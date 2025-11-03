Tharwa USD (THUSD) árelőrejelzés (USD)

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Tharwa USD árát % Kiszámítás *Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul. -- -- -- 0.00% USD Tényleges Előrejelzés Tharwa USD árelőrejelzése 2025-2050 USD Tharwa USD (THUSD) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) Tharwa USD ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.999234. Tharwa USD (THUSD) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) Tharwa USD ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 1.0491. Tharwa USD (THUSD) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) THUSD 2027-re jelzett ára $ 1.1016 10.25% növekedési aránnyal. Tharwa USD (THUSD) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) THUSD 2028-ra jelzett ára $ 1.1567 15.76% növekedési aránnyal. Tharwa USD (THUSD) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) THUSD 2029-es célára $ 1.2145 21.55% növekedési aránnyal. Tharwa USD (THUSD) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) THUSD 2030-as célára $ 1.2753 27.63% növekedési aránnyal. Tharwa USD (THUSD) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) Tharwa USD ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 2.0773. Tharwa USD (THUSD) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) Tharwa USD ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 3.3837. Év Ár Növekedés 2025 $ 0.999234 0.00%

2040 $ 2.0773 107.89%

December 3, 2025(30 nap) $ 1.0033 0.41% Tharwa USD (THUSD) árelőrejelzése ma A(z) THUSD előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.999234 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. Tharwa USD (THUSD) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) THUSD árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $0.999370 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. Tharwa USD (THUSD) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) THUSD árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $1.0001 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. Tharwa USD (THUSD) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) THUSD előrejelzett ára $1.0033 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Tharwa USD árstatisztikák Jelenlegi ár ---- -- Árváltozás (24 óra) -- Piaci plafon $ 687.35K$ 687.35K $ 687.35K Forgalomban lévő készlet 687.88K 687.88K 687.88K Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- A legfrissebb THUSD ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) THUSD 687.88K keringésben lévő tokenszámmal és $ 687.35K teljes piaci kapitalizációval rendelkezik. Élő THUSD ár megtekintése

Tharwa USD Korábbi ár A(z) Tharwa USD élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Tharwa USD jelenlegi ára 0.999234USD. A(z) Tharwa USD (THUSD) forgalomban lévő kínálata 687.88K THUSD , így piaci kapitalizációja $687,349 . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra 0.07% $ 0.000668 $ 1.004 $ 0.995807

7 nap -0.02% $ -0.000288 $ 1.0022 $ 0.996763

30 nap -0.19% $ -0.001956 $ 1.0022 $ 0.996763 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) Tharwa USD árfolyama $0.000668 értékben változott, ami 0.07% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) Tharwa USD legmagasabb kereskedési értéke $1.0022 , míg a legalacsonyabb $0.996763 volt. Az árváltozás mértéke -0.02% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) THUSD további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) Tharwa USD -0.19% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.001956 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) THUSD esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Tharwa USD (THUSD) árelőrejelzési modul? A(z) Tharwa USD árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) THUSD lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Tharwa USD következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) THUSD tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Tharwa USD árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) THUSD jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) THUSD lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Tharwa USD jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) THUSD árelőrejelzés?

THUSD Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

