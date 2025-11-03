the mascot of crypto (CANDLE) árelőrejelzés (USD)

A(z) the mascot of crypto árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) CANDLE a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) the mascot of crypto árát
%

*Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul.

the mascot of crypto árfolyam előrejelzés
--
----
0.00%
USD
Tényleges
Előrejelzés
Utolsó frissítés: 2025-11-03 22:15:53 (UTC+8)

the mascot of crypto árelőrejelzése 2025-2050 USD

the mascot of crypto (CANDLE) árelőrejelzés 2025-ben (idén)

Az előrejelzésed alapján a(z) the mascot of crypto ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.000005.

the mascot of crypto (CANDLE) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre)

Az előrejelzésed alapján a(z) the mascot of crypto ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.000005.

the mascot of crypto (CANDLE) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) CANDLE 2027-re jelzett ára $ 0.000005 10.25% növekedési aránnyal.

the mascot of crypto (CANDLE) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) CANDLE 2028-ra jelzett ára $ 0.000006 15.76% növekedési aránnyal.

the mascot of crypto (CANDLE) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) CANDLE 2029-es célára $ 0.000006 21.55% növekedési aránnyal.

the mascot of crypto (CANDLE) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) CANDLE 2030-as célára $ 0.000006 27.63% növekedési aránnyal.

the mascot of crypto (CANDLE) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva)

A(z) the mascot of crypto ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.000011.

the mascot of crypto (CANDLE) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva)

A(z) the mascot of crypto ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.000018.

Év
Ár
Növekedés
  • 2025
    $ 0.000005
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000005
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000005
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000006
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000006
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000006
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000007
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000007
    40.71%
Év
Ár
Növekedés
  • 2033
    $ 0.000007
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000008
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000008
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000009
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000009
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000010
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000010
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000011
    107.89%
Továbbiak megjelenítése

A(z) the mascot of crypto rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül

Dátum
Árelőrejelzés
Növekedés
  • November 3, 2025(Ma)
    $ 0.000005
    0.00%
  • November 4, 2025(Holnap)
    $ 0.000005
    0.01%
  • November 10, 2025(E hét)
    $ 0.000005
    0.10%
  • December 3, 2025(30 nap)
    $ 0.000005
    0.41%
the mascot of crypto (CANDLE) árelőrejelzése ma

A(z) CANDLE előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.000005. Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról.

the mascot of crypto (CANDLE) árelőrejelzése holnap

November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) CANDLE árelőrejelzése 5%-os éves növekedési inputot számolva $0.000005. Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan.

the mascot of crypto (CANDLE) árelőrejelzés ezen a héten

November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) CANDLE árelőrejelzése 5%-os éves növekedési aránnyal számolva $0.000005. Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről.

the mascot of crypto (CANDLE) 30 napos árelőrejelzés

Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) CANDLE előrejelzett ára $0.000005. Ez az előrejelzés 5%-os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális the mascot of crypto árstatisztikák

--
----

--

$ 5.34K
$ 5.34K$ 5.34K

998.71M
998.71M 998.71M

--
----

--

A legfrissebb CANDLE ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel.
Továbbá a(z) CANDLE 998.71M keringésben lévő tokenszámmal és $ 5.34K teljes piaci kapitalizációval rendelkezik.

the mascot of crypto Korábbi ár

A(z) the mascot of crypto élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) the mascot of crypto jelenlegi ára 0.000005USD. A(z) the mascot of crypto (CANDLE) forgalomban lévő kínálata 998.71M CANDLE, így piaci kapitalizációja $5,341.4.

Időszak
Változás(%)
Változás(USD)
Magas
Alacsony
  • 24 óra
    -4.88%
    $ 0
    $ 0.000005
    $ 0.000005
  • 7 nap
    -10.44%
    $ -0.000000
    $ 0.000008
    $ 0.000005
  • 30 nap
    -31.09%
    $ -0.000001
    $ 0.000008
    $ 0.000005
24 órás teljesítmény

Az elmúlt 24 órában a(z) the mascot of crypto árfolyama $0 értékben változott, ami -4.88%-os értékváltozást tükröz.

7 napos teljesítmény

Az elmúlt 7 napban a(z) the mascot of crypto legmagasabb kereskedési értéke $0.000008, míg a legalacsonyabb $0.000005 volt. Az árváltozás mértéke -10.44% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) CANDLE további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon.

30 napos teljesítmény

Az elmúlt hónapban a(z) the mascot of crypto -31.09%-os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.000001 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) CANDLE esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) the mascot of crypto (CANDLE) árelőrejelzési modul?

A(z) the mascot of crypto árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) CANDLE lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére.

1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet

Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) the mascot of crypto következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat.

2. Számítsd ki a jövőbeli árat

Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) CANDLE tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával.

3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket

Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) the mascot of crypto árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát.

4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés

A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) CANDLE jövőjét.

Technikai mutatók az árelőrejelzéshez

Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak:

Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba.

Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása.

Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) CANDLE lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e.

Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) the mascot of crypto jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) CANDLE árelőrejelzés?

CANDLE Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK):

Érdemes most befektetni a következőbe: CANDLE?
Az előrejelzéseid szerint a(z) CANDLE -- árat érhet el ekkorra: undefined, így megfontolásra érdemes token.
Mi a(z) CANDLE árelőrejelzése a következő hónapra?
A(z) the mascot of crypto (CANDLE) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett CANDLE ár -- összeget érhet el ekkor: undefined.
Mennyibe fog kerülni 1 CANDLE 2026-ban?
1 the mascot of crypto (CANDLE) ára ma --. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) CANDLE 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: --.
Mi a(z) CANDLE előre jelzett ára 2027-ben?
A(z) the mascot of crypto (CANDLE) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 CANDLE 2027-ig.
Mi a(z) CANDLE becsült árcélja 2028-ban?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) the mascot of crypto (CANDLE) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban.
Mi a(z) CANDLE becsült árcélja 2029-ben?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) the mascot of crypto (CANDLE) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben.
Mennyibe fog kerülni 1 CANDLE 2030-ban?
1 the mascot of crypto (CANDLE) ára ma --. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) CANDLE 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: --.
Mi a(z) CANDLE árelőrejelzése 2040-re?
A(z) the mascot of crypto (CANDLE) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 CANDLE 2040-ig.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 22:15:53 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptográfiai ár-előrejelzési oldalainkon közzétett tartalom a MEXC-felhasználóktól és/vagy más harmadik féltől származó információkon és visszajelzéseken alapul. „Ahogy van” alapon, kizárólag tájékoztatási és szemléltetési célokat szolgál, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. Fontos megjegyezni, hogy a bemutatott árelőrejelzések nem biztos, hogy pontosak, és nem lehet ezeket ekként kezelni. A jövőbeli árak jelentősen eltérhetnek a bemutatott előrejelzésektől, ezért nem szabad rájuk hagyatkozni a befektetési döntéseknél.

Továbbá, ez a tartalom nem értelmezhető pénzügyi tanácsként, és nem is arra irányul, hogy egy adott termék vagy szolgáltatás megvételét javasolja. A MEXC semmilyen módon nem vállal felelősséget veled szemben semmilyen veszteségért, melyet a kriptovaluta árelőrejelzési oldalainkon közzétett tartalom hivatkozása, használata és/vagy arra való támaszkodása eredményezhet. Fontos tudni, hogy a digitális eszközök ára magas piaci kockázatnak és áringadozásnak van kitéve. A befektetés értéke csökkenhet és nőhet is, és nincs garancia arra, hogy visszakapd az eredetileg befektetett összeget. Végső soron kizárólag Te felelsz a befektetési döntésekért, és a MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. Ne feledd, hogy a múltbeli hozam nem megbízható előrejelzője a jövőbeli hozamnak. Csak olyan termékekbe fektess be, melyeket ismersz, és megérted a kapcsolódó kockázatokat. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetési döntés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval.