2026 $ 1.05 5.00%

2027 $ 1.1025 10.25%

2028 $ 1.1576 15.76%

2029 $ 1.2155 21.55%

2030 $ 1.2762 27.63%

2031 $ 1.3400 34.01%

2032 $ 1.4071 40.71% Év Ár Növekedés 2033 $ 1.4774 47.75%

2034 $ 1.5513 55.13%

2035 $ 1.6288 62.89%

2036 $ 1.7103 71.03%

2037 $ 1.7958 79.59%

2038 $ 1.8856 88.56%

2039 $ 1.9799 97.99%

2040 $ 2.0789 107.89% Továbbiak megjelenítése A(z) Stargate Bridged USDC rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül Dátum Árelőrejelzés Növekedés November 3, 2025(Ma) $ 1 0.00%

November 4, 2025(Holnap) $ 1.0001 0.01%

November 10, 2025(E hét) $ 1.0009 0.10%

December 3, 2025(30 nap) $ 1.0041 0.41% Stargate Bridged USDC (USDC.E) árelőrejelzése ma A(z) USDC.E előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $1 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. Stargate Bridged USDC (USDC.E) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) USDC.E árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $1.0001 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. Stargate Bridged USDC (USDC.E) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) USDC.E árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $1.0009 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. Stargate Bridged USDC (USDC.E) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) USDC.E előrejelzett ára $1.0041 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Stargate Bridged USDC árstatisztikák
Piaci plafon $ 93.42M
Forgalomban lévő készlet 93.44M
A legfrissebb USDC.E ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) USDC.E 93.44M keringésben lévő tokenszámmal és $ 93.42M teljes piaci kapitalizációval rendelkezik.

Stargate Bridged USDC Korábbi ár A(z) Stargate Bridged USDC élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Stargate Bridged USDC jelenlegi ára 1USD. A(z) Stargate Bridged USDC (USDC.E) forgalomban lévő kínálata 93.44M USDC.E , így piaci kapitalizációja $93,415,254 . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra 0.03% $ 0.000309 $ 1.002 $ 0.997803

7 nap 0.09% $ 0.000931 $ 1.0013 $ 0.998371

30 nap 0.07% $ 0.00071 $ 1.0013 $ 0.998371 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) Stargate Bridged USDC árfolyama $0.000309 értékben változott, ami 0.03% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) Stargate Bridged USDC legmagasabb kereskedési értéke $1.0013 , míg a legalacsonyabb $0.998371 volt. Az árváltozás mértéke 0.09% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) USDC.E további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) Stargate Bridged USDC 0.07% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $0.00071 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) USDC.E esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Stargate Bridged USDC (USDC.E) árelőrejelzési modul? A(z) Stargate Bridged USDC árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) USDC.E lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Stargate Bridged USDC következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) USDC.E tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Stargate Bridged USDC árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) USDC.E jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) USDC.E lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Stargate Bridged USDC jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) USDC.E árelőrejelzés?

USDC.E Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

