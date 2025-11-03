The Bitcoin Mascot (BITTY) árelőrejelzés (USD)

2026 $ 0.002853 5.00%

2027 $ 0.002995 10.25%

2028 $ 0.003145 15.76%

2029 $ 0.003302 21.55%

2030 $ 0.003468 27.63%

2031 $ 0.003641 34.01%

2032 $ 0.003823 40.71% Év Ár Növekedés 2033 $ 0.004014 47.75%

2034 $ 0.004215 55.13%

2035 $ 0.004426 62.89%

2036 $ 0.004647 71.03%

2037 $ 0.004879 79.59%

2038 $ 0.005123 88.56%

2039 $ 0.005380 97.99%

2040 $ 0.005649 107.89% Továbbiak megjelenítése A(z) The Bitcoin Mascot rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül Dátum Árelőrejelzés Növekedés November 3, 2025(Ma) $ 0.002717 0.00%

November 4, 2025(Holnap) $ 0.002717 0.01%

November 10, 2025(E hét) $ 0.002719 0.10%

Aktuális The Bitcoin Mascot árstatisztikák Jelenlegi ár ---- -- Árváltozás (24 óra) -- Piaci plafon $ 2.73M$ 2.73M $ 2.73M Forgalomban lévő készlet 999.35M 999.35M 999.35M Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- A legfrissebb BITTY ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) BITTY 999.35M keringésben lévő tokenszámmal és $ 2.73M teljes piaci kapitalizációval rendelkezik. Élő BITTY ár megtekintése

The Bitcoin Mascot Korábbi ár A(z) The Bitcoin Mascot élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) The Bitcoin Mascot jelenlegi ára 0.002717USD. A(z) The Bitcoin Mascot (BITTY) forgalomban lévő kínálata 999.35M BITTY , így piaci kapitalizációja $2,730,057 . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra -9.20% $ -0.000275 $ 0.003085 $ 0.002633

7 nap -22.45% $ -0.000610 $ 0.008139 $ 0.002656

30 nap -63.89% $ -0.001736 $ 0.008139 $ 0.002656 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) The Bitcoin Mascot árfolyama $-0.000275 értékben változott, ami -9.20% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) The Bitcoin Mascot legmagasabb kereskedési értéke $0.008139 , míg a legalacsonyabb $0.002656 volt. Az árváltozás mértéke -22.45% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) BITTY további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) The Bitcoin Mascot -63.89% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.001736 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) BITTY esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) The Bitcoin Mascot (BITTY) árelőrejelzési modul? A(z) The Bitcoin Mascot árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) BITTY lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) The Bitcoin Mascot következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) BITTY tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) The Bitcoin Mascot árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) BITTY jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) BITTY lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) The Bitcoin Mascot jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) BITTY árelőrejelzés?

BITTY Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

