Soul Graph (GRPH) árelőrejelzés (USD)

A(z) Soul Graph árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) GRPH a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Soul Graph árát
%

*Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul.

Soul Graph árfolyam előrejelzés
--
----
0.00%
USD
Tényleges
Előrejelzés
Utolsó frissítés: 2025-11-03 19:03:53 (UTC+8)

Soul Graph árelőrejelzése 2025-2050 USD

Soul Graph (GRPH) árelőrejelzés 2025-ben (idén)

Az előrejelzésed alapján a(z) Soul Graph ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.003087.

Soul Graph (GRPH) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre)

Az előrejelzésed alapján a(z) Soul Graph ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.003241.

Soul Graph (GRPH) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) GRPH 2027-re jelzett ára $ 0.003403 10.25% növekedési aránnyal.

Soul Graph (GRPH) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) GRPH 2028-ra jelzett ára $ 0.003574 15.76% növekedési aránnyal.

Soul Graph (GRPH) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) GRPH 2029-es célára $ 0.003752 21.55% növekedési aránnyal.

Soul Graph (GRPH) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) GRPH 2030-as célára $ 0.003940 27.63% növekedési aránnyal.

Soul Graph (GRPH) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva)

A(z) Soul Graph ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.006418.

Soul Graph (GRPH) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva)

A(z) Soul Graph ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.010455.

Év
Ár
Növekedés
  • 2025
    $ 0.003087
    0.00%
  • 2026
    $ 0.003241
    5.00%
  • 2027
    $ 0.003403
    10.25%
  • 2028
    $ 0.003574
    15.76%
  • 2029
    $ 0.003752
    21.55%
  • 2030
    $ 0.003940
    27.63%
  • 2031
    $ 0.004137
    34.01%
  • 2032
    $ 0.004344
    40.71%
Év
Ár
Növekedés
  • 2033
    $ 0.004561
    47.75%
  • 2034
    $ 0.004789
    55.13%
  • 2035
    $ 0.005029
    62.89%
  • 2036
    $ 0.005280
    71.03%
  • 2037
    $ 0.005544
    79.59%
  • 2038
    $ 0.005821
    88.56%
  • 2039
    $ 0.006112
    97.99%
  • 2040
    $ 0.006418
    107.89%
Továbbiak megjelenítése

A(z) Soul Graph rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül

Dátum
Árelőrejelzés
Növekedés
  • November 3, 2025(Ma)
    $ 0.003087
    0.00%
  • November 4, 2025(Holnap)
    $ 0.003087
    0.01%
  • November 10, 2025(E hét)
    $ 0.003090
    0.10%
  • December 3, 2025(30 nap)
    $ 0.003100
    0.41%
Soul Graph (GRPH) árelőrejelzése ma

A(z) GRPH előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.003087. Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról.

Soul Graph (GRPH) árelőrejelzése holnap

November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) GRPH árelőrejelzése 5%-os éves növekedési inputot számolva $0.003087. Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan.

Soul Graph (GRPH) árelőrejelzés ezen a héten

November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) GRPH árelőrejelzése 5%-os éves növekedési aránnyal számolva $0.003090. Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről.

Soul Graph (GRPH) 30 napos árelőrejelzés

Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) GRPH előrejelzett ára $0.003100. Ez az előrejelzés 5%-os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Soul Graph árstatisztikák

--
----

--

$ 3.09M
$ 3.09M$ 3.09M

999.89M
999.89M 999.89M

--
----

--

A legfrissebb GRPH ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel.
Továbbá a(z) GRPH 999.89M keringésben lévő tokenszámmal és $ 3.09M teljes piaci kapitalizációval rendelkezik.

Soul Graph Korábbi ár

A(z) Soul Graph élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Soul Graph jelenlegi ára 0.003087USD. A(z) Soul Graph (GRPH) forgalomban lévő kínálata 999.89M GRPH, így piaci kapitalizációja $3,087,093.

