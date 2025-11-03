Powerloom (POWER) árelőrejelzés (USD)

A(z) Powerloom árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) POWER a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Powerloom árát % Kiszámítás *Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul. -- -- -- 0.00% USD Tényleges Előrejelzés Powerloom árelőrejelzése 2025-2050 USD Powerloom (POWER) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) Powerloom ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.003414. Powerloom (POWER) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) Powerloom ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.003585. Powerloom (POWER) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) POWER 2027-re jelzett ára $ 0.003764 10.25% növekedési aránnyal. Powerloom (POWER) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) POWER 2028-ra jelzett ára $ 0.003952 15.76% növekedési aránnyal. Powerloom (POWER) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) POWER 2029-es célára $ 0.004150 21.55% növekedési aránnyal. Powerloom (POWER) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) POWER 2030-as célára $ 0.004357 27.63% növekedési aránnyal. Powerloom (POWER) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) Powerloom ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.007098. Powerloom (POWER) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) Powerloom ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.011562. Év Ár Növekedés 2025 $ 0.003414 0.00%

2026 $ 0.003585 5.00%

2027 $ 0.003764 10.25%

2028 $ 0.003952 15.76%

2029 $ 0.004150 21.55%

2030 $ 0.004357 27.63%

2031 $ 0.004575 34.01%

2032 $ 0.004804 40.71% Év Ár Növekedés 2033 $ 0.005044 47.75%

2034 $ 0.005296 55.13%

2035 $ 0.005561 62.89%

2036 $ 0.005839 71.03%

2037 $ 0.006131 79.59%

2038 $ 0.006438 88.56%

2039 $ 0.006760 97.99%

2040 $ 0.007098 107.89% Továbbiak megjelenítése A(z) Powerloom rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül Dátum Árelőrejelzés Növekedés November 3, 2025(Ma) $ 0.003414 0.00%

November 4, 2025(Holnap) $ 0.003414 0.01%

November 10, 2025(E hét) $ 0.003417 0.10%

December 3, 2025(30 nap) $ 0.003428 0.41% Powerloom (POWER) árelőrejelzése ma A(z) POWER előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.003414 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. Powerloom (POWER) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) POWER árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $0.003414 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. Powerloom (POWER) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) POWER árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $0.003417 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. Powerloom (POWER) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) POWER előrejelzett ára $0.003428 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Powerloom árstatisztikák
Jelenlegi ár ----
Árváltozás (24 óra) --
Piaci plafon $ 534.86K
Forgalomban lévő készlet 156.77M
Volumen (24H) ----
A legfrissebb POWER ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) POWER 156.77M keringésben lévő tokenszámmal és $ 534.86K teljes piaci kapitalizációval rendelkezik.

Powerloom Korábbi ár A(z) Powerloom élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Powerloom jelenlegi ára 0.003414USD. A(z) Powerloom (POWER) forgalomban lévő kínálata 156.77M POWER , így piaci kapitalizációja $534,858 . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra 2.75% $ 0 $ 0.003847 $ 0.003231

7 nap -29.52% $ -0.001008 $ 0.007163 $ 0.003233

30 nap -51.83% $ -0.001769 $ 0.007163 $ 0.003233 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) Powerloom árfolyama $0 értékben változott, ami 2.75% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) Powerloom legmagasabb kereskedési értéke $0.007163 , míg a legalacsonyabb $0.003233 volt. Az árváltozás mértéke -29.52% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) POWER további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) Powerloom -51.83% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.001769 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) POWER esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Powerloom (POWER) árelőrejelzési modul? A(z) Powerloom árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) POWER lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Powerloom következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) POWER tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Powerloom árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) POWER jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) POWER lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Powerloom jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) POWER árelőrejelzés?

POWER Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

