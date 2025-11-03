Synthetix sUSD (SUSD) árelőrejelzés (USD)

A(z) Synthetix sUSD árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) SUSD a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Synthetix sUSD árelőrejelzése 2025-2050 USD Synthetix sUSD (SUSD) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) Synthetix sUSD ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.981581. Synthetix sUSD (SUSD) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) Synthetix sUSD ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 1.0306. Synthetix sUSD (SUSD) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) SUSD 2027-re jelzett ára $ 1.0821 10.25% növekedési aránnyal. Synthetix sUSD (SUSD) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) SUSD 2028-ra jelzett ára $ 1.1363 15.76% növekedési aránnyal. Synthetix sUSD (SUSD) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) SUSD 2029-es célára $ 1.1931 21.55% növekedési aránnyal. Synthetix sUSD (SUSD) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) SUSD 2030-as célára $ 1.2527 27.63% növekedési aránnyal. Synthetix sUSD (SUSD) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) Synthetix sUSD ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 2.0406. Synthetix sUSD (SUSD) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) Synthetix sUSD ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 3.3239.

2026 $ 1.0306 5.00%

2027 $ 1.0821 10.25%

2028 $ 1.1363 15.76%

2029 $ 1.1931 21.55%

2030 $ 1.2527 27.63%

2031 $ 1.3154 34.01%

2032 $ 1.3811 40.71% Év Ár Növekedés 2033 $ 1.4502 47.75%

2034 $ 1.5227 55.13%

2035 $ 1.5988 62.89%

2036 $ 1.6788 71.03%

2037 $ 1.7627 79.59%

2038 $ 1.8509 88.56%

2039 $ 1.9434 97.99%

2040 $ 2.0406 107.89% Továbbiak megjelenítése A(z) Synthetix sUSD rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül Dátum Árelőrejelzés Növekedés November 3, 2025(Ma) $ 0.981581 0.00%

November 4, 2025(Holnap) $ 0.981715 0.01%

November 10, 2025(E hét) $ 0.982522 0.10%

December 3, 2025(30 nap) $ 0.985614 0.41% Synthetix sUSD (SUSD) árelőrejelzése ma A(z) SUSD előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.981581 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. Synthetix sUSD (SUSD) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) SUSD árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $0.981715 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. Synthetix sUSD (SUSD) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) SUSD árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $0.982522 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. Synthetix sUSD (SUSD) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) SUSD előrejelzett ára $0.985614 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Synthetix sUSD árstatisztikák
Piaci plafon $ 42.91M
Forgalomban lévő készlet 43.74M
Továbbá a(z) SUSD 43.74M keringésben lévő tokenszámmal és $ 42.91M teljes piaci kapitalizációval rendelkezik.

Synthetix sUSD Korábbi ár A(z) Synthetix sUSD élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Synthetix sUSD jelenlegi ára 0.981581USD. A(z) Synthetix sUSD (SUSD) forgalomban lévő kínálata 43.74M SUSD , így piaci kapitalizációja $42,913,025 . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra -0.74% $ -0.007375 $ 0.994616 $ 0.979614

7 nap -0.86% $ -0.008488 $ 0.994858 $ 0.980283

30 nap -1.30% $ -0.012789 $ 0.994858 $ 0.980283 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) Synthetix sUSD árfolyama $-0.007375 értékben változott, ami -0.74% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) Synthetix sUSD legmagasabb kereskedési értéke $0.994858 , míg a legalacsonyabb $0.980283 volt. Az árváltozás mértéke -0.86% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) SUSD további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) Synthetix sUSD -1.30% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.012789 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) SUSD esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Synthetix sUSD (SUSD) árelőrejelzési modul? A(z) Synthetix sUSD árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) SUSD lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Synthetix sUSD következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) SUSD tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Synthetix sUSD árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) SUSD jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) SUSD lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Synthetix sUSD jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) SUSD árelőrejelzés?

SUSD Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

