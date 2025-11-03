Steam22 (STM) árelőrejelzés (USD)

A(z) Steam22 árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) STM a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Steam22 árát % Kiszámítás *Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul. -- -- -- 0.00% USD Tényleges Előrejelzés Steam22 árelőrejelzése 2025-2050 USD Steam22 (STM) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) Steam22 ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.113009. Steam22 (STM) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) Steam22 ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.118659. Steam22 (STM) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) STM 2027-re jelzett ára $ 0.124592 10.25% növekedési aránnyal. Steam22 (STM) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) STM 2028-ra jelzett ára $ 0.130822 15.76% növekedési aránnyal. Steam22 (STM) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) STM 2029-es célára $ 0.137363 21.55% növekedési aránnyal. Steam22 (STM) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) STM 2030-as célára $ 0.144231 27.63% növekedési aránnyal. Steam22 (STM) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) Steam22 ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.234937. Steam22 (STM) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) Steam22 ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.382688. Év Ár Növekedés 2025 $ 0.113009 0.00%

November 4, 2025(Holnap) $ 0.113024 0.01%

November 10, 2025(E hét) $ 0.113117 0.10%

December 3, 2025(30 nap) $ 0.113473 0.41% Steam22 (STM) árelőrejelzése ma A(z) STM előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.113009 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. Steam22 (STM) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) STM árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $0.113024 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. Steam22 (STM) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) STM árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $0.113117 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. Steam22 (STM) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) STM előrejelzett ára $0.113473 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Steam22 árstatisztikák Jelenlegi ár ---- -- Árváltozás (24 óra) -- Piaci plafon $ 11.30M$ 11.30M $ 11.30M Forgalomban lévő készlet 100.00M 100.00M 100.00M Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- A legfrissebb STM ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) STM 100.00M keringésben lévő tokenszámmal és $ 11.30M teljes piaci kapitalizációval rendelkezik. Élő STM ár megtekintése

Steam22 Korábbi ár A(z) Steam22 élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Steam22 jelenlegi ára 0.113009USD. A(z) Steam22 (STM) forgalomban lévő kínálata 100.00M STM , így piaci kapitalizációja $11,301,387 . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra -4.89% $ -0.005813 $ 0.120693 $ 0.112622

7 nap 2.74% $ 0.003096 $ 0.120692 $ 0.090335

30 nap 25.09% $ 0.028355 $ 0.120692 $ 0.090335 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) Steam22 árfolyama $-0.005813 értékben változott, ami -4.89% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) Steam22 legmagasabb kereskedési értéke $0.120692 , míg a legalacsonyabb $0.090335 volt. Az árváltozás mértéke 2.74% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) STM további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) Steam22 25.09% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $0.028355 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) STM esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Steam22 (STM) árelőrejelzési modul? A(z) Steam22 árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) STM lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Steam22 következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) STM tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Steam22 árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) STM jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) STM lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Steam22 jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) STM árelőrejelzés?

STM Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

