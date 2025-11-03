Suzaku Token (SUZ) árelőrejelzés (USD)

A(z) Suzaku Token árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) SUZ a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Suzaku Token árát
%

*Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul.

Suzaku Token árfolyam előrejelzés
Suzaku Token árelőrejelzése 2025-2050 USD

Suzaku Token (SUZ) árelőrejelzés 2025-ben (idén)

Az előrejelzésed alapján a(z) Suzaku Token ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.046338.

Suzaku Token (SUZ) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre)

Az előrejelzésed alapján a(z) Suzaku Token ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.048655.

Suzaku Token (SUZ) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) SUZ 2027-re jelzett ára $ 0.051088 10.25% növekedési aránnyal.

Suzaku Token (SUZ) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) SUZ 2028-ra jelzett ára $ 0.053642 15.76% növekedési aránnyal.

Suzaku Token (SUZ) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) SUZ 2029-es célára $ 0.056324 21.55% növekedési aránnyal.

Suzaku Token (SUZ) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) SUZ 2030-as célára $ 0.059140 27.63% növekedési aránnyal.

Suzaku Token (SUZ) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva)

A(z) Suzaku Token ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.096334.

Suzaku Token (SUZ) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva)

A(z) Suzaku Token ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.156918.

Év
Ár
Növekedés
  • 2025
    $ 0.046338
    0.00%
  • 2026
    $ 0.048655
    5.00%
  • 2027
    $ 0.051088
    10.25%
  • 2028
    $ 0.053642
    15.76%
  • 2029
    $ 0.056324
    21.55%
  • 2030
    $ 0.059140
    27.63%
  • 2031
    $ 0.062097
    34.01%
  • 2032
    $ 0.065202
    40.71%
Év
Ár
Növekedés
  • 2033
    $ 0.068462
    47.75%
  • 2034
    $ 0.071886
    55.13%
  • 2035
    $ 0.075480
    62.89%
  • 2036
    $ 0.079254
    71.03%
  • 2037
    $ 0.083217
    79.59%
  • 2038
    $ 0.087378
    88.56%
  • 2039
    $ 0.091746
    97.99%
  • 2040
    $ 0.096334
    107.89%
Továbbiak megjelenítése

A(z) Suzaku Token rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül

Dátum
Árelőrejelzés
Növekedés
  • November 3, 2025(Ma)
    $ 0.046338
    0.00%
  • November 4, 2025(Holnap)
    $ 0.046344
    0.01%
  • November 10, 2025(E hét)
    $ 0.046382
    0.10%
  • December 3, 2025(30 nap)
    $ 0.046528
    0.41%
Suzaku Token (SUZ) árelőrejelzése ma

A(z) SUZ előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.046338. Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról.

Suzaku Token (SUZ) árelőrejelzése holnap

November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) SUZ árelőrejelzése 5%-os éves növekedési inputot számolva $0.046344. Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan.

Suzaku Token (SUZ) árelőrejelzés ezen a héten

November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) SUZ árelőrejelzése 5%-os éves növekedési aránnyal számolva $0.046382. Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről.

Suzaku Token (SUZ) 30 napos árelőrejelzés

Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) SUZ előrejelzett ára $0.046528. Ez az előrejelzés 5%-os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Suzaku Token árstatisztikák

--
----

--

$ 1.34M
$ 1.34M$ 1.34M

28.87M
28.87M 28.87M

--
----

--

A legfrissebb SUZ ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel.
Továbbá a(z) SUZ 28.87M keringésben lévő tokenszámmal és $ 1.34M teljes piaci kapitalizációval rendelkezik.

Suzaku Token Korábbi ár

A(z) Suzaku Token élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Suzaku Token jelenlegi ára 0.046338USD. A(z) Suzaku Token (SUZ) forgalomban lévő kínálata 28.87M SUZ, így piaci kapitalizációja $1,335,393.

Időszak
Változás(%)
Változás(USD)
Magas
Alacsony
  • 24 óra
    -8.31%
    $ -0.004201
    $ 0.05155
    $ 0.045902
  • 7 nap
    -7.89%
    $ -0.003657
    $ 0.082748
    $ 0.048119
  • 30 nap
    -43.96%
    $ -0.020371
    $ 0.082748
    $ 0.048119
24 órás teljesítmény

Az elmúlt 24 órában a(z) Suzaku Token árfolyama $-0.004201 értékben változott, ami -8.31%-os értékváltozást tükröz.

7 napos teljesítmény

Az elmúlt 7 napban a(z) Suzaku Token legmagasabb kereskedési értéke $0.082748, míg a legalacsonyabb $0.048119 volt. Az árváltozás mértéke -7.89% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) SUZ további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon.

30 napos teljesítmény

Az elmúlt hónapban a(z) Suzaku Token -43.96%-os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.020371 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) SUZ esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Suzaku Token (SUZ) árelőrejelzési modul?

A(z) Suzaku Token árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) SUZ lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére.

1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet

Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Suzaku Token következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat.

2. Számítsd ki a jövőbeli árat

Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) SUZ tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával.

3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket

Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Suzaku Token árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát.

4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés

A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) SUZ jövőjét.

Technikai mutatók az árelőrejelzéshez

Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak:

Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba.

Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása.

Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) SUZ lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e.

Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Suzaku Token jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) SUZ árelőrejelzés?

SUZ Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK):

Érdemes most befektetni a következőbe: SUZ?
Az előrejelzéseid szerint a(z) SUZ -- árat érhet el ekkorra: undefined, így megfontolásra érdemes token.
Mi a(z) SUZ árelőrejelzése a következő hónapra?
A(z) Suzaku Token (SUZ) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett SUZ ár -- összeget érhet el ekkor: undefined.
Mennyibe fog kerülni 1 SUZ 2026-ban?
1 Suzaku Token (SUZ) ára ma --. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) SUZ 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: --.
Mi a(z) SUZ előre jelzett ára 2027-ben?
A(z) Suzaku Token (SUZ) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 SUZ 2027-ig.
Mi a(z) SUZ becsült árcélja 2028-ban?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Suzaku Token (SUZ) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban.
Mi a(z) SUZ becsült árcélja 2029-ben?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Suzaku Token (SUZ) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben.
Mennyibe fog kerülni 1 SUZ 2030-ban?
1 Suzaku Token (SUZ) ára ma --. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) SUZ 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: --.
Mi a(z) SUZ árelőrejelzése 2040-re?
A(z) Suzaku Token (SUZ) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 SUZ 2040-ig.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 19:05:53 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptográfiai ár-előrejelzési oldalainkon közzétett tartalom a MEXC-felhasználóktól és/vagy más harmadik féltől származó információkon és visszajelzéseken alapul. „Ahogy van” alapon, kizárólag tájékoztatási és szemléltetési célokat szolgál, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. Fontos megjegyezni, hogy a bemutatott árelőrejelzések nem biztos, hogy pontosak, és nem lehet ezeket ekként kezelni. A jövőbeli árak jelentősen eltérhetnek a bemutatott előrejelzésektől, ezért nem szabad rájuk hagyatkozni a befektetési döntéseknél.

Továbbá, ez a tartalom nem értelmezhető pénzügyi tanácsként, és nem is arra irányul, hogy egy adott termék vagy szolgáltatás megvételét javasolja. A MEXC semmilyen módon nem vállal felelősséget veled szemben semmilyen veszteségért, melyet a kriptovaluta árelőrejelzési oldalainkon közzétett tartalom hivatkozása, használata és/vagy arra való támaszkodása eredményezhet. Fontos tudni, hogy a digitális eszközök ára magas piaci kockázatnak és áringadozásnak van kitéve. A befektetés értéke csökkenhet és nőhet is, és nincs garancia arra, hogy visszakapd az eredetileg befektetett összeget. Végső soron kizárólag Te felelsz a befektetési döntésekért, és a MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. Ne feledd, hogy a múltbeli hozam nem megbízható előrejelzője a jövőbeli hozamnak. Csak olyan termékekbe fektess be, melyeket ismersz, és megérted a kapcsolódó kockázatokat. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetési döntés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval.