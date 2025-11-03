Skull of Pepe Token (SKOP) árelőrejelzés (USD)

A(z) Skull of Pepe Token árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) SKOP a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Skull of Pepe Token árát
*Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul.

Skull of Pepe Token árfolyam előrejelzés
Utolsó frissítés: 2025-11-03 20:12:46 (UTC+8)

Skull of Pepe Token árelőrejelzése 2025-2050 USD

Skull of Pepe Token (SKOP) árelőrejelzés 2025-ben (idén)

Az előrejelzésed alapján a(z) Skull of Pepe Token ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.005684.

Skull of Pepe Token (SKOP) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre)

Az előrejelzésed alapján a(z) Skull of Pepe Token ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.005968.

Skull of Pepe Token (SKOP) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) SKOP 2027-re jelzett ára $ 0.006266 10.25% növekedési aránnyal.

Skull of Pepe Token (SKOP) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) SKOP 2028-ra jelzett ára $ 0.006579 15.76% növekedési aránnyal.

Skull of Pepe Token (SKOP) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) SKOP 2029-es célára $ 0.006908 21.55% növekedési aránnyal.

Skull of Pepe Token (SKOP) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) SKOP 2030-as célára $ 0.007254 27.63% növekedési aránnyal.

Skull of Pepe Token (SKOP) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva)

A(z) Skull of Pepe Token ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.011816.

Skull of Pepe Token (SKOP) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva)

A(z) Skull of Pepe Token ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.019248.

  • 2025
    $ 0.005684
    0.00%
  • 2026
    $ 0.005968
    5.00%
  • 2027
    $ 0.006266
    10.25%
  • 2028
    $ 0.006579
    15.76%
  • 2029
    $ 0.006908
    21.55%
  • 2030
    $ 0.007254
    27.63%
  • 2031
    $ 0.007617
    34.01%
  • 2032
    $ 0.007997
    40.71%
  • 2033
    $ 0.008397
    47.75%
  • 2034
    $ 0.008817
    55.13%
  • 2035
    $ 0.009258
    62.89%
  • 2036
    $ 0.009721
    71.03%
  • 2037
    $ 0.010207
    79.59%
  • 2038
    $ 0.010718
    88.56%
  • 2039
    $ 0.011253
    97.99%
  • 2040
    $ 0.011816
    107.89%
A(z) Skull of Pepe Token rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül

Dátum
Árelőrejelzés
Növekedés
  • November 3, 2025(Ma)
    $ 0.005684
    0.00%
  • November 4, 2025(Holnap)
    $ 0.005684
    0.01%
  • November 10, 2025(E hét)
    $ 0.005689
    0.10%
  • December 3, 2025(30 nap)
    $ 0.005707
    0.41%
Skull of Pepe Token (SKOP) árelőrejelzése ma

A(z) SKOP előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.005684. Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról.

Skull of Pepe Token (SKOP) árelőrejelzése holnap

November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) SKOP árelőrejelzése 5%-os éves növekedési inputot számolva $0.005684. Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan.

Skull of Pepe Token (SKOP) árelőrejelzés ezen a héten

November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) SKOP árelőrejelzése 5%-os éves növekedési aránnyal számolva $0.005689. Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről.

Skull of Pepe Token (SKOP) 30 napos árelőrejelzés

Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) SKOP előrejelzett ára $0.005707. Ez az előrejelzés 5%-os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Skull of Pepe Token árstatisztikák

--

$ 852.32K
$ 852.32K$ 852.32K

150.00M
150.00M 150.00M

A legfrissebb SKOP ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel.
Továbbá a(z) SKOP 150.00M keringésben lévő tokenszámmal és $ 852.32K teljes piaci kapitalizációval rendelkezik.

Skull of Pepe Token Korábbi ár

A(z) Skull of Pepe Token élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Skull of Pepe Token jelenlegi ára 0.005684USD. A(z) Skull of Pepe Token (SKOP) forgalomban lévő kínálata 150.00M SKOP, így piaci kapitalizációja $852,318.

Időszak
Változás(%)
Változás(USD)
Magas
Alacsony
  • 24 óra
    0.08%
    $ 0
    $ 0.005689
    $ 0.005669
  • 7 nap
    -5.19%
    $ -0.000295
    $ 0.008862
    $ 0.005658
  • 30 nap
    -35.91%
    $ -0.002041
    $ 0.008862
    $ 0.005658
24 órás teljesítmény

Az elmúlt 24 órában a(z) Skull of Pepe Token árfolyama $0 értékben változott, ami 0.08%-os értékváltozást tükröz.

7 napos teljesítmény

Az elmúlt 7 napban a(z) Skull of Pepe Token legmagasabb kereskedési értéke $0.008862, míg a legalacsonyabb $0.005658 volt. Az árváltozás mértéke -5.19% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) SKOP további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon.

30 napos teljesítmény

Az elmúlt hónapban a(z) Skull of Pepe Token -35.91%-os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.002041 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) SKOP esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Skull of Pepe Token (SKOP) árelőrejelzési modul?

A(z) Skull of Pepe Token árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) SKOP lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére.

1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet

Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Skull of Pepe Token következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat.

2. Számítsd ki a jövőbeli árat

Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) SKOP tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával.

3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket

Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Skull of Pepe Token árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát.

4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés

A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) SKOP jövőjét.

Technikai mutatók az árelőrejelzéshez

Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak:

Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba.

Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása.

Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) SKOP lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e.

Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Skull of Pepe Token jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) SKOP árelőrejelzés?

SKOP Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK):

Utolsó frissítés: 2025-11-03 20:12:46 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptográfiai ár-előrejelzési oldalainkon közzétett tartalom a MEXC-felhasználóktól és/vagy más harmadik féltől származó információkon és visszajelzéseken alapul. „Ahogy van” alapon, kizárólag tájékoztatási és szemléltetési célokat szolgál, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. Fontos megjegyezni, hogy a bemutatott árelőrejelzések nem biztos, hogy pontosak, és nem lehet ezeket ekként kezelni. A jövőbeli árak jelentősen eltérhetnek a bemutatott előrejelzésektől, ezért nem szabad rájuk hagyatkozni a befektetési döntéseknél.

Továbbá, ez a tartalom nem értelmezhető pénzügyi tanácsként, és nem is arra irányul, hogy egy adott termék vagy szolgáltatás megvételét javasolja. A MEXC semmilyen módon nem vállal felelősséget veled szemben semmilyen veszteségért, melyet a kriptovaluta árelőrejelzési oldalainkon közzétett tartalom hivatkozása, használata és/vagy arra való támaszkodása eredményezhet. Fontos tudni, hogy a digitális eszközök ára magas piaci kockázatnak és áringadozásnak van kitéve. A befektetés értéke csökkenhet és nőhet is, és nincs garancia arra, hogy visszakapd az eredetileg befektetett összeget. Végső soron kizárólag Te felelsz a befektetési döntésekért, és a MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. Ne feledd, hogy a múltbeli hozam nem megbízható előrejelzője a jövőbeli hozamnak. Csak olyan termékekbe fektess be, melyeket ismersz, és megérted a kapcsolódó kockázatokat. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetési döntés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval.