A(z) Predi by Virtuals árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) PREDI a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Predi by Virtuals árát % Kiszámítás *Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul. -- -- -- 0.00% USD Tényleges Előrejelzés Predi by Virtuals árelőrejelzése 2025-2050 USD Predi by Virtuals (PREDI) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) Predi by Virtuals ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.011254. Predi by Virtuals (PREDI) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) Predi by Virtuals ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.011817. Predi by Virtuals (PREDI) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) PREDI 2027-re jelzett ára $ 0.012408 10.25% növekedési aránnyal. Predi by Virtuals (PREDI) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) PREDI 2028-ra jelzett ára $ 0.013028 15.76% növekedési aránnyal. Predi by Virtuals (PREDI) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) PREDI 2029-es célára $ 0.013680 21.55% növekedési aránnyal. Predi by Virtuals (PREDI) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) PREDI 2030-as célára $ 0.014364 27.63% növekedési aránnyal. Predi by Virtuals (PREDI) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) Predi by Virtuals ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.023398. Predi by Virtuals (PREDI) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) Predi by Virtuals ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.038112. Év Ár Növekedés 2025 $ 0.011254 0.00%

2026 $ 0.011817 5.00%

2027 $ 0.012408 10.25%

2028 $ 0.013028 15.76%

2029 $ 0.013680 21.55%

2030 $ 0.014364 27.63%

2031 $ 0.015082 34.01%

2032 $ 0.015836 40.71% Év Ár Növekedés 2033 $ 0.016628 47.75%

2034 $ 0.017459 55.13%

2035 $ 0.018332 62.89%

2036 $ 0.019249 71.03%

2037 $ 0.020212 79.59%

2038 $ 0.021222 88.56%

2039 $ 0.022283 97.99%

2040 $ 0.023398 107.89% Továbbiak megjelenítése A(z) Predi by Virtuals rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül Dátum Árelőrejelzés Növekedés November 3, 2025(Ma) $ 0.011254 0.00%

November 4, 2025(Holnap) $ 0.011256 0.01%

November 10, 2025(E hét) $ 0.011265 0.10%

December 3, 2025(30 nap) $ 0.011301 0.41% Predi by Virtuals (PREDI) árelőrejelzése ma A(z) PREDI előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.011254 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. Predi by Virtuals (PREDI) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) PREDI árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $0.011256 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. Predi by Virtuals (PREDI) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) PREDI árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $0.011265 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. Predi by Virtuals (PREDI) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) PREDI előrejelzett ára $0.011301 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Predi by Virtuals árstatisztikák Jelenlegi ár ---- -- Árváltozás (24 óra) -- Piaci plafon $ 5.63M$ 5.63M $ 5.63M Forgalomban lévő készlet 498.97M 498.97M 498.97M Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- A legfrissebb PREDI ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) PREDI 498.97M keringésben lévő tokenszámmal és $ 5.63M teljes piaci kapitalizációval rendelkezik. Élő PREDI ár megtekintése

Predi by Virtuals Korábbi ár A(z) Predi by Virtuals élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Predi by Virtuals jelenlegi ára 0.011254USD. A(z) Predi by Virtuals (PREDI) forgalomban lévő kínálata 498.97M PREDI , így piaci kapitalizációja $5,631,504 . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra -15.74% $ -0.002103 $ 0.014589 $ 0.011254

7 nap 11.96% $ 0.001345 $ 0.017915 $ 0.007753

30 nap 42.18% $ 0.004746 $ 0.017915 $ 0.007753 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) Predi by Virtuals árfolyama $-0.002103 értékben változott, ami -15.74% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) Predi by Virtuals legmagasabb kereskedési értéke $0.017915 , míg a legalacsonyabb $0.007753 volt. Az árváltozás mértéke 11.96% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) PREDI további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) Predi by Virtuals 42.18% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $0.004746 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) PREDI esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Predi by Virtuals (PREDI) árelőrejelzési modul? A(z) Predi by Virtuals árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) PREDI lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Predi by Virtuals következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) PREDI tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Predi by Virtuals árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) PREDI jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) PREDI lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Predi by Virtuals jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) PREDI árelőrejelzés?

PREDI Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK): Érdemes most befektetni a következőbe: PREDI? Az előrejelzéseid szerint a(z) PREDI -- árat érhet el ekkorra: undefined , így megfontolásra érdemes token. Mi a(z) PREDI árelőrejelzése a következő hónapra? A(z) Predi by Virtuals (PREDI) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett PREDI ár -- összeget érhet el ekkor: undefined . Mennyibe fog kerülni 1 PREDI 2026-ban? 1 Predi by Virtuals (PREDI) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) PREDI 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: -- . Mi a(z) PREDI előre jelzett ára 2027-ben? A(z) Predi by Virtuals (PREDI) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 PREDI 2027-ig. Mi a(z) PREDI becsült árcélja 2028-ban? Az árelőrejelzésed szerint a(z) Predi by Virtuals (PREDI) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban. Mi a(z) PREDI becsült árcélja 2029-ben? Az árelőrejelzésed szerint a(z) Predi by Virtuals (PREDI) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben. Mennyibe fog kerülni 1 PREDI 2030-ban? 1 Predi by Virtuals (PREDI) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) PREDI 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: -- . Mi a(z) PREDI árelőrejelzése 2040-re? A(z) Predi by Virtuals (PREDI) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 PREDI 2040-ig.