TOUCHGRASS 986.49M keringésben lévő tokenszámmal és $ 106.67K teljes piaci kapitalizációval rendelkezik.

Touch Grass Korábbi ár

A(z) Touch Grass élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Touch Grass jelenlegi ára 0.000108USD. A(z) Touch Grass (TOUCHGRASS) forgalomban lévő kínálata 986.49M TOUCHGRASS, így piaci kapitalizációja $106,673.

Időszak
Változás(%)
Változás(USD)
Magas
Alacsony
  • 24 óra
    -3.43%
    $ 0
    $ 0.000112
    $ 0.000106
  • 7 nap
    -7.52%
    $ -0.000008
    $ 0.000119
    $ 0.000090
  • 30 nap
    19.00%
    $ 0.000020
    $ 0.000119
    $ 0.000090
24 órás teljesítmény

Az elmúlt 24 órában a(z) Touch Grass árfolyama $0 értékben változott, ami -3.43%-os értékváltozást tükröz.

7 napos teljesítmény

Az elmúlt 7 napban a(z) Touch Grass legmagasabb kereskedési értéke $0.000119, míg a legalacsonyabb $0.000090 volt. Az árváltozás mértéke -7.52% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) TOUCHGRASS további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon.

30 napos teljesítmény

Az elmúlt hónapban a(z) Touch Grass 19.00%-os változást tapasztalt, ami körülbelül $0.000020 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) TOUCHGRASS esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Touch Grass (TOUCHGRASS) árelőrejelzési modul?

A(z) Touch Grass árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) TOUCHGRASS lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére.

1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet

Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Touch Grass következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat.

2. Számítsd ki a jövőbeli árat

Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) TOUCHGRASS tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával.

3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket

Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Touch Grass árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát.

4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés

A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) TOUCHGRASS jövőjét.

Technikai mutatók az árelőrejelzéshez

Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak:

Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba.

Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása.

Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) TOUCHGRASS lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e.

Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Touch Grass jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) TOUCHGRASS árelőrejelzés?

TOUCHGRASS Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK):

Érdemes most befektetni a következőbe: TOUCHGRASS?
Az előrejelzéseid szerint a(z) TOUCHGRASS -- árat érhet el ekkorra: undefined, így megfontolásra érdemes token.
Mi a(z) TOUCHGRASS árelőrejelzése a következő hónapra?
A(z) Touch Grass (TOUCHGRASS) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett TOUCHGRASS ár -- összeget érhet el ekkor: undefined.
Mennyibe fog kerülni 1 TOUCHGRASS 2026-ban?
1 Touch Grass (TOUCHGRASS) ára ma --. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) TOUCHGRASS 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: --.
Mi a(z) TOUCHGRASS előre jelzett ára 2027-ben?
A(z) Touch Grass (TOUCHGRASS) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 TOUCHGRASS 2027-ig.
Mi a(z) TOUCHGRASS becsült árcélja 2028-ban?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Touch Grass (TOUCHGRASS) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban.
Mi a(z) TOUCHGRASS becsült árcélja 2029-ben?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Touch Grass (TOUCHGRASS) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben.
Mennyibe fog kerülni 1 TOUCHGRASS 2030-ban?
1 Touch Grass (TOUCHGRASS) ára ma --. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) TOUCHGRASS 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: --.
Mi a(z) TOUCHGRASS árelőrejelzése 2040-re?
A(z) Touch Grass (TOUCHGRASS) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 TOUCHGRASS 2040-ig.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 22:18:53 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptográfiai ár-előrejelzési oldalainkon közzétett tartalom a MEXC-felhasználóktól és/vagy más harmadik féltől származó információkon és visszajelzéseken alapul. „Ahogy van” alapon, kizárólag tájékoztatási és szemléltetési célokat szolgál, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. Fontos megjegyezni, hogy a bemutatott árelőrejelzések nem biztos, hogy pontosak, és nem lehet ezeket ekként kezelni. A jövőbeli árak jelentősen eltérhetnek a bemutatott előrejelzésektől, ezért nem szabad rájuk hagyatkozni a befektetési döntéseknél.

Továbbá, ez a tartalom nem értelmezhető pénzügyi tanácsként, és nem is arra irányul, hogy egy adott termék vagy szolgáltatás megvételét javasolja. A MEXC semmilyen módon nem vállal felelősséget veled szemben semmilyen veszteségért, melyet a kriptovaluta árelőrejelzési oldalainkon közzétett tartalom hivatkozása, használata és/vagy arra való támaszkodása eredményezhet. Fontos tudni, hogy a digitális eszközök ára magas piaci kockázatnak és áringadozásnak van kitéve. A befektetés értéke csökkenhet és nőhet is, és nincs garancia arra, hogy visszakapd az eredetileg befektetett összeget. Végső soron kizárólag Te felelsz a befektetési döntésekért, és a MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. Ne feledd, hogy a múltbeli hozam nem megbízható előrejelzője a jövőbeli hozamnak. Csak olyan termékekbe fektess be, melyeket ismersz, és megérted a kapcsolódó kockázatokat. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetési döntés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval.