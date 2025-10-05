Summer Point Token (SUMX) árelőrejelzés (USD)

A(z) Summer Point Token árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) SUMX a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

SUMX vásárlása

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Summer Point Token árát % Kiszámítás *Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul. -- -- -- 0.00% USD Tényleges Előrejelzés Summer Point Token árelőrejelzése 2025-2050 USD Summer Point Token (SUMX) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) Summer Point Token ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.011174. Summer Point Token (SUMX) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) Summer Point Token ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.011733. Summer Point Token (SUMX) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) SUMX 2027-re jelzett ára $ 0.012319 10.25% növekedési aránnyal. Summer Point Token (SUMX) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) SUMX 2028-ra jelzett ára $ 0.012935 15.76% növekedési aránnyal. Summer Point Token (SUMX) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) SUMX 2029-es célára $ 0.013582 21.55% növekedési aránnyal. Summer Point Token (SUMX) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) SUMX 2030-as célára $ 0.014261 27.63% növekedési aránnyal. Summer Point Token (SUMX) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) Summer Point Token ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.023231. Summer Point Token (SUMX) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) Summer Point Token ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.037841. Év Ár Növekedés 2025 $ 0.011174 0.00%

2026 $ 0.011733 5.00%

2027 $ 0.012319 10.25%

2028 $ 0.012935 15.76%

2029 $ 0.013582 21.55%

2030 $ 0.014261 27.63%

2031 $ 0.014975 34.01%

2032 $ 0.015723 40.71% Év Ár Növekedés 2033 $ 0.016509 47.75%

2034 $ 0.017335 55.13%

2035 $ 0.018202 62.89%

2036 $ 0.019112 71.03%

2037 $ 0.020067 79.59%

2038 $ 0.021071 88.56%

2039 $ 0.022124 97.99%

2040 $ 0.023231 107.89% Továbbiak megjelenítése A(z) Summer Point Token rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül Dátum Árelőrejelzés Növekedés October 5, 2025(Ma) $ 0.011174 0.00%

October 6, 2025(Holnap) $ 0.011176 0.01%

October 12, 2025(E hét) $ 0.011185 0.10%

November 4, 2025(30 nap) $ 0.011220 0.41% Summer Point Token (SUMX) árelőrejelzése ma A(z) SUMX előre jelzett ára October 5, 2025(Ma) napján $0.011174 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. Summer Point Token (SUMX) árelőrejelzése holnap October 6, 2025(Holnap) napjáig a(z) SUMX árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $0.011176 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. Summer Point Token (SUMX) árelőrejelzés ezen a héten October 12, 2025(E hét) napjáig a(z) SUMX árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $0.011185 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. Summer Point Token (SUMX) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) SUMX előrejelzett ára $0.011220 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Summer Point Token árstatisztikák Jelenlegi ár ---- -- Árváltozás (24 óra) -- Piaci plafon $ 10.06M$ 10.06M $ 10.06M Forgalomban lévő készlet 900.00M 900.00M 900.00M Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- A legfrissebb SUMX ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) SUMX 900.00M keringésben lévő tokenszámmal és $ 10.06M teljes piaci kapitalizációval rendelkezik. Élő SUMX ár megtekintése

Summer Point Token Korábbi ár A(z) Summer Point Token élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Summer Point Token jelenlegi ára 0.011174USD. A(z) Summer Point Token (SUMX) forgalomban lévő kínálata 900.00M SUMX , így piaci kapitalizációja $10,063,436 . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra 0.10% $ 0 $ 0.011315 $ 0.010957

7 nap 0.32% $ 0.000035 $ 0.012517 $ 0.010509

30 nap -3.25% $ -0.000364 $ 0.012517 $ 0.010509 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) Summer Point Token árfolyama $0 értékben változott, ami 0.10% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) Summer Point Token legmagasabb kereskedési értéke $0.012517 , míg a legalacsonyabb $0.010509 volt. Az árváltozás mértéke 0.32% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) SUMX további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) Summer Point Token -3.25% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.000364 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) SUMX esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Summer Point Token (SUMX) árelőrejelzési modul? A(z) Summer Point Token árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) SUMX lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Summer Point Token következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) SUMX tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Summer Point Token árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) SUMX jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) SUMX lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Summer Point Token jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) SUMX árelőrejelzés?

SUMX Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK): Érdemes most befektetni a következőbe: SUMX? Az előrejelzéseid szerint a(z) SUMX -- árat érhet el ekkorra: undefined , így megfontolásra érdemes token. Mi a(z) SUMX árelőrejelzése a következő hónapra? A(z) Summer Point Token (SUMX) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett SUMX ár -- összeget érhet el ekkor: undefined . Mennyibe fog kerülni 1 SUMX 2026-ban? 1 Summer Point Token (SUMX) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) SUMX 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: -- . Mi a(z) SUMX előre jelzett ára 2027-ben? A(z) Summer Point Token (SUMX) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 SUMX 2027-ig. Mi a(z) SUMX becsült árcélja 2028-ban? Az árelőrejelzésed szerint a(z) Summer Point Token (SUMX) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban. Mi a(z) SUMX becsült árcélja 2029-ben? Az árelőrejelzésed szerint a(z) Summer Point Token (SUMX) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben. Mennyibe fog kerülni 1 SUMX 2030-ban? 1 Summer Point Token (SUMX) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) SUMX 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: -- . Mi a(z) SUMX árelőrejelzése 2040-re? A(z) Summer Point Token (SUMX) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 SUMX 2040-ig. Regisztráljon most