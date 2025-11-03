The First Play (1ST) árelőrejelzés (USD)

The First Play (1ST) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) The First Play ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.000005. The First Play (1ST) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) The First Play ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.000005. The First Play (1ST) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) 1ST 2027-re jelzett ára $ 0.000006 10.25% növekedési aránnyal. The First Play (1ST) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) 1ST 2028-ra jelzett ára $ 0.000006 15.76% növekedési aránnyal. The First Play (1ST) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) 1ST 2029-es célára $ 0.000006 21.55% növekedési aránnyal. The First Play (1ST) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) 1ST 2030-as célára $ 0.000007 27.63% növekedési aránnyal. The First Play (1ST) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) The First Play ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.000011. The First Play (1ST) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) The First Play ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.000018.

2040 $ 0.000011 107.89% Továbbiak megjelenítése A(z) The First Play rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül Dátum Árelőrejelzés Növekedés November 3, 2025(Ma) $ 0.000005 0.00%

A(z) The First Play rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül Dátum Árelőrejelzés Növekedés November 3, 2025(Ma) $ 0.000005 0.00%
November 4, 2025(Holnap) $ 0.000005 0.01%
November 10, 2025(E hét) $ 0.000005 0.10%
December 3, 2025(30 nap) $ 0.000005 0.41% The First Play (1ST) árelőrejelzése ma A(z) 1ST előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.000005 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. The First Play (1ST) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) 1ST árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $0.000005 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. The First Play (1ST) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) 1ST árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $0.000005 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. The First Play (1ST) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) 1ST előrejelzett ára $0.000005 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális The First Play árstatisztikák Jelenlegi ár ---- -- Árváltozás (24 óra) -- Piaci plafon $ 5.51K$ 5.51K $ 5.51K Forgalomban lévő készlet 999.43M 999.43M 999.43M Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- A legfrissebb 1ST ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) 1ST 999.43M keringésben lévő tokenszámmal és $ 5.51K teljes piaci kapitalizációval rendelkezik. Élő 1ST ár megtekintése

The First Play Korábbi ár A(z) The First Play élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) The First Play jelenlegi ára 0.000005USD. A(z) The First Play (1ST) forgalomban lévő kínálata 999.43M 1ST , így piaci kapitalizációja $5,510.37 . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 nap -22.46% $ -0.000001 $ 0.000012 $ 0.000005

30 nap -62.19% $ -0.000003 $ 0.000012 $ 0.000005 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) The First Play árfolyama $0 értékben változott, ami 0.00% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) The First Play legmagasabb kereskedési értéke $0.000012 , míg a legalacsonyabb $0.000005 volt. Az árváltozás mértéke -22.46% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) 1ST további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) The First Play -62.19% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.000003 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) 1ST esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) The First Play (1ST) árelőrejelzési modul? A(z) The First Play árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) 1ST lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) The First Play következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) 1ST tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) The First Play árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) 1ST jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) 1ST lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) The First Play jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) 1ST árelőrejelzés?

1ST Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK): Érdemes most befektetni a következőbe: 1ST? Az előrejelzéseid szerint a(z) 1ST -- árat érhet el ekkorra: undefined , így megfontolásra érdemes token. Mi a(z) 1ST árelőrejelzése a következő hónapra? A(z) The First Play (1ST) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett 1ST ár -- összeget érhet el ekkor: undefined . Mennyibe fog kerülni 1 1ST 2026-ban? 1 The First Play (1ST) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) 1ST 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: -- . Mi a(z) 1ST előre jelzett ára 2027-ben? A(z) The First Play (1ST) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 1ST 2027-ig. Mi a(z) 1ST becsült árcélja 2028-ban? Az árelőrejelzésed szerint a(z) The First Play (1ST) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban. Mi a(z) 1ST becsült árcélja 2029-ben? Az árelőrejelzésed szerint a(z) The First Play (1ST) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben. Mennyibe fog kerülni 1 1ST 2030-ban? 1 The First Play (1ST) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) 1ST 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: -- . Mi a(z) 1ST árelőrejelzése 2040-re? A(z) The First Play (1ST) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 1ST 2040-ig.