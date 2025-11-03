The Odor (ODOR) árelőrejelzés (USD)

A(z) The Odor árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) ODOR a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

ODOR vásárlása

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) The Odor árát % Kiszámítás *Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul. -- -- -- 0.00% USD Tényleges Előrejelzés The Odor árelőrejelzése 2025-2050 USD The Odor (ODOR) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) The Odor ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0. The Odor (ODOR) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) The Odor ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0. The Odor (ODOR) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) ODOR 2027-re jelzett ára $ 0 10.25% növekedési aránnyal. The Odor (ODOR) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) ODOR 2028-ra jelzett ára $ 0 15.76% növekedési aránnyal. The Odor (ODOR) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) ODOR 2029-es célára $ 0 21.55% növekedési aránnyal. The Odor (ODOR) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) ODOR 2030-as célára $ 0 27.63% növekedési aránnyal. The Odor (ODOR) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) The Odor ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0. The Odor (ODOR) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) The Odor ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0. Év Ár Növekedés 2025 $ 0 0.00%

2026 $ 0 5.00%

2027 $ 0 10.25%

2028 $ 0 15.76%

2029 $ 0 21.55%

2030 $ 0 27.63%

2031 $ 0 34.01%

2032 $ 0 40.71% Év Ár Növekedés 2033 $ 0 47.75%

2034 $ 0 55.13%

2035 $ 0 62.89%

2036 $ 0 71.03%

2037 $ 0 79.59%

2038 $ 0 88.56%

2039 $ 0 97.99%

2040 $ 0 107.89% Továbbiak megjelenítése A(z) The Odor rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül Dátum Árelőrejelzés Növekedés November 3, 2025(Ma) $ 0 0.00%

November 4, 2025(Holnap) $ 0 0.01%

November 10, 2025(E hét) $ 0 0.10%

December 3, 2025(30 nap) $ 0 0.41% The Odor (ODOR) árelőrejelzése ma A(z) ODOR előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. The Odor (ODOR) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) ODOR árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $0 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. The Odor (ODOR) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) ODOR árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $0 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. The Odor (ODOR) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) ODOR előrejelzett ára $0 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális The Odor árstatisztikák Jelenlegi ár ---- -- Árváltozás (24 óra) -- Piaci plafon $ 60.87K$ 60.87K $ 60.87K Forgalomban lévő készlet 500.45M 500.45M 500.45M Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- A legfrissebb ODOR ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) ODOR 500.45M keringésben lévő tokenszámmal és $ 60.87K teljes piaci kapitalizációval rendelkezik. Élő ODOR ár megtekintése

The Odor Korábbi ár A(z) The Odor élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) The Odor jelenlegi ára 0USD. A(z) The Odor (ODOR) forgalomban lévő kínálata 500.45M ODOR , így piaci kapitalizációja $60,869 . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra -20.04% $ 0 $ 0 $ 0

7 nap -30.67% $ 0 $ 0.000231 $ 0.000121

30 nap -17.79% $ 0 $ 0.000231 $ 0.000121 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) The Odor árfolyama $0 értékben változott, ami -20.04% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) The Odor legmagasabb kereskedési értéke $0.000231 , míg a legalacsonyabb $0.000121 volt. Az árváltozás mértéke -30.67% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) ODOR további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) The Odor -17.79% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $0 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) ODOR esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) The Odor (ODOR) árelőrejelzési modul? A(z) The Odor árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) ODOR lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) The Odor következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) ODOR tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) The Odor árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) ODOR jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) ODOR lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) The Odor jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) ODOR árelőrejelzés?

ODOR Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK): Érdemes most befektetni a következőbe: ODOR? Az előrejelzéseid szerint a(z) ODOR -- árat érhet el ekkorra: undefined , így megfontolásra érdemes token. Mi a(z) ODOR árelőrejelzése a következő hónapra? A(z) The Odor (ODOR) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett ODOR ár -- összeget érhet el ekkor: undefined . Mennyibe fog kerülni 1 ODOR 2026-ban? 1 The Odor (ODOR) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) ODOR 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: -- . Mi a(z) ODOR előre jelzett ára 2027-ben? A(z) The Odor (ODOR) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 ODOR 2027-ig. Mi a(z) ODOR becsült árcélja 2028-ban? Az árelőrejelzésed szerint a(z) The Odor (ODOR) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban. Mi a(z) ODOR becsült árcélja 2029-ben? Az árelőrejelzésed szerint a(z) The Odor (ODOR) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben. Mennyibe fog kerülni 1 ODOR 2030-ban? 1 The Odor (ODOR) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) ODOR 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: -- . Mi a(z) ODOR árelőrejelzése 2040-re? A(z) The Odor (ODOR) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 ODOR 2040-ig. Regisztráljon most