Időszak
Változás(%)
Változás(USD)
Magas
Alacsony
  • 24 óra
    3.24%
    $ 0
    $ 0.003578
    $ 0.002976
  • 7 nap
    174.56%
    $ 0.005389
    $ 0.003505
    $ 0.001093
  • 30 nap
    105.18%
    $ 0.003247
    $ 0.003505
    $ 0.001093
24 órás teljesítmény

Az elmúlt 24 órában a(z) Soul Graph árfolyama $0 értékben változott, ami 3.24%-os értékváltozást tükröz.

7 napos teljesítmény

Az elmúlt 7 napban a(z) Soul Graph legmagasabb kereskedési értéke $0.003505, míg a legalacsonyabb $0.001093 volt. Az árváltozás mértéke 174.56% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) GRPH további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon.

30 napos teljesítmény

Az elmúlt hónapban a(z) Soul Graph 105.18%-os változást tapasztalt, ami körülbelül $0.003247 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) GRPH esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Soul Graph (GRPH) árelőrejelzési modul?

A(z) Soul Graph árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) GRPH lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére.

1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet

Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Soul Graph következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat.

2. Számítsd ki a jövőbeli árat

Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) GRPH tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával.

3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket

Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Soul Graph árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát.

4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés

A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) GRPH jövőjét.

Technikai mutatók az árelőrejelzéshez

Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak:

Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba.

Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása.

Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) GRPH lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e.

Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Soul Graph jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) GRPH árelőrejelzés?

GRPH Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK):

Érdemes most befektetni a következőbe: GRPH?
Az előrejelzéseid szerint a(z) GRPH -- árat érhet el ekkorra: undefined, így megfontolásra érdemes token.
Mi a(z) GRPH árelőrejelzése a következő hónapra?
A(z) Soul Graph (GRPH) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett GRPH ár -- összeget érhet el ekkor: undefined.
Mennyibe fog kerülni 1 GRPH 2026-ban?
1 Soul Graph (GRPH) ára ma --. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) GRPH 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: --.
Mi a(z) GRPH előre jelzett ára 2027-ben?
A(z) Soul Graph (GRPH) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 GRPH 2027-ig.
Mi a(z) GRPH becsült árcélja 2028-ban?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Soul Graph (GRPH) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban.
Mi a(z) GRPH becsült árcélja 2029-ben?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Soul Graph (GRPH) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben.
Mennyibe fog kerülni 1 GRPH 2030-ban?
1 Soul Graph (GRPH) ára ma --. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) GRPH 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: --.
Mi a(z) GRPH árelőrejelzése 2040-re?
A(z) Soul Graph (GRPH) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 GRPH 2040-ig.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 19:03:53 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptográfiai ár-előrejelzési oldalainkon közzétett tartalom a MEXC-felhasználóktól és/vagy más harmadik féltől származó információkon és visszajelzéseken alapul. „Ahogy van” alapon, kizárólag tájékoztatási és szemléltetési célokat szolgál, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. Fontos megjegyezni, hogy a bemutatott árelőrejelzések nem biztos, hogy pontosak, és nem lehet ezeket ekként kezelni. A jövőbeli árak jelentősen eltérhetnek a bemutatott előrejelzésektől, ezért nem szabad rájuk hagyatkozni a befektetési döntéseknél.

Továbbá, ez a tartalom nem értelmezhető pénzügyi tanácsként, és nem is arra irányul, hogy egy adott termék vagy szolgáltatás megvételét javasolja. A MEXC semmilyen módon nem vállal felelősséget veled szemben semmilyen veszteségért, melyet a kriptovaluta árelőrejelzési oldalainkon közzétett tartalom hivatkozása, használata és/vagy arra való támaszkodása eredményezhet. Fontos tudni, hogy a digitális eszközök ára magas piaci kockázatnak és áringadozásnak van kitéve. A befektetés értéke csökkenhet és nőhet is, és nincs garancia arra, hogy visszakapd az eredetileg befektetett összeget. Végső soron kizárólag Te felelsz a befektetési döntésekért, és a MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. Ne feledd, hogy a múltbeli hozam nem megbízható előrejelzője a jövőbeli hozamnak. Csak olyan termékekbe fektess be, melyeket ismersz, és megérted a kapcsolódó kockázatokat. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetési döntés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval.