Praxis (PRXS) árelőrejelzés (USD)

A(z) Praxis árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) PRXS a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

PRXS vásárlása

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Praxis árát % Kiszámítás *Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul. -- -- -- 0.00% USD Tényleges Előrejelzés Praxis árelőrejelzése 2025-2050 USD Praxis (PRXS) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) Praxis ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.017264. Praxis (PRXS) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) Praxis ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.018127. Praxis (PRXS) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) PRXS 2027-re jelzett ára $ 0.019034 10.25% növekedési aránnyal. Praxis (PRXS) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) PRXS 2028-ra jelzett ára $ 0.019985 15.76% növekedési aránnyal. Praxis (PRXS) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) PRXS 2029-es célára $ 0.020985 21.55% növekedési aránnyal. Praxis (PRXS) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) PRXS 2030-as célára $ 0.022034 27.63% növekedési aránnyal. Praxis (PRXS) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) Praxis ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.035891. Praxis (PRXS) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) Praxis ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.058464. Év Ár Növekedés 2025 $ 0.017264 0.00%

2026 $ 0.018127 5.00%

2027 $ 0.019034 10.25%

2028 $ 0.019985 15.76%

2029 $ 0.020985 21.55%

2030 $ 0.022034 27.63%

2031 $ 0.023136 34.01%

2032 $ 0.024293 40.71% Év Ár Növekedés 2033 $ 0.025507 47.75%

2034 $ 0.026783 55.13%

2035 $ 0.028122 62.89%

2036 $ 0.029528 71.03%

2037 $ 0.031004 79.59%

2038 $ 0.032555 88.56%

2039 $ 0.034182 97.99%

2040 $ 0.035891 107.89% Továbbiak megjelenítése A(z) Praxis rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül Dátum Árelőrejelzés Növekedés November 3, 2025(Ma) $ 0.017264 0.00%

November 4, 2025(Holnap) $ 0.017267 0.01%

November 10, 2025(E hét) $ 0.017281 0.10%

December 3, 2025(30 nap) $ 0.017335 0.41% Praxis (PRXS) árelőrejelzése ma A(z) PRXS előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.017264 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. Praxis (PRXS) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) PRXS árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $0.017267 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. Praxis (PRXS) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) PRXS árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $0.017281 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. Praxis (PRXS) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) PRXS előrejelzett ára $0.017335 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Praxis árstatisztikák Jelenlegi ár ---- -- Árváltozás (24 óra) -- Piaci plafon $ 1.73M$ 1.73M $ 1.73M Forgalomban lévő készlet 100.00M 100.00M 100.00M Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- A legfrissebb PRXS ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) PRXS 100.00M keringésben lévő tokenszámmal és $ 1.73M teljes piaci kapitalizációval rendelkezik. Élő PRXS ár megtekintése

Praxis Korábbi ár A(z) Praxis élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Praxis jelenlegi ára 0.017264USD. A(z) Praxis (PRXS) forgalomban lévő kínálata 100.00M PRXS , így piaci kapitalizációja $1,726,658 . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra 12.89% $ 0.001971 $ 0.017326 $ 0.014288

7 nap -46.57% $ -0.008041 $ 0.035183 $ 0.006227

30 nap 176.76% $ 0.030516 $ 0.035183 $ 0.006227 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) Praxis árfolyama $0.001971 értékben változott, ami 12.89% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) Praxis legmagasabb kereskedési értéke $0.035183 , míg a legalacsonyabb $0.006227 volt. Az árváltozás mértéke -46.57% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) PRXS további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) Praxis 176.76% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $0.030516 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) PRXS esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Praxis (PRXS) árelőrejelzési modul? A(z) Praxis árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) PRXS lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Praxis következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) PRXS tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Praxis árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) PRXS jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) PRXS lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Praxis jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) PRXS árelőrejelzés?

PRXS Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK): Érdemes most befektetni a következőbe: PRXS? Az előrejelzéseid szerint a(z) PRXS -- árat érhet el ekkorra: undefined , így megfontolásra érdemes token. Mi a(z) PRXS árelőrejelzése a következő hónapra? A(z) Praxis (PRXS) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett PRXS ár -- összeget érhet el ekkor: undefined . Mennyibe fog kerülni 1 PRXS 2026-ban? 1 Praxis (PRXS) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) PRXS 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: -- . Mi a(z) PRXS előre jelzett ára 2027-ben? A(z) Praxis (PRXS) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 PRXS 2027-ig. Mi a(z) PRXS becsült árcélja 2028-ban? Az árelőrejelzésed szerint a(z) Praxis (PRXS) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban. Mi a(z) PRXS becsült árcélja 2029-ben? Az árelőrejelzésed szerint a(z) Praxis (PRXS) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben. Mennyibe fog kerülni 1 PRXS 2030-ban? 1 Praxis (PRXS) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) PRXS 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: -- . Mi a(z) PRXS árelőrejelzése 2040-re? A(z) Praxis (PRXS) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 PRXS 2040-ig. Regisztráljon most