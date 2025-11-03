Taoillium (SN109) árelőrejelzés (USD)

A(z) Taoillium árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) SN109 a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Taoillium árát % Kiszámítás *Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul. -- -- -- 0.00% USD Tényleges Előrejelzés Taoillium árelőrejelzése 2025-2050 USD Taoillium (SN109) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) Taoillium ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.924159. Taoillium (SN109) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) Taoillium ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.970366. Taoillium (SN109) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) SN109 2027-re jelzett ára $ 1.0188 10.25% növekedési aránnyal. Taoillium (SN109) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) SN109 2028-ra jelzett ára $ 1.0698 15.76% növekedési aránnyal. Taoillium (SN109) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) SN109 2029-es célára $ 1.1233 21.55% növekedési aránnyal. Taoillium (SN109) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) SN109 2030-as célára $ 1.1794 27.63% növekedési aránnyal. Taoillium (SN109) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) Taoillium ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 1.9212. Taoillium (SN109) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) Taoillium ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 3.1295. Év Ár Növekedés 2025 $ 0.924159 0.00%

2026 $ 0.970366 5.00%

2027 $ 1.0188 10.25%

2028 $ 1.0698 15.76%

2029 $ 1.1233 21.55%

2030 $ 1.1794 27.63%

2031 $ 1.2384 34.01%

2032 $ 1.3003 40.71% Év Ár Növekedés 2033 $ 1.3654 47.75%

2034 $ 1.4336 55.13%

2035 $ 1.5053 62.89%

2036 $ 1.5806 71.03%

2037 $ 1.6596 79.59%

2038 $ 1.7426 88.56%

2039 $ 1.8297 97.99%

2040 $ 1.9212 107.89% Továbbiak megjelenítése A(z) Taoillium rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül Dátum Árelőrejelzés Növekedés November 3, 2025(Ma) $ 0.924159 0.00%

November 4, 2025(Holnap) $ 0.924285 0.01%

November 10, 2025(E hét) $ 0.925045 0.10%

December 3, 2025(30 nap) $ 0.927956 0.41% Taoillium (SN109) árelőrejelzése ma A(z) SN109 előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.924159 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. Taoillium (SN109) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) SN109 árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $0.924285 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. Taoillium (SN109) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) SN109 árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $0.925045 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. Taoillium (SN109) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) SN109 előrejelzett ára $0.927956 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Taoillium árstatisztikák Jelenlegi ár ---- -- Árváltozás (24 óra) -- Piaci plafon $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Forgalomban lévő készlet 1.34M 1.34M 1.34M Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- A legfrissebb SN109 ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) SN109 1.34M keringésben lévő tokenszámmal és $ 1.22M teljes piaci kapitalizációval rendelkezik. Élő SN109 ár megtekintése

Taoillium Korábbi ár A(z) Taoillium élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Taoillium jelenlegi ára 0.924159USD. A(z) Taoillium (SN109) forgalomban lévő kínálata 1.34M SN109 , így piaci kapitalizációja $1,222,519 . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra -4.41% $ -0.042685 $ 0.967768 $ 0.877125

7 nap 17.82% $ 0.164659 $ 1.0130 $ 0.498084

30 nap 83.61% $ 0.772648 $ 1.0130 $ 0.498084 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) Taoillium árfolyama $-0.042685 értékben változott, ami -4.41% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) Taoillium legmagasabb kereskedési értéke $1.0130 , míg a legalacsonyabb $0.498084 volt. Az árváltozás mértéke 17.82% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) SN109 további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) Taoillium 83.61% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $0.772648 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) SN109 esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Taoillium (SN109) árelőrejelzési modul? A(z) Taoillium árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) SN109 lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Taoillium következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) SN109 tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Taoillium árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) SN109 jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) SN109 lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Taoillium jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) SN109 árelőrejelzés?

SN109 Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

