Syncoin (SNC) árelőrejelzés (USD)

A(z) Syncoin árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) SNC a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

SNC vásárlása

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Syncoin árát % Kiszámítás *Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul. -- -- -- 0.00% USD Tényleges Előrejelzés Syncoin árelőrejelzése 2025-2050 USD Syncoin (SNC) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) Syncoin ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 29.03. Syncoin (SNC) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) Syncoin ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 30.4815. Syncoin (SNC) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) SNC 2027-re jelzett ára $ 32.0055 10.25% növekedési aránnyal. Syncoin (SNC) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) SNC 2028-ra jelzett ára $ 33.6058 15.76% növekedési aránnyal. Syncoin (SNC) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) SNC 2029-es célára $ 35.2861 21.55% növekedési aránnyal. Syncoin (SNC) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) SNC 2030-as célára $ 37.0504 27.63% növekedési aránnyal. Syncoin (SNC) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) Syncoin ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 60.3512. Syncoin (SNC) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) Syncoin ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 98.3058. Év Ár Növekedés 2025 $ 29.03 0.00%

2026 $ 30.4815 5.00%

2027 $ 32.0055 10.25%

2028 $ 33.6058 15.76%

2029 $ 35.2861 21.55%

2030 $ 37.0504 27.63%

2031 $ 38.9029 34.01%

2032 $ 40.8481 40.71% Év Ár Növekedés 2033 $ 42.8905 47.75%

2034 $ 45.0350 55.13%

2035 $ 47.2868 62.89%

2036 $ 49.6511 71.03%

2037 $ 52.1337 79.59%

2038 $ 54.7403 88.56%

2039 $ 57.4774 97.99%

2040 $ 60.3512 107.89% Továbbiak megjelenítése A(z) Syncoin rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül Dátum Árelőrejelzés Növekedés November 3, 2025(Ma) $ 29.03 0.00%

November 4, 2025(Holnap) $ 29.0339 0.01%

November 10, 2025(E hét) $ 29.0578 0.10%

December 3, 2025(30 nap) $ 29.1493 0.41% Syncoin (SNC) árelőrejelzése ma A(z) SNC előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $29.03 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. Syncoin (SNC) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) SNC árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $29.0339 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. Syncoin (SNC) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) SNC árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $29.0578 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. Syncoin (SNC) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) SNC előrejelzett ára $29.1493 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Syncoin árstatisztikák Jelenlegi ár ---- -- Árváltozás (24 óra) -- Piaci plafon $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M Forgalomban lévő készlet 40.70K 40.70K 40.70K Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- A legfrissebb SNC ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) SNC 40.70K keringésben lévő tokenszámmal és $ 1.18M teljes piaci kapitalizációval rendelkezik. Élő SNC ár megtekintése

Syncoin Korábbi ár A(z) Syncoin élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Syncoin jelenlegi ára 29.03USD. A(z) Syncoin (SNC) forgalomban lévő kínálata 40.70K SNC , így piaci kapitalizációja $1,182,375 . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra -3.15% $ -0.944700 $ 30.05 $ 28.89

7 nap 0.26% $ 0.076793 $ 30.8263 $ 28.8921

30 nap -5.90% $ -1.7128 $ 30.8263 $ 28.8921 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) Syncoin árfolyama $-0.944700 értékben változott, ami -3.15% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) Syncoin legmagasabb kereskedési értéke $30.8263 , míg a legalacsonyabb $28.8921 volt. Az árváltozás mértéke 0.26% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) SNC további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) Syncoin -5.90% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $-1.7128 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) SNC esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Syncoin (SNC) árelőrejelzési modul? A(z) Syncoin árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) SNC lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Syncoin következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) SNC tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Syncoin árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) SNC jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) SNC lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Syncoin jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) SNC árelőrejelzés?

SNC Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK): Érdemes most befektetni a következőbe: SNC? Az előrejelzéseid szerint a(z) SNC -- árat érhet el ekkorra: undefined , így megfontolásra érdemes token. Mi a(z) SNC árelőrejelzése a következő hónapra? A(z) Syncoin (SNC) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett SNC ár -- összeget érhet el ekkor: undefined . Mennyibe fog kerülni 1 SNC 2026-ban? 1 Syncoin (SNC) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) SNC 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: -- . Mi a(z) SNC előre jelzett ára 2027-ben? A(z) Syncoin (SNC) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 SNC 2027-ig. Mi a(z) SNC becsült árcélja 2028-ban? Az árelőrejelzésed szerint a(z) Syncoin (SNC) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban. Mi a(z) SNC becsült árcélja 2029-ben? Az árelőrejelzésed szerint a(z) Syncoin (SNC) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben. Mennyibe fog kerülni 1 SNC 2030-ban? 1 Syncoin (SNC) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) SNC 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: -- . Mi a(z) SNC árelőrejelzése 2040-re? A(z) Syncoin (SNC) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 SNC 2040-ig. Regisztráljon most