MEXC-tőzsde / Kriptovalutákkal kapcsolatos árelőrejelzés / this coin is scarce (SCARCE) /

this coin is scarce (SCARCE) árelőrejelzés (USD)

A(z) this coin is scarce árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) SCARCE a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

SCARCE vásárlása

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) this coin is scarce árát % Kiszámítás *Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul. -- -- -- 0.00% USD Tényleges Előrejelzés this coin is scarce árelőrejelzése 2025-2050 USD this coin is scarce (SCARCE) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) this coin is scarce ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0. this coin is scarce (SCARCE) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) this coin is scarce ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0. this coin is scarce (SCARCE) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) SCARCE 2027-re jelzett ára $ 0 10.25% növekedési aránnyal. this coin is scarce (SCARCE) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) SCARCE 2028-ra jelzett ára $ 0 15.76% növekedési aránnyal. this coin is scarce (SCARCE) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) SCARCE 2029-es célára $ 0 21.55% növekedési aránnyal. this coin is scarce (SCARCE) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) SCARCE 2030-as célára $ 0 27.63% növekedési aránnyal. this coin is scarce (SCARCE) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) this coin is scarce ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0. this coin is scarce (SCARCE) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) this coin is scarce ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0. Év Ár Növekedés 2025 $ 0 0.00%

2026 $ 0 5.00%

2027 $ 0 10.25%

2028 $ 0 15.76%

2029 $ 0 21.55%

2030 $ 0 27.63%

2031 $ 0 34.01%

2032 $ 0 40.71% Év Ár Növekedés 2033 $ 0 47.75%

2034 $ 0 55.13%

2035 $ 0 62.89%

2036 $ 0 71.03%

2037 $ 0 79.59%

2038 $ 0 88.56%

2039 $ 0 97.99%

2040 $ 0 107.89% Továbbiak megjelenítése A(z) this coin is scarce rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül Dátum Árelőrejelzés Növekedés November 3, 2025(Ma) $ 0 0.00%

November 4, 2025(Holnap) $ 0 0.01%

November 10, 2025(E hét) $ 0 0.10%

December 3, 2025(30 nap) $ 0 0.41% this coin is scarce (SCARCE) árelőrejelzése ma A(z) SCARCE előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. this coin is scarce (SCARCE) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) SCARCE árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $0 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. this coin is scarce (SCARCE) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) SCARCE árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $0 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. this coin is scarce (SCARCE) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) SCARCE előrejelzett ára $0 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális this coin is scarce árstatisztikák Jelenlegi ár ---- -- Árváltozás (24 óra) -- Piaci plafon $ 8.14K$ 8.14K $ 8.14K Forgalomban lévő készlet 9.94M 9.94M 9.94M Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- A legfrissebb SCARCE ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) SCARCE 9.94M keringésben lévő tokenszámmal és $ 8.14K teljes piaci kapitalizációval rendelkezik. Élő SCARCE ár megtekintése

this coin is scarce Korábbi ár A(z) this coin is scarce élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) this coin is scarce jelenlegi ára 0USD. A(z) this coin is scarce (SCARCE) forgalomban lévő kínálata 9.94M SCARCE , így piaci kapitalizációja $8,139.46 . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra -4.70% $ 0 $ 0 $ 0

7 nap -18.88% $ 0 $ 0.001048 $ 0.000816

30 nap -22.36% $ 0 $ 0.001048 $ 0.000816 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) this coin is scarce árfolyama $0 értékben változott, ami -4.70% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) this coin is scarce legmagasabb kereskedési értéke $0.001048 , míg a legalacsonyabb $0.000816 volt. Az árváltozás mértéke -18.88% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) SCARCE további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) this coin is scarce -22.36% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $0 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) SCARCE esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) this coin is scarce (SCARCE) árelőrejelzési modul? A(z) this coin is scarce árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) SCARCE lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) this coin is scarce következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) SCARCE tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) this coin is scarce árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) SCARCE jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) SCARCE lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) this coin is scarce jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) SCARCE árelőrejelzés?

SCARCE Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK): Érdemes most befektetni a következőbe: SCARCE? Az előrejelzéseid szerint a(z) SCARCE -- árat érhet el ekkorra: undefined , így megfontolásra érdemes token. Mi a(z) SCARCE árelőrejelzése a következő hónapra? A(z) this coin is scarce (SCARCE) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett SCARCE ár -- összeget érhet el ekkor: undefined . Mennyibe fog kerülni 1 SCARCE 2026-ban? 1 this coin is scarce (SCARCE) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) SCARCE 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: -- . Mi a(z) SCARCE előre jelzett ára 2027-ben? A(z) this coin is scarce (SCARCE) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 SCARCE 2027-ig. Mi a(z) SCARCE becsült árcélja 2028-ban? Az árelőrejelzésed szerint a(z) this coin is scarce (SCARCE) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban. Mi a(z) SCARCE becsült árcélja 2029-ben? Az árelőrejelzésed szerint a(z) this coin is scarce (SCARCE) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben. Mennyibe fog kerülni 1 SCARCE 2030-ban? 1 this coin is scarce (SCARCE) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) SCARCE 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: -- . Mi a(z) SCARCE árelőrejelzése 2040-re? A(z) this coin is scarce (SCARCE) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 SCARCE 2040-ig. Regisztráljon